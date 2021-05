María Raquel “La Negra” Maraviglia

Nací en Junín en Villa Talleres, pero me crie en Villa del Parque. Al principio no había tantos chicos en el barrio. Pero- en realidad- como éramos 9 hermanos, mucho no nos preocupábamos porque teníamos entretenimiento propio. Jugábamos a la competencia de carreras entre nosotros.

Fui a la escuela rural número 35, que todavía sigue estando cerca de la exempresa Argenlac.

Tuve de compañeros a Ana Yoco, Sebastián Rolón, Laura Lagos, y se me fueron un montón de nombres, ya pasó mucho tiempo. No hice el secundario, es una asignatura pendiente.

En la escuela jugaba mucho al sóftbol. Después tuve que decidir entre el atletismo o el sóftbol y, lógicamente, seguí corriendo.

El tema de las carreras comenzó con mi hermano, que participaba de la Carrera de la Amistad. Yo tenía un problema de obesidad. Mi mamá me instó también a correr por este tema. Muchos se me reían al principio por la gordura que yo tenía.

Al año adelgacé tanto que quedé espigada y comencé a ganar campeonatos acá en Junín, después a nivel provincial y no paré más.

Mi primer provincial lo gané en Junín y fue de cross de mil metros en el antiguo complejo polideportivo. Habían venido de Mar del Plata, Bahía Blanca, casi que no me tenían en cuenta. Y no me pudieron parar.

Después, comencé a correr en pista, en distancias de mil quinientos metros y tres mil. A mí me entrenaba mi papá y decide en un momento probarme a los once casi doce en los cuatrocientos metros llanos. En el primer test hice 1.01 minutos, que era muy bueno para la edad que tenía.

Y fui campeona sudamericana de menores en esta distancia con 56 segundos. Tuve el récord del torneo en Santiago de Chile. Además, gané en la posta de 4 x 400 metros.

Después me fui cuatro años al Cenard porque empecé a correr para Ferro Carril Oeste. Me fue bien porque experimenté correr distancia de vallas en 800 metros. Me costaba por mi contextura física grande. Cargaba más pesas. Pero fui a campeonatos sudamericanos y he ganado.

Integré la selección nacional de mayores, aun siendo más chica. Ahora no se puede, es muy raro.

Fui campeona sudamericana de postas con Ferro Carril Oeste. Me tocó correr con estribos en algunas ocasiones porque sufrí varios esguinces de tobillo allí.

Me desgarré a los 18 años y me vine a Junín. Ya me casé, tuve los nenes y a los 26 años comencé a correr algo raro para mí, que era fondo. Me pasaba de velocidad y a los tres quilómetros fundía máquina. Pero aguanté y con el tiempo saqué unas marcas espectaculares que están entre las mejores del país.

Cambia la preparación para el fondista. El velocista trabaja todo muy al cien por cien con mucha recuperación y el fondista tiene que manejar la parte aeróbica con pocas recuperaciones.

Generalmente, mis recuperaciones son al trote, no parada. Cuando uno corre no se para. Es otro trabajo, cargar más fondo, más cantidad de pasadas, lograr más resistencia a la velocidad.

El atletismo a nivel Junín me encantaría que surgieran mejores talentos. Igualmente, se trabaja y se trata de encontrar lo mejor.

A comparación de mi época, ahora la tecnología invadió a los chicos. Están todo el tiempo con la compu, el celu, la play. Es como que al deporte no le dan tanta importancia.

Pero ese chico adolescente que encuentra la vía, que uno ve que tiene talento, hay que apuntalarlo hasta el fin. Hay un par de varones que pintan, pero mujeres no. No veo ese entusiasmo que yo tenía en mi época.

De todas maneras, yo con 43 años volví a entrenar y ganar cosas. Así que siempre se puede.

Yo volví a entrenar con Paul Rotich, que me había entrenado cuando hice la marca para los Juegos en su momento. Es keniano. Habíamos comenzado a trabajar para el Mundial de Máster que son 42 kilómetros en Finlandia, pero se pasó para el próximo año por la pandemia. También tenía que correr el Nacional de Cross y se suspendió y los 42 kilometros programados para junio también se postegaron.

Aunque sigo entrenando. Me lleva una hora y media o dos, todos los días. A veces hasta dos horas y media por la carga de kilómetros. Trabajamos el área de fondo, fuerza, potencia, distintas cosas que sirven para esto.

Yo entreno un grupo de mujeres. Se llama RMTeam. Tengo 40 mujeres a cargo y entrenamos lunes miércoles y viernes a las 14 y 17.30 horas. Y los martes y jueves estoy en la escuelita de atletismo con los peques a las 17.30 en la pista de atletismo. Enseñar es algo que me apasiona y no quedarme lo que he aprendido. Me encantaría sacar algún talento. Para eso trabajamos. Quiero agradecer a Naldo Lombardi y Fryda Sports.



Títulos y marcas

-) Campeona Argentina de 400 y 800 metros.

-) Campeona Latinoamericana de 10 kilómetros.

-) Campeona Argentina de 21 kilómetros con récord en el Campeonato Argentino.

-) Fue la primera argentina en ganar la maratón de Miami, sobre 42 kilómetros.

-) Ganó dos años seguidos la maratón de las Fiestas Mayas en 21 y 10 kilómetros.

-) En 400 metros, 56 segundos.

-) En 800 metros, 2´14”.

-) En 10 kilómetros: 33´20”.

-) En 21 kilómetros: 14´30”.

-) En 42 kilómetros: 2 h. 40.