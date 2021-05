Con protocolo sanitario, el Club Junín realizó la Asamblea de renovación de autoridades

Con medidas sanitarias, acordes a los tiempos críticos de la pandemia del COVID-19, el Club Junín celebró ayer la Asamblea de Memoria y Balance, en la que además se eligieron a los nuevos miembros de la Comisión Directiva.

En una elección que desde la entidad definieron como "histórica", la lista que encabezó Hugo Debenedetto se impuso por sobre la nómina del expresidente Jorge Rivas. El acto administrativo puso fin al mandato de Adriana Summa, que, en su despedida, destacó que deja un club "ordenado", pese a los golpes que le asestó la crisis sanitaria.

"Hace 13 años que venía formando parte de la Comisión Directiva. Primero como vocal y luego como vicepresidenta. Cuando se dio la posibilidad de asumir la presidencia, en 2019, me quedaba un año más de mandato dentro de la Comisión, y, como siempre digo, no soy de abandonar el barco en los malos momentos", recordó Summa, en diálogo con Democracia.

La saliente titular de la institución recordó que, al momento de tomar el timón del Club Junín, encontró una situación financiera compleja y difícil de sobrellevar. "Siempre digo que, a pesar de trabajar en la Comisión, nunca estuve en la Tesorería. Y al momento de iniciar mi presidencia, encontramos un club un poco desordenado y así fue que empezamos a trabajar. Tuvimos una colonia muy buena en el verano 2019-2020, y para marzo del año pasado, el club era un barco que estaba enderezado y listo para zarpar. Pero, lamentablemente, llegó la pandemia, tuvimos que cerrar las puertas y fue todo muy duro", relató la directiva, quien admitió que la crisis sanitaria le ocasionó "un gran desgaste" en el último año.

"Se hizo todo muy cuesta arriba, porque, como todos saben, en un club cerrado no ingresa dinero. Logramos habilitar los medios de pago para que los socios pudieran abonar sus cuotas, pero no entraban los adicionales por deportes y eso complicaba todo. Hicimos algunas pizzeadas y bingos familiares, pero no alcanzaba. Luego, empezaron a abrirse algunas actividades, pero nunca volvieron a funcionar en todo su esplendor, con aforo y límite de personas", detalló.

En el tramo final del año, en la Comisión apostaban las fichas a una colonia de verano exitosa, que le permitiera reencauzar la situación, pero la realidad fue distinta.

"La fuimos peleando, recibimos el ATP, que nos ayudó a cubrir un porcentaje de los sueldos del personal de mantenimiento y guardavidas y estábamos esperanzados en una colonia plena y sin virus, pero no sucedió. Los permisos de Provincia llegaron muy sobre la fecha, tuvimos que trabajar con los protocolos a contrarreloj y fue una temporada que estuvo lejos de lo deseado", insistió, aunque subrayó que "de todos modos, se pudo llevar a cabo, y gracias a que se respetaron los protocolos, no hubo contagios de coronavirus".

"Fue una lucha muy dura, pero demostramos que con pasión, honestidad y compromiso, pudimos lograr lo que se logró, que fue dejar a un club que tenía mucha deuda a un club con deuda cero", concluyó.

Esta tarde, en la reunión de la nueva Comisión, se definirá al nuevo presidente. Por el orden de la lista que se impuso en la elección, todo indica que el nuevo presidente será Hugo Debenedetto.