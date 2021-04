Francisco Guaragna Rigonat empezó a competir en un torneo en Vilamoura

Desde ayer compite en Vilamoura, Portugal, el regatista Francisco Guaragna Rigonat, representante del Club Náutico Junín que está clasificado para los próximos Juegos Olímpicos de Japón.

"Pancho", oriundo de Rufino pero juninense por adopción, tiene previsto participar en cuatro competencias antes de la cita olímpica, programada entre el viernes 23 de julio y el domingo 8 de agosto del corriente año, pandemia mediante.

Las regatas previstas en Portugal, en aguas del Atlántico, son diez, a un ritmo de dos por día, y en el mismo lugar habrá dos nuevos certámenes, el próximo desde el lunes 10 al viernes 14 de mayo venideros y el restante del lunes 24 al viernes 28 del próximo mes.

El que se inició ayer y termina el viernes 24 es el torneo Continental Europeo, el siguiente será la primera ronda del Ilca Coach Regatta 2021 y el de fines de mayo la segunda ronda.

Previamente a los Juegos Olímpicos de Tokio, se concretará desde el martes 2 al domingo 6 de junio la Alllianz Regata de Medemblik, en Holanda.

"Los mejores del circuito"

Entrevistado por Democracia, "Pancho" Guaragna dijo: "El que empezamos es un clasificatorio regional para los regatistas de países europeos que aún no tienen lugar en los Juegos Olímpicos y este torneo otorgará dos plazas. Por eso, compiten 140 barcos con un gran nivel de regatistas, están acá todos los mejores del circuito".

También el representante deportivo del Club Náutico Junín manifestó: "Es un gran desafío esta competencia, porque sirve para medirnos con los rivales directos y saber dónde estamos parados con respecto a ellos, qué cosas hay que mejorar y cuáles son nuestras fortalezas", completó Francisco "Pancho" Guaragna Rigonat en relación con estas importantes competencias a nivel internacional que afrontará antes de su ansiada participación en los próximos Juegos Olímpicos de Japón.

Sueña con estar entre los diez mejores en Tokio

También Francisco -quien competirá en Japón en la clase Laser Standard-, en diálogo con colegas de la agencia oficial de noticias Télam, dejó interesantes conceptos.

Guaragna Rigonat integra la nómina de velistas argentinos clasificados para los Juego de Tokio, junto con Santiago Lange y Cecilia Carranza (Nacra 17); Sol Branz y Victoria Travascio (49er FX), Facundo Olezza (Finn); Lucía Falasca (Laser Radial); Francisco Saubidet Birkner (RS:X Masculino); Celia Tejerina (RS:X femenino) y Belén Tavella y Lourdes Hartkopf (470 femenino).

"Pancho" reconoció que su sueño "es quedar entre los diez primeros" en Tokio y se mostró convencido de que en Japón hará "un gran papel y será el tapado del certamen".

"En mis primeros Juegos Olímpicos sería un sueño quedar entre los diez primeros. Hacer una actuación como la de Facundo Olezza en Río 2016 (fue noveno en la clase Finn). Mi meta es poder llegar en mi mejor pico histórico de rendimiento. Muchos creen que por ser joven, tener proyección a futuro y no tener experiencia olímpica iré a pasear, a ser uno más, pero no será así".

Ampliando conceptos a la agencia Télam y desde Portugal, "Pancho" comentó:

"No digo que voy a ganar una medalla, pero sé que voy a hacer un gran papel y ser el 'tapado' del certamen. La presión la tienen los medallistas que van a tratar de repetir la hazaña de Río 2016. Me aferro al trabajo hecho estos años junto con mi equipo, sabiendo cuáles son mis fortalezas y confiado en poder dar la sorpresa", puntualizó.

Y agregó: "Voy con la mentalidad de que son mis últimos Juegos. Voy por todo, dejando todo sin pensar en nada más y veré hasta dónde me da. Al ser de los más jóvenes del certamen, en el agua tengo que faltarles el respeto a los velistas favoritos y más experimentados. Y salir agresivo para pelearles de igual a igual".

Recordemos que el santafesino/juninense, de 23 años y subcampeón sudamericano de su clase en 2017, logró la medalla de plata en la Copa del Mundo de Miami, en enero, y luego, en febrero, en la última competencia que disputó ese año, finalizó 49° en el Mundial de Melbourne, Australia, de su categoría.

En enero de 2021, en su primera competencia del año, en Fort Lauderdale, Estados Unidos, Guaragna Rigonat obtuvo las medalla de plata al finalizar en el segundo puesto, con 22 puntos, detrás del guatemalteco Juan Ignacio Maegli, octavo en los Juegos Olímpicos 2016 y doble campeón panamericano: 2015 en Toronto, Canadá, y 2019 en Lima, Perú.

Su equipo de trabajo lo integran el entrenador Nicolás Schargorosky y como sparring al bonaerense Juan Pablo Cardozo -campeón mundial U-19 y clasificado a los Juegos Juveniles Panamericanos del mes de junio en Cali, Colombia-.

"Será una gran oportunidad para saber cómo estoy frente a los rivales directos. Ellos, quizás, tuvieron la ventaja de estar en Europa y no parar jamás debido a la pandemia. Por eso, estar acá me dará un valor agregado que hace rato estoy buscando y así potenciar el trabajo que vengo haciendo", explicó el velista.

También remarcó que "la pandemia niveló para abajo. Las grandes potencias, con grandes estructuras y metodologías de planificación eficientes, están igual que el resto del mundo: todos ingresaremos a la sede olímpica de Japón en la misma fecha. No tendrán esa ventaja de instalarse con mucho tiempo de anticipación y ensayar. Ahora no contarán con eso y creo que en cierto punto me beneficiará", acotó.

"Pancho" elogió la iniciativa de la Federación Argentina de Yachting (FAY) de establecer una base de entrenamientos para sus deportistas en Valencia, España, con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y París 2024, en un proyecto inédito en Sudamérica, que abarcará a clases olímpicas y panamericanas.

"Es una idea muy interesante para la campaña de los Juegos Olímpicos París 2024. Nos potenciaría mucho en caso de que se materialice. Por varias razones: la primera es que el núcleo de competiciones y de nivel olímpico está en Europa; los costos de logística bajarían muchísimo, ya que no tendríamos que cruzar de continente para cada competición y se puede hacer equipo con otros países".

Para finalizar, Francisco Guaragna comentó que esta posibilidad de competir con los mejores "tiene muchas cosas positivas e importantes que hacen que la idea sea clave para potenciar a un equipo olímpico durante una campaña".