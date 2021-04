El análisis de Huracán: la fortaleza de local y el poderío de las pelotas detenidas

Parque Patricios es el próximo destino donde deberá sacar a relucir el juego Sarmiento. Huracán el rival de turno, al que el equipo dirigido por Mario Sciacqua intentará vencer para conseguir el primer triunfo fuera de Junín.

Parada difícil ante un equipo que llega invicto en condición de local y que tan solo perdió una vez en el torneo (y de visitante). Los números permiten ver el calibre del Globo: de los ocho partidos disputados por la Copa de la Liga Profesional registró una victoria (al igual que el Verde), seis empates (dos más que Sarmiento) y una derrota, con nueve goles a favor y nueve en contra. Datos que permiten analizar que no será nada sencillo conseguir un triunfo en un escenario que le ha costado históricamente a Sarmiento.

En lo que va del 2021, desde la fecha Nº 4 de la Copa Diego Maradona, Huracán registró tan solo una victoria (frente a Patronato) en lo que va de su año deportivo, siendo los empates y las derrotas los resultados que predominan en las distintas competencias (teniendo en cuenta las participaciones en Copa Sudamericana – perdiendo ante Atlético Nacional – y por Copa Argentina –quedó afuera por penales frente a Estudiantes de San Luis-); lo que denota el juego conservador del equipo.

En líneas generales, vale resaltar que, hasta el momento de enfrentar a Sarmiento, ningún equipo presentó más de dos derrotas en el torneo graficando la complejidad que es vencer a un adversario en la máxima categoría del fútbol argentino. Los únicos que tenían más de un partido perdido cuando llegó la fecha de jugar ante el Verde fueron: Defensa y Justicia y Atlético Tucumán.

El análisis táctico de Huracán

Al igual que varios de los rivales que ha enfrentado el equipo dirigido por Sciacqua, como Unión, Atlético Tucumán o Independiente, Huracán también se encuadra dentro de la categoría de equipos “equilibrados”, es decir, que no ha desarrollado un juego definido en base a la predominancia de la faceta defensiva u ofensiva.

Esto tiene que ver con el cambio de entrenador que ha experimentado tras la salida de Isreal Damonte y el reemplazo de Frank Kudelka, a mediados de marzo, de manera sorpresiva para el mundo del fútbol.

Por ello, Huracán se encuentra en una transición futbolística, y es Kudelka quien está tratando de imprimirle su sello al equipo.

Una de las muestras de esto es los diversos esquemas utilizados en el torneo: 4-4-2, 4-2-3-1 y 4-3-3, modificando los mismos en base al DT de turno en el propio banco de suplentes, el adversario y la condición (local o visitante).

Asimismo, en lo que hace a la posesión del balón, no es un equipo que tenga este recurso como principio: en sólo tres ocasiones tuvo un mayor porcentaje de posesión (ante San Lorenzo, Atlético Tucumán y Newell`s), mientras que en el resto se vio superado (contra Unión, Defensa, Patronato, Lanús y Gimnasia).

Respecto a lo que hace a la táctica del Globo, se puede decir que es un equipo que tiene como principio ejercer una intensa presión en la mitad de la cancha para intentar recuperar el balón y atacar. Asimismo, intenta realizar esta acción en el campo rival en caso de que el adversario intente iniciar el juego desde el arco propio.

Acerca del comportamiento en ataque, el Globo no se destaca por tener un juego asociativo, sino que se caracteriza por realizar jugadas ofensivas veloces, que suelen emplear a poca cantidad de jugadores, recayendo en los mediocampistas Esteban Rolón y Norberto Briasco, y la jerarquía del experimentado delantero Andrés Chávez, quien posee dos goles convertidos, para resolver y concluir las jugadas.

Otro aspecto que denota la ausencia de un ataque sólido es la variabilidad de jugadores que convirtieron hasta el momento: el defensor Lucas Merolla (con dos anotaciones por vía aérea), por un lado, y el resto de los goles a través de mediocampistas: Agostino Spina, Pablo Oro y Franco Cristaldo, por otro.

Quizás como desencadenante de esto último, o como virtud trabajada, las pelotas detenidas y tiros libres, ya sean a través de tiros de esquina o de penales, son las principales armas ofensivas de Huracán: consiguiendo de esa forma convertir siete de los nueve goles convertidos. Esto demuestra que fueron dos los realizados a través de jugadas por el sector central de la cancha, por lo que una defensa sólida y la atención en el área propia será fundamental para la defensa “verdolaga”.

En lo que hace a la faceta defensiva, el Globo posee marcadores centrales lentos y de poca técnica individual, quienes tienden a imponerse en las pelotas aéreas y hacer valer el porte físico en los duelos.

Los laterales se suman a la gestación de juego en mitad de cancha y en reiteradas ocasiones no alcanzan a regresar en los contrataques rivales, exponiendo la vulnerabilidad de la última línea del equipo.

En tal sentido, el sector más débil de Huracán es el lado derecho, produciéndose grandes espacios entre las ubicaciones del lateral Bonifacio y el central Moya o Civelli, dependiendo quien juegue, aunque repitiéndose el factor en los distintos partidos.

Estas características de la defensa del Globo hacen que el arquero juvenil Sebastián Meza sea protagonista y tenga un mínimo de tres atajadas destacadas por encuentro para evitar la caída de su valla, convirtiéndose en uno de los puntos altos de la fase defensiva.

Sarmiento deberá dirigir sus acciones ofensivas a este sector, a través de jugadas veloces y eficaces, para plasmarlo en el resultado. A su vez, los futbolistas del Verde deberán prestar atención en los centros y tiros libres cercanos a la valla de Manuel Vicentini, ya que esta suele ser la llave de gol del Globo.

Casos de Covid-19 registrados en el plantel

El plantel del Globo registró cuatro casos de coronavirus en las últimas dos semanas. Se tratan de los casos del DT Frank Kudelka, los preparadores físicos Mauro Cerutti y Ramiro Arbelais y el utilero Walter Coffer, quienes se encuentran realizando el aislamiento obligatorio para poder regresar a la actividad y sumarse a la cotidianeidad del equipo.

El posible “11” para esta noche

Las bajas de Cerutti y Arbelaíz hicieron que Mariano Salinas, coordinador de profes de Juveniles, tuviera que integrarse al grupo de trabajo de Primera División, por lo que será él quien esté al frente del equipo hoy.

Acerca del equipo que saldrá a la cancha para enfrentar a Sarmiento, serían los siguientes “11”: Meza; Bonifacio, Moya, Merolla y Erquiaga; Rolón, Yacob y Cristaldo; Garro, Cordero y Silva.

Gran cantidad de futbolistas con paso por ambos clubes

Los arqueros Oscar Alfredo López, Rubén Salvador Germinaro, Néstor Hernandorena, Fernando Pellegrino

Los defensores Luis Raspo, Heriberto Luis Correa, Hébert Pérez, Raúl Hernández y Nicolás Sartori.

Respecto al mediocampo, fueron los siguientes: Carlos Leone, Daniel Oscar Abelén, Carlos Ciavarelli, Leonardo Orsi, Federico Poggi, Walter Busse

Y los delanteros Federico Horster, Julio Apariente, Oscar Alberto Ortíz, Martín Mazzucco, Carlos Yaqué, José Raúl “Toti” Iglesias, Fernando Coniglio, Rodrigo Bilbao, Andrés Franzoia, Ramón “Wanchope” Ávila y Leandro Díaz.

Del actual plantel del Verde, los futbolistas que tuvieron paso por Huracán son Federico Mancinelli y Federico Vismara.

Historial favorable al Globo en Parque Patricios

En el marco de la máxima categoría de nuestro fútbol, Huracán y Sarmiento se enfrentaron cinco veces: tres de ellas en el estadio Tomás Adolfo Ducó y todas victorias para el conjunto de Parque Patricios. El Verde intentará escribir historia esta noche ante el Globo en Primera, tratando de conseguir el primer triunfo, fuera de Junín, en la Copa de la Liga Profesional.