Francisco Guaragna competirá en abril en el Campeonato Continental Europeo 2021

El velista nacido en Rufino (Santa Fe) y representante desde niño del Club Náutico Junín, Francisco Guaragna Rigonat, se sigue preparando para los Juegos Olímpicos de Japón, tras ser elegido meses atrás para asumir ese compromiso deportivo por parte de la dirigencia de la Federación Argentina de Yachting.

La FAY nominó a Pancho Guaragna (23 años) para participar en la máxima cita olímpica (postergada en 2020 y pasada para este 2021) en la categoría Laser. El rufinense/juninense entrena desde entonces con el objetvo de representar muy bien a nuestro país y al Club Náutico de nuestra ciudad.

En diálogo con Democracia, Guaragna confirmó: "El miércoles 7 de abril viajo para competir en Villamoura, Portugal, que es la sede del Campeonato Continental Europeo 2021".

"Este certamen será clasificatorio regional olímpico para los países europeos que aún no tienen un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. El torneo otorgará dos lugares para Japón y van a ser peleados por los representantes de 17 países, así que me vendrá muy bien para estar compitiendo con destacados regatistas".

Reconoció además, sobre los Juegos Olímpicos: "Es una alegría inmensa, voy a cumplir un sueño. Mi vida gira en torno al olimpismo. La Federación Argentina de Yachting confió en mí y eso me llena de orgullo. También sé que es una carga, es linda, pero una responsabilidad muy grande. Tengo que responder a la confianza que me dieron", destacó ni bien consiguió en el Mundial de Japón del año pasado la plaza que clasificó para la justa olímpica que se avecina.

Destacó además el apoyo de sus padres (Daniel Guaragna-Daniela Rigonat), de su hermano Tomás (20 años), del resto de la familia, de la dirigencia del Club Náutico Junín, amigos y allegados.

Su pasado como basquetbolista

Pancho, su padre y su hermano son amantes del básquetbol y lo practicaron en el Club Jorge Newbery, de Rufino.

El papá de Francisco jugó en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), pasó por los planteles de los clubes San Martín de Junín y Gimnasia Pedernera Unidos, de San Luis.

El futuro representante olímpico fue en una ocasión parte del plantel de la selección juvenil de básquetbol de su pueblo y tuvo la oportunidad de fichar para Argentino de Junín, cuando tenía 15 años, pero para ello tenía que radicarse en nuestra ciudad.

Pero su mamá no quería eso y Francisco tuvo que elegir por uno de los dos deportes y sobre esa decisión le señaló a colegas del diario La Nación:

"Hubo un momento en que se me empezaron a superponer las competencias. Entrenaba en Rufino al básquetbol durante la semana, y por ahí tocaba jugar un partido un sábado. Entonces íbamos con mi viejo al Club Náutico el viernes, navegaba y al otro día salíamos corriendo para llegar al encuentro, se hacía insostenible. Tengo la suerte de compartir dos pasiones con él y que me apoya", explicó Guaragna Rigonat, quien reside actualmente en la Capital Federal.

Allí, la rutina de entrenamientos se inicia en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y durante unas tres horas realiza ejercicios que le indica el preparador físico de la Federación Argentina de Yachting, Matías Gagliardi.

Cerca del mediodía va a navegar, alrededor de tres horas, y por la tarde hace tareas de recuperación, que incluyen veinte minutos en bicicleta y trabajos de elongación durante una hora.

Recordemos que el exponente de la Clase Laser cursa de manera no presencial la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Palermo y está becado por la Secretaría de Deportes de la Nación.

Se reconoce hincha fanático de Boca Juniors y sus ídolos son Juan Román Riquelme y Emanuel Ginóbili, siempre mira partidos de básquet, especialmente a Facundo Campazzo, sobre quien dijo que "está teniendo una temporada fantástica", y es amigo desde la infancia del pivote Lautaro Berra, actual jugador de Obras Sanitarias de la Nación.

Quiénes buscan plazas olímpicas

Los países europeos que aún no obtuvieron plazas para estar en los Juegos de Tokio y las buscarán con sus representantes en el campeonato que se realizará en Villamoura, Portugal, en el que también competirá Francisco Guaragna, son los siguientes:

Bielorusia, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Grecia, Israel, Italia, Irlanda, Lituania, Montenegro, Holanda, Polonia, Portugal, España, Turquía, Suiza y Ucrania.