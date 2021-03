Los Miuras debutan hoy en 9 de Julio en el campeonato de Ureba

Luego de casi un año sin competencia, por la crisis sanitaria de la COVID-19, hoy se pondrá en marcha el torneo oficial de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (Uroba). El certamen tendrá presencia juninense, a través del Club Los Miuras, que viajarán para enfrentar a Atlético 9 de Julio, en sus diferentes categorías.

Tal como está previsto, los encuentros se disputarán de acuerdo al protocolo sanitario fijado por Unión Argentina de Rugby (UAR), que, entre otras disposiciones, establece la prohibición de utilizar los vestuarios y la suspensión del denominado "tercer tiempo", una práctica arraigada en la cultura rugbier, pero que deberá esperar para su regreso.

Además, en cada sede regirán las disposiciones establecidas por el municipio que haga las veces de local. El representativo juninense integrará la Zona 2, junto con Racing de Chivilcoy, Rinos de Saladillo, Kamikases de Colón, SORUC de Chacabuco y Atlético 9 de Julio. El estreno de local llegará en la próxima jornada, el sábado 27, frente a SORUC de Chacabuco.

Fixture

Fecha 1

Atlético 9 de Julio vs Los Miuras

SORUC Chacabuco vs Racing Chivilcoy

Kamikases Colón vs Rinos Saladillo.