Los Miuras debutan en 9 de Julio en el inicio del torneo UROBA

El rugby volverá a tener competencia, a partir del próximo fin de semana, con el inicio de la primera fecha de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA).

Junín tendrá representación en el certamen, a través de Los Miuras, que debutarán el sábado, de visitante, frente a Atlético 9 de Julio, tanto en las categorías Primera como Intermedia.

El representativo local integrará la Zona 2, junto con los clubes Soruc de Chacabuco, Kamikases de Colón, Atlético 9 de Julio, Racing de Chivilcoy y Rinos de Saladillo.

Los encuentros se disputarán de acuerdo al protocolo sanitario de la Unión Argentina de Rugby (UAR), diseñado a raíz de la pandemia del COVID-19, que establece que no se podrán utilizar los vestuarios, ni se celebrará el tradicional tercer tiempo, después de los partidos. Además, regirán las disposiciones de cada municipio que haga las veces de local.

Fixture de Los Miuras

Zona 2

Los Miuras

Racing de Chivilcoy

Rinos de Saladillo

Kamikases de Colón

SORUC de Chacabuco

Atlético 9 de Julio

Primera Rueda

Fecha 1: 20 de marzo: visitante vs Atlético 9 de Julio

Fecha 2: 27 de marzo: local vs SORUC

Fecha 3: 10 de abril: visitante vs Rinos Saladillo

Fecha 4: 17 de abril: local vs Kamikases Colón

Fecha 5: 24 de abril: local vs Racing Chivilcoy

Segunda Rueda

Fecha 6: 8 de mayo: local vs Atlético 9 de Julio

Fecha 7: 15 de mayo: visitante vs SORUC

Fecha 8: 22 de mayo: local vs Rinos Saladillo

Fecha 9: 5 de junio: visitante vs Kamikases Colón

Fecha 10: 12 de junio: visitante vs Racing Chivilcoy.