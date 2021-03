Belén Durán Oliva: "Estoy muy feliz de que Sarmiento haya vuelto a Primera"

En distintos medios de prensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se desempeña actualmente la periodista deportiva juninense Lucila Belén Durán Oliva, de 24 años, hija de Cecilia Oliva y del profesor Pablo Durán y hermana de Valentina, de 20, y de Tiziano, de 9 años de edad.

Entrevistada por Democracia, la colega comentó inicialmente: "Siempre me gustaron los deportes, desde chiquita entreno y soy una apasionada. Realmente, me crie en una cancha de fútbol junto con mi viejo. Uní todo eso en un mismo combo y siempre supe que iba a ser periodista deportiva. Recuerdo cuando era niña, siempre acompañando a mi papá a los entrenamientos de Sarmiento y posteriormente a los entrenamientos de otros equipos donde trabajó, como así también varias temporadas de verano, compartidas con amigos en el Complejo del Sindicato Empleados de Comercio".

Sobre su formación, la joven (a quien le gusta que la llamen por su segundo nombre, Belén) señaló: "Fui al Jardín de Infantes N° 901, cursé la Primaria en la Escuela N° 24 y la Secundaria en el Colegio Comercial y luego estudié mi carrera terciaria en el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires".

"Mis primeros trabajos periodísticos fueron en mi querido Junín, en la FM Radio Belgrano, cubriendo partidos del torneo de fútbol local, cuando yo tenía 16/17 años. En Capital Federal, me inicié trabajando en el ciclo ´Superclásico´, junto con Atilio ´Lito´ Costa Febre y Roberto Leto, además de desempeñarme como colaboradora del Departamento de Prensa del Club Boca Juniors. Precisamente, mi llegada a los medios de Capital Federal fue a los 18 años, de la mano de los citados Leto y Costa Febre, en Radio Rivadavia. Empecé cebando mates y haciendo trabajos de producción", comentó sonriendo.

Actualidad en los medios de prensa

Sobre su actualidad laboral, la periodista Belén Durán detalló:

"Actualmente, estoy haciendo televisión en UNIFE (canal de TV que emite por internet, abierto y con sede en el barrio porteño de Almagro). Todas las mañanas, de lunes a viernes de 8 a 10 horas, hacemos ‘Viva La Vida’, un programa con temas de actualidad, entretenimiento, deportes, etc. También sigo haciendo radio en Rivadavia, a la medianoche, cubriendo la actualidad de Boca, de 0 a 1 de la mañana. Allí hacemos el programa ‘El Show de Boca’, con Roberto Leto y Julio Pavoni".

Sobre sus gustos en cuanto a medios de prensa, Belén reconoció: "La tele es linda, porque tener pantalla genera tener el reconocimiento de la gente, pero amo profundamente hacer radio. Es mágica. Tiene ese ‘no sé qué’, ya que el poder jugar con la imaginación del oyente es maravilloso. Por ahora, tengo pendiente hacer periodismo escrito".

En vísperas del Día Internacional de la Mujer y su relación con los medios de prensa, destacó:

"No quiero caer en eso de decir que el periodismo ‘es un ambiente de hombres’. De a poquito, aunque falte bastante todavía, eso está cambiando. Amo ser mujer. No lo tomo como una condición ni lo uso para victimizarme. Soy mujer y punto. Soy de carácter fuerte, muy luchadora, con convicciones, sabiendo todo lo que quiero, pero más aun sabiendo lo que no quiero".

Sobre el ascenso de Sarmiento y su gran cariño hacia el club

"En Junín hay buenos medios de prensa, siempre hay que bancar a los medios locales", dijo la entrevistada. Luego, se refirió al ascenso del equipo de Sarmiento de Junín a la Liga Profesional de la Asociación del Fútbol Argentino.

Con alegría, remarcó: "Estoy muy feliz que Sarmiento haya vuelto a Primera. Ver al club de mi ciudad y en el que me crie en lo más alto del fútbol argentino es un gran orgullo. Le tengo mucho cariño a Sarmiento, representa a mi ciudad y, por lo tanto, me representa a mí. Todos los juninenses deberían sentir lo mismo, aun siendo hinchas de otros equipos de la ciudad", manifestó.

También consultamos a Belén sobre qué siente al ser familiar (sobrina) del actual ministro de Transporte de la Nación, Mario Andrés Meoni, sobre lo cual respondió:

"Intento que no me pese tener un tío ligado a la política y con tanta exposición. Aunque en el fondo, siempre tengo miedo de mandarme alguna macana y que me descubran (risas). ¡Tan solo soy una chica de 24 años, puedo llegar a pifiar! Mario (Meoni) es increíble. Un tipo muy correcto e inteligente, amoroso y admirable, y tal es así que yo lo veo y me pongo nerviosa", manifestó.

Finalmente, a la hora de los agradecimientos, Belén Durán Oliva remarcó:

"Agradezco a mi papá (Pablo), el que me enseña, el que me banca en todas, el que me ayuda a crecer y por quien hoy soy la mujer que soy".