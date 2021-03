El pintense Fabrizio Casanova, con lazos familiares en Junín, jugará para la Selección Argentina de handball ante España

La Selección Masculina de handball de la Argentina jugará este sábado un amistoso ante España en su primera prueba luego de la buena campaña realizada en el reciente mundial de la disciplina y como preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio.

El equipo nacional que dirige el español Manolo Cadenas le dará inicio a su último tramo de preparación para la cita olímpica ante los españoles, quienes lograron la medalla de bronce (tercer puesto) en el último Mundial de Egipto.

El encuentro está programado para pasado mañana a las 16 (hora de la Argentina) en el WiZink Center de Madrid, y en el plantel de "Los Gladiadores" fue incluido el jugador de la vecina ciudad de General Pinto, Fabrizio Casanova Barrera, actual jugador del Bathco BM Tollelavega en la Liga de Honor Plata de España.

El pintense, hijo de Néstor "Pescado" Casanova, quien supo representar a la Asociación Ciclista Juninense en campeonatos argentinos juveniles y sobrino del excampeón sudamericano de boxeo radicado en nuestra ciudad, Luis Dionisio "Cuty" Barrera, forma parte de la lista de 16 seleccionados por Cadena.

En el WiZink Center de Madrid, que durante este fin de semana está hospedando la fase final de la Copa del Rey, será la sede para el primer desafío que afrontará el equipo que dirige Cadenas como puesta a punto para la cita olímpica de Tokio.

Para este amistoso, el entrenador español dispuso de una convocatoria que repite 13 de los 20 nombres que viajaron a Egipto. Una lista de 16 más acotada que tiene como principales novedades las bajas de Diego Simonet, Sebastián Simonet y Federico Fernández y el regreso de James Parker luego de haberse perdido el Mundial por una lesión.

Además, el amistoso contra España significará la vuelta al combinado nacional de Casanova (de 27 años) y el debut absoluto en mayores para Francisco Lombardi, extremo izquierdo ex-Estudiantes de La Plata que hoy milita en el Algeciras Alicante de la tercera división española y que tuvo participación en varias convocatorias en categorías formativas, entre ellas el Mundial Junior Brasil 2015.

Espera disfrutar de esta experiencia

Para Casanova, se trata de la segunda llamada con el combinado nacional, tras ser convocado en 2018 para un torneo amistoso en Montpellier, Francia. El lateral se muestra “muy contento por la oportunidad” y destaca la importancia de, aunque sea por lesión de un colega, tener “la sensación de que estoy, si no dentro, a las puertas de estarlo”, en el Seleccionado Nacional.

A pesar de ser un encuentro amistoso, “Fabri” siente que es “muy agradable” que su trabajo “sea tenido en cuenta” dentro de un grupo que él considera “muy profesional, aunque el deporte en la Argentina sea amateur”.

Además, haber sido convocado este año tiene unas implicaciones de fondo de mucho peso: los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021.

“¿ A quién no le gustaría ?”, exclamó Casanova, quien definió esa posibilidad como “un auténtico sueño para cualquiera”. Ya tuvo posibilidad de representar a su país en un torneo, el Panamericano Junior, momento que recuerda como “la mejor sensación posible”.

Sin embargo, destaca también su mentalidad de marcarse objetivos a corto plazo, empezando por “disfrutar de esta experiencia e ir abriendo mi propio camino”.

Para el partido contra España, Casanova se queda con un posible duelo con Raúl Entrerríos, a quien definió como “una locura de jugador y cada año que pasa sigue en la élite mundial, es impresionante”.

En cuanto a los Gladiadores argentinos, al pintense le gustaría compartir juego con Pablo Simonet, al que desplazaría a la posición de central para “disfrutar unos minutos de su tremendo talento”.

No estará en la lista el jugador al que Fabrizio señala como un ídolo, Diego “Chino” Simonet, sobre quien dijo: “Lo sigo desde que empezó a crecer, es un tipo increíble como jugador y como persona, muy grande y muy humilde”, completó Fabrizio Casanova.

Los citados

Los 16 jugadores convocados para el amistoso internacional son los siguientes:

Arqueros: Leonel Maciel (Ciudad Encantada de España) y Juan Bar (Club San Fernando).

Extremos: Ignacio Pizarro (San Fernando), Francisco Lombardi (Agustinos Alicante de España) y Ramiro Martínez (Balonmano Sinfín de España).

Laterales: Pablo Simonet (Ciudad Encantada), Guillermo Fischer (Anaitasuna), Federico Pizarro (Ciudad Encantada), Pablo Vainstein (Ciudad Encantada), Lucas Aizen (Puerto Sagunto), Fabrizio Casanova Barrera (Ford Alisauto Balonmano Torrelavega), todos equipos de España.

Centrales: Pedro Martínez (Ademar León)y James Parker (Benidorm), elencos de España.

Pivotes: Gonzalo Carou (Puerto Sagunto), Lucas Moscariello (Ciudad Encantada) y Gastón Mouriño (Guadalajara), conjuntos de la Liga Española.

Cuerpo técnico: Manuel Cadenas (entrenador), Guillermo Milano (segundo entrenador), Guillermo Cazón (preparador físico), Carlos Marino (médico) y Mario Moccia (jefe de la delegación).