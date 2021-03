Comenzó a practicar la escuela de hockey del Club Independiente

El director de Deportes del Gobierno de Junín, Claudio Yópolo, visitó el Club Independiente para entregar implementos deportivos en el comienzo de la actividad de la escuela de hockey.

El titular del club, Gabriel Gómez, agradeció el acompañamiento del municipio y se mostró muy contento por esta nueva actividad deportiva que comienza con 25 niñas en la institución.

Yópolo señaló: "Cuando Gabriel me presentó este proyecto de comenzar con la escuela de hockey en el Club Independiente, no lo dudamos y quisimos acompañarlos, porque creemos que si se suman más actividades los clubes crecen. En esta oportunidad, les entregamos algunos materiales para que puedan comenzar a desarrollar este deporte tan lindo. Los clubes hacen un gran esfuerzo y tienen un rol fundamental en la sociedad. Además, la familia acompaña y eso es fundamental en cualquier actividad".

Agregó luego: "Desde la Dirección de Deportes acompañamos a todas las instituciones y estamos muy contentos de que Independiente tenga esta escuela de iniciación deportiva, ya que es un club legendario y sigue creciendo", completó Yópolo.

Por su parte, Gómez indicó: "En la medida que podemos y con los recursos que tenemos, vamos sumando actividades no solo por lo institucional, sino también para que la familia del club tenga la posibilidad de hacer diferentes actividades. Además, nos permite fortalecernos en el barrio, en este caso con el hockey. Lo decidimos hacer luego de la propuesta que nos presentaron Camila y Catalina, dos profes que vienen trabajando desde la colonia. También tenemos mucha gente joven que nos empuja a realizar cosas nuevas y por eso seguimos sumando actividades".

"Lo presentamos en comisión directiva y tuvimos una rápida respuesta. Además, lo consultamos a Claudio (Yópolo) y enseguida tuvimos una mano del municipio para poder comenzar. Es un nuevo proyecto que nos pone muy contentos y que hace decir una frase muy escuchada pero que tiene mucho valor: 'Un chico más en el club, uno menos en la calle'. A eso apostamos y por eso es fundamental el rol social que cumplen los clubes en la sociedad. Tratamos de que cada espacio de la institución esté ocupado con alguna actividad".

Para finalizar, Catalina, una de la profesoras, explicó:

"Arrancamos con aproximadamente 25 nenas y cada día se van sumando más. Con Cami decidimos armar dos grupos y estamos creciendo todos los días. Ofrecemos un espacio nuevo en el que la iniciación al deporte es fundamental, tanto para la sociabilización como para el crecimiento. Nosotros con Camila lo jugamos de chiquitas, lo vivimos y tratamos de brindar nuestra experiencia para que las chicas se diviertan y la pasen lindo".