Amplia concurrencia tuvo un regional de natación

Organizado por la dirigencia del Club Atlético Rivadavia de Junín, se realizó ayer domingo un torneo de natación, el cual contó con la participación de alrededor de cien deportistas de Junín y de varias ciudades de la región.

La actividad fue acompañada por el Gobierno de Junín a través de la dirección de Deportes, cuyo titular, Claudio Fabián Yópolo, señaló al finalizar el encuentro:

"Es una alegría ver en las condiciones en las que están todas las instalaciones del Club Rivadavia y esta pileta que han presentado para poder desarrollar este evento. Sabemos que han hecho un gran esfuerzo. Por eso, queremos felicitar a todos los integrantes de la comisión directiva y trabajadores de este club, porque lo que han hecho es impresionante".



Luego, agregó que "Desde el momento en el que el club nos acercó la propuesta para desarrollar un torneo regional de natación, algo que no se hacía desde hace mucho tiempo, no dudamos en acompañarlos porque sabíamos de todo esto y que, trabajando juntos, íbamos a tener el resultado que tuvimos, con un gran marco de asistentes de toda la región impresionante", señaló.

Avanzando en sus conceptos, destacó que “El trabajo conjunto entre los clubes y el Municipio no sólo es fundamental para que cada institución pueda llevar adelante todas sus actividades y desarrollen con normalidad la importante labor social que llevan a cabo", dijo el titular del área de Deportes comunal.

Para finalizar, Yópolo no quiso dejar pasar la oportunidad para reconocer y agradecer el gran trabajo "De todos los profesores que forman parte de la dirección de Deportes del Gobierno. Son ellos los que siempre están a disposición y con un gran compromiso, acompañando y trabajando para que cada evento deportivo tenga los resultados que tienen", completó el director de Deportes del Gobierno de Junín.





Burgos: “llegamos al resultado que queríamos y que habíamos soñado"

Por su parte, Fernando Burgos, presidente del Club Rivadavia, afirmó con indudable alegría:

"Estoy muy contento por haber organizado este torneo y ver este gran marco en nuestro club. Desde que tuvimos la iniciativa, hablamos con el Municipio y contamos con su apoyo. Trabajamos para presentar todo en condiciones y tras un gran esfuerzo de todos los que son parte del club, llegamos al resultado que queríamos y que habíamos soñado".

Seguidamente, el presidente del CAR dijo:

"Nos llena de orgullo poder mostrar nuestro club a toda la región, ya que hoy nos visitan desde La Plata, Berisso, Bolívar, Chacabuco, Pergamino, Rojas y Lincoln, más los nadadores de Junín", resaltó. Burgo aseguró que "desde el Club Rivadavia trabajamos para convertirnos en una opción para todos los juninenses que quieran practicar un deporte, queremos ser un punto de referencia y que los chicos estén dentro de nuestras instalaciones haciendo deportes".

Por último, Fernando Burgos agradeció "al Gobierno de Junín por el acompañamiento para hacer esto realidad y sentirnos muy contentos por eso", completó el titular del Club.

Para finalizar, Natalia Avilés, tesorera de la institución albiceleste local, indicó: "Poder tener el club como lo tenemos implica mucho esfuerzo y nosotros, de a poco, seguimos avanzando en mantener el club en condiciones y cada vez más hermoso. Todo esto para nosotros es una gran felicidad", dijo la dirigente de Rivadavia de Junín.