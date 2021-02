Retorna el rugby con un encuentro amistoso

Este sábado a partir de la hora 17, habrá de disputarse un encuentro amistoso de rugby en el campo de deportes que en el barrio Cerrito Colorado Sur posee el Club Los Miuras de Junín.

Allí, el local recibirá la visita de Social de Chacabuco, luego que la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (Uroba) habilitó la realización de este tipo de eventos y el Gobierno de Junín dio la aprobación definitiva para que los chicos, jóvenes y adultos puedan volver a competir en este deporte, aunque sea de manera amistosa.

A propósito de esta novedad, Carlos Tayaldi, actual presidente del Club Los Miuras, manifestó:

“Quiero agradecer al municipio porque es importante para nosotros volver a realizar competencias, aunque sea en el marco de un partido amistoso, sobre todo porque es muy bueno para el incentivo de los jugadores a la hora de entrenarse. Por lo tanto, quiero agradecerle tanto a Agustina de Miguel como a Claudio Yópolo por este avance que se pudo lograr y estamos realmente muy contentos”.

Seguidamente, el directivo de la institución local brindó mayores detalles sobre el match amistoso:

“Vamos a jugar con la gente amiga de Social de Chacabuco el sábado a las 17, con las categorías Intermedia, Superior y Primera. Después le devolveremos la visita el próximo 6 de marzo y allí queremos anexar lo que es el femenino, que no llegamos a hacerlo para este fin de semana”.



Agustina de Miguel y las enseñanzas de la pandemia

En tanto, Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno del municipio, afirmó: “Estamos a once meses del inicio de la pandemia, tiempo que nos ha enseñado un montón de cosas y los clubes, dirigentes, familias y socios respondieron siempre a cada una de las consideraciones que les pusimos sobre la mesa. Con Carlos (Tayaldi) nos encontramos en infinidad de veces en 2020, con todo su equipo, y esto es la cosecha de tanto trabajo mancomunado y respeto mutuo”.

Además, la funcionaria indicó que “también quería destacar que el Club Los Miuras estará finalizando en los próximos días la colonia de verano, en la que ha tenido una gran concurrencia de chicos, ha habido solo un caso de Covid-19 que no se dio en el contexto de la colonia y que no tuvo que ver con ningún niño que asistió a este emprendimiento de verano”.

“El aislamiento ha provocado un montón de consecuencias negativas en los chicos que estuvieron encerrados un año y gracias a clubes como Los Miuras, con el trabajo de dirigentes y profesores, el resultado es sumamente positivo en cuanto a la socialización y el aprendizaje de ellos”, agregó.

Asimismo, De Miguel también dijo que “ante la posibilidad de volver a empezar a hacer rugby, con la correspondiente aprobación por parte de la UROBA, que es la federación que las engloba, desde nuestra parte solo tuvimos que dar el visto bueno para que se desarrollen este tipo de competencias. Es muy bueno que esto se pueda celebrar a nivel regional con la ciudad amiga de Chacabuco”.

“Desde el Gobierno de Junín y a instancias del intendente Pablo Petrecca es nuestro deber estar siempre cerca de las instituciones y sus dirigentes, acompañarlos en lo que necesiten y el Club Los Miuras sabe que cuentan con este apoyo”, puntualizó.

Por su parte, Claudio Yópolo, director de Deportes, a quien acompañó su colaborador, David Forconi, expresó: “Es superimportante que los jugadores vuelvan a tener roce deportivo, ya que por más que entrenan constantemente, en algún momento necesitan tener algún tipo de competencia. Venimos trabajando mucho durante este año en conjunto con los clubes, en este caso Los Miuras, así que nos pone muy contentos que el fin de semana puedan empezar a competir de nuevo”.

Por último, Yópolo manifestó que “si un club no tiene competencias en el tiempo, los chicos se empiezan a ir de a poco. Carlos nos dijo que antes que se habilite este partido eran 30 los chicos y chicas que entrenaban y ahora son 50 los que están practicando. Seguramente, cuando empiece el campeonato regional se van a seguir sumando y para nosotros es muy importante que estén dentro de un club”, completó el director de Deportes del Gobierno de Junín.