Crottollini: "La natación es un deporte noble, con poco riesgo de lesiones, divertido, aeróbico, muy completo"

La profesora de educación física Marcela Crottollini tiene a la natación como su pasión y es una referente de este deporte en nuestra ciudad.

Casada con Darío Policastro y mamá de Martina (34 años) y de Manuel (de 28), la juninense fue entrevistada por Democracia. Inició la nota expresando:

"Comencé a practicar natación a los cinco años, en la pileta del recordado profesor Edgar Calvo. Luego, pasé a nadar con el equipo de natación del Club Junín, que estaba a cargo del profesor Agustín Sola".

"Empecé porque cuando era chica teníamos una casilla en el Balneario Laguna de Gómez y los veranos los pasábamos allí. Entonces, para prevención o como me gustaba mucho el agua, me mandaron a aprender a nadar y desde allí no paré. Amo el agua", señaló.



Y recordó: "Nací y crecí en el barrio 9 de Julio, del cual tengo los mejores recuerdos. La plaza, el teatro La Ranchería, el club, al que íbamos a mirar todos los partidos de básquet, las eternas tardes de juegos con los chicos del barrio, las escondidas, las charlas compartidas, etc.".

"De los torneos en los cuales participé siendo una niña, mucho no me acuerdo de los resultados, solo de los sándwiches que nos daban luego de cada torneo (risas). Nunca fui muy buena, pero sí me encantaba y me gusta muchísimo nadar. Ya siendo adulta, retomé la natación, en la pileta cubierta del Club Junín, y de allí no paré de nadar más hasta hoy. Comencé con pruebas en aguas abiertas y fue así que participé de los cruces de la Laguna de Gómez y de algunos cruces en el río. Por ejemplo, en las ciudades de San Pedro, San Nicolás, Ramallo, los que realicé a partir del año 2004 y hasta la fecha no falté a ningún evento".



Además de profesora de educación física, Marcela es entrenadora de natación, especialista en actividades acuáticas y, en este sentido, manifestó: "Hice cursos de natación especializada en rehabilitación de la columna vertebral. También participé en clínicas que brindaron José Meolans, Raúl Strand, Jorge García, Rodolfo Sa-cco y algunos más.

"Actualmente trabajo en el Club Junín, con un grupo de nadadores Máster y, también, realizo perfeccionamientos de técnicas de nado y entrenamientos personalizados", destacó.

Paciencia y tolerancia durante la cuarentena

Sobre cómo se adaptó a la llegada de la cuarenta por la pandemia del coronavirus, la entrevistada expresó:

"Durante la cuarentena, comenzamos a trotar con mi marido en el pasillo de mi casa, todos los días. Luego, cuando se pudo salir y andar cerca de casa, lo hacíamos en la colectora de la avenida de Circunvalación y después en el Parque Borchex, mechando esa actividad con clases de yoga online. Pude seguir adelante, pero siempre me faltaba el agua, entonces cuando llegó el mes de octubre comenzamos a ir a alguna pileta, hasta que reabrieron las instalaciones, por fin, del Club Junín. Por suerte, a pesar del poco entrenamiento, pude hacer todos los cruces de la Laguna. Puse en práctica la paciencia, la tolerancia y, además, aprendimos a estar con nosotros y con los demás", aseguró y recalcó: "En lo personal, no brindé clases por plataformas como Zoom, porque en natación, con los adultos, necesitamos entrenar en pileta".



Luego, en lo que respecta a este deporte, Crottollini manifestó: "Recomiendo nadar porque la natación es un deporte muy noble, con poco riesgo de lesiones, es divertido, es un deporte aeróbico, muy completo, en el que trabaja todo el organismo, activando todos nuestro músculos, articulaciones, trabaja la fuerza muscular de una forma que no provoca impacto agresivo sobre las articulaciones, lo que ayuda a preservarlas. La natación es recomendada para niños adolescentes y adultos, siendo en cada una de las etapas diferente el entrenamiento, pero siempre muy saludable".

Cerrando la entrevista con Democracia, la profesora de educación física y entrenadora de nadadores dijo:

"Como en toda actividad deportiva, se cosechan amistades entrañables y en la natación -como es un deporte individual- no se comparten los triunfos como equipo, pero sí se comparten momentos indescriptibles, que solo los nadadores sabemos".