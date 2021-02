Emotiva despedida a "Josecito" Gazzo

Tras el deceso del menor José Gazzo, quien sufrió una crisis cardíaca cuando se hallaba en el Club Social de Junín en la tarde del lunes (jugaba un partido de fútbol con sus amigos), fueron innumerables las muestras de pesar de sus amistades, allegados y personas que lo conocieron.

“Josecito”, de 14 años, había cursado estudios primarios en el Colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones, comenzó luego el Secundario en el exColegio Comercial y este año iba a comenzar tercer año.

Además, durante varios años, desde niño, jugó al ajedrez y desde la Escuela Municipal del juego ciencia se emitió este emotivo mensaje:

"Hay cosas en la vida que un ser humano no es capaz de entender o tal vez se le hace tan difícil encarar la situación que -en el dolor- no se puede encontrar el porqué.

Hoy es un día de esos y en lo personal me cuesta todavía creer que ya no estés con nosotros ´Josecito´. Todavía recuerdo cuando viniste a la Escuela Municipal, teniendo no más de 6 o 7 añitos y de ahí en adelante compartimos torneos, clases, viajes y el amor por el ajedrez”.





Finalmente, la nota señala:

La Escuela Municipal de Ajedrez hoy te despide y lo hacemos los profesores Santiago (Cazaux), Carlos (Ghigliotto) y Ramiro (Troilo), tus compañeros, quienes compartieron con vos este camino y los papás que siempre estuvieron apoyando y compartiendo con nosotros. Igualmente, sabemos que siempre vas a estar con nosotros, guiándonos en cada partida, torneo o viaje que realicemos. ¡Siempre estarás en nuestros corazones!", se expresó en el emotivo mensaje que emitieron desde la EMAJ.