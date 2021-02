Virgilio Aráuz: "Estoy en guerra con la Federación"

En una resolución fechada el 30 de diciembre del 2020, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje dictaminó que la suspensión tras el dopaje de las hermanas Leonela y Dayana Sánchez, boxeadoras de Córdoba, culmina el domingo 30 de mayo.

A partir del día siguiente ambas boxeadoras, que por positivo de furosemida en febrero del año pasado fueron excluidas de la selección nacional que integraron durante 10 años, pueden volver a pelear.

El director técnico de las hermanas Sánchez, Virgilio "Pato" Aráuz, quien estuvo algunos años radicado en Junín trabajando como entrenador en el gimnasio de "Arano Box" y en una fábrica de pastas de su propiedad, en calles Italia y Tucumán, fue entrevistado por Democracia sobre este tema.

El experimentado DT de "La Docta", quien dejó gran cantidad de amigos en nuestra ciudad, dijo:

"Yo voy a hacer en estos días una denuncia en la Federación Argentina, una denuncia grande voy a realizar, porque le deben dinero (unos 200.000 pesos, trascendió) a las chicas (Dayana y Leonela). La F.A.B. las suspendió y quedó en claro que lo que tomaron las chicas, de acuerdo con los informes de Buenos Aires y otro de la Universidad, no fue en momentos de competencia, sino fuera de ella. Tomaron un reductor de grasa, para orinar más y perder grasa, sin sacar ventajas deportivas. Lo declaramos ante un Tribunal, dimos todos los pasos", comentó.

Luego, Aráuz señaló: "Ya mandé todos los papeles para que se hagan profesionales y, si no es acá, en la Argentina, lo haremos fuera del país y hasta, inclusive, con otra nacionalidad, otra ciudadanía. Estoy en guerra con la Federación", expresó finalmente Virgilio "Pato" Aráuz, un "segundo padre" para las hermanas Sánchez.

Proceso iniciado en diciembre de 2019

Cabe recordar que las pruebas en que detectaron los resultados analíticos adversos se realizaron el 21 de noviembre del 2019, en el Cenard, en un control de rutina previo a una gira por Colombia y República Dominicana.

Esas muestras de orina, hechas por un oficial de la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), fueron enviadas a Madrid, donde la Agencia Española de Protección a la Salud en el Deporte (AEPSAD) confirmó la presencia del diurético, expresó el portal "A la vera del ring", especializado en pugilismo.

El 31 de enero del 2020, la CNAD, a través de su presidente Diego Grippo, notificó tanto a la Federación Argentina de Box (FAB) como a las boxeadoras sobre los reportes del laboratorio y les informó lo siguiente:

Por un lado, que podrían solicitar la prueba "B" en un plazo no mayor a los cinco días y con los atletas asumiendo el costo del examen: 450 euros, y, por otro, que el órgano encargado de expedirse respecto de las infracciones a las normas antidopaje y sus consecuencias era (y es) el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje.

A partir de allí, las cosas se pusieron cada vez más complicadas para las medallistas panamericanas. Porque, además de no formar parte del seleccionado nacional, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) les suspendió preventivamente las becas, “hasta tanto se dicte resolución final de lo ocurrido”, tal cual se indicó en un correo electrónico que Carolina Mariani, coordinadora técnica-deportiva del Enard, le envió el 6 de febrero a Luis Romio, presidente de la FAB.

Pero hay más. Porque Romio y el Dr. Hugo Rodríguez Papini –médico de la Federación y miembro de la Comisión Nacional Antidopaje- les dijeron que por lo sucedido estaban sancionadas y que, por lo tanto, no solo no podían competir sino tampoco podrían entrenarse.

Sin embargo, de acuerdo con el reciente laudo del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, las boxeadoras no estaban suspendidas durante el año pasado y ese error fue tenido en cuenta al momento de la sanción final. “(…) La atleta no compitió en otro evento al haber, erróneamente, considerado estar suspendida, esta causal será contemplada en el cómputo de la sanción por determinar”, dice el punto 33 del fallo que firman Sebastián Pini y Christian Rodríguez Veltri, y que aunque todavía no está firme fuentes cercanas a la CNAD aseguran que no será apelado.

Se preparan para volver al ring

Leonela Sánchez, que confiesa estar molesta con la FAB, asegura que de esto sabía desde antes que se publicara el reciente fallo, porque se lo adelantaron en una comunicación previa.

Expresó: “Nosotras hicimos de todo para que nos saliera la sanción definitiva cuanto antes. Hasta que un día, alguien cercano al Tribunal, nos llamó a Dayana y a mí y nos dijo: ‘No entiendo por qué tanta insistencia con querer la sanción ya, si ustedes pueden estar compitiendo y entrenando tranquilamente. Ustedes tienen que cumplir con nosotros cuando les digamos la sanción’. Con mi hermana nos miramos y no entendíamos nada, porque antes, cuando nos reunimos con la gente de la Federación, Papini y Romio nos habían dicho que no podíamos pelear, entrenarnos, viajar ni nada”, le dijo a colegas de "A la vera del ring" la campeona en los Panamericanos de Lima 2019.

Sin precisiones sobre cuál será la explicación que dará la FAB respecto al error que se cometió en la interpretación de la norma, lo concreto es que la sanción definitiva contempla una suspensión hasta el 30 de mayo del 2021 inclusive.

Y, pensando en esa fecha, tanto Leonela como Dayana ya iniciaron los trámites de sus respectivas licencias profesionales, como nos confirmó Aráuz al ser consultado por Democracia.

“La idea de las dos es hacer antes la última pelea amateur. Yo en julio voy a estar lista. Dayana va a estar lista apenas se le cumpla la sanción y va a pelear en superpluma”, cerró la menor de las hermanas boxeadoras, quien en octubre de 2020 fue mamá de Bastian, su primer hijo.