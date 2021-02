Con más de 300 ciclistas, se realizó una competencia en el Autódromo Eusebio Marcilla

Con participación de más de 300 ciclistas federados de diferentes puntos del país, y tras un año sin competencia, se disputó ayer una importante prueba en el autódromo Eusebio Marcilla, organizada por la Asociación de Ciclistas Juninenses.

"Hubo un marco hermoso y por eso lo quiero felicitar a Gastón Brandán (presidente de la Asociación ) y a toda su gente, ya que la organización fue muy buena. Cuando nos presentó la posibilidad de hacer esta carrera, la hicimos muy confiados porque sabemos cómo trabajan. También le quiero agradecer a la gente del Auto Moto por brindar el autódromo ya que permite hacer deportes pero cumpliendo con los protocolos sanitarios", expresó el director de Deportes del municipio, Claudio Yópolo.

"Hay gente de todo el país y por eso es importante seguir trabajando junto a las instituciones de la ciudad. Tuvimos un año muy complicado en 2020, no pudimos hacer nada, pero ahora tenemos la posibilidad de hacer actividad deportiva y debemos trabajar en conjunto para cuidarnos entre todos. Estamos en el camino correcto y en ese sentido vamos a seguir trabajando", agregó Yópolo.

Por su parte, Brandán manifestó: “Estamos muy contentos porque la convocatoria, que ha sido muy importante y si bien no es el campeonato argentino, hay ciclistas masters y federados".

"Hubo más de 300 participantes lo que nos pone muy felices. La idea es que la gente venga y pueda volver porque en Junín se los cuida y más en este momento. Los protocolos los respetamos a rajatabla para que no haya ningún tipo de inconveniente", concluyó.

Resultados:

Clasificación Master B

1° Roberto Rusciolelli

2° Dario Pagliaricci

3° Gustavo González

4° Diego Ojeda

5° Leonardo Díaz

6° Martín Garrocho

Clasificación Master A /Elite II/ Junior

1° Joachin Justin

2° Miguel Montes

3° Valentín Rosello

4° Diego Torres

5° Leandro Velardes

6° Franco Cragnulini

Junior

1° Valentín Rosello

2° Luciano Correa

Clasificación Elite/sub23

1° Adrián Bozzini

2° Leonardo Cobarrubia

3° Cristian Clavero

4° Sergio Fredes

5° Juan Cruz Gariboldi

6° Jeremías Muñoz

Sub 23

1° Juan Cruz Gariboldi

2° Juan Expósito

Clasificación Damas

1° Valentina Luna

2° Alejandra Prezioso

3° Eliana Tocha

4° Lidia Bailas

5° Luján Barra

6° Jaquelina Pansa

Menores 2007/2008/2009

1° Thiago Benítez

2° Sebastián Albornoz

3° Lautaro Ibáñez

4° Ignacio Lamagna

5° Donato Ceratti

Menores 2005/2006

1° Maximiliano Fuchs

2° Agustín Ferrari

3° Franco Novgoroski

4° Mateo Ayala

5° Matías Murillo

Clasificación Master C

1° Eduardo Leguizamón

2° Mariano Salmón

3° Néstor Varela

4° Sergio Campioni

5° Omar Fredes

6° Daniel Anriques

Clasificación Master D

1° Mario Dauria

2° Adrián García

3° Miguel Machi

4° Argentino Fontana

5° Pedro Ledesma

6° Alberto Galán

Master E

1° Larguero

2° Duarte