Francisco “Pancho” Guaragna logró la la medalla de plata en Fort Lauderdale

El regatista nacido en Rufino (Santa Fe) y representante desde hace años del Club Náutico Junín, Francisco Guaragna Rigonat, cumplió gran actuación y fue segundo en Estados Unidos.

“Pancho”, designado por la Federación Argentina de Yachting (FAY) para los Juegos Olímpicos de Japón en la clase Laser Standard de vela, mostró su satisfacción por la medalla de plata que ganó en Fort Lauderdale, Estados Unidos, en su primera competencia del año en el marco de su preparación para Tokio.

"Empezar el 2021 con un subcampeonato internacional me aumenta la confianza después de tanto tiempo

inactivo", manifestó Guaragna Rigonat desde Estados Unidos.

El argentino finalizó en el segundo puesto, con 22 puntos, en tanto que el ganador fue el guatemalteco Juan Ignacio Maegli, quien obtuvo once unidades.

“Pancho” Guaragna, de 23 años, logró la medalla de plata en la Copa del Mundo de Miami, en enero del año pasado, y en febrero de 2020 finalizó 49no. en el Mundial de Melbourne, Australia, de su categoría.

"Estoy muy conforme con el rendimiento que tuve a lo largo del torneo. Logré una regularidad que al final me permitió ganar la medalla de plata", admitió.

Guaragna Rigonat , subcampeón sudamericano de su clase en 2017 y ganador de la medalla de plata en los Juegos Odesur 2018, disputará del 15 al 20 de febrero la “Semana del Mar” en Mar del Plata. Comparte entrenamientos con los equipos olímpicos de Estados Unidos, Guatemala y Chile hasta el 8 de febrero.

Los clasificados para tokio 2021

Los argentinos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en vela, además de Guaragna en Laser Standard, son los que se detallan a continuación:

Santiago Lange y Cecilia Carranza (en clase Nacra 17); Sol Branz y Victoria Travascio (49er FX), Facundo Olezza (Finn); Lucía Falasca (Laser Radial); Francisco Saubidet Birkner (RS:X Masculino); Celia Tejerina (RS:X femenino) y Belén Tavella y Lourdes Hartkopf (en 470 femenino).