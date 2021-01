Histórico: Benavides y Andújar, campeones del Dakar 2021

El salteño Kevin Benavides (Honda) en motos y el bonaerense Manuel Andújar (Yamaha) en cuatriciclos hicieron hoy historia al consagrarse campeones en el Rally Dakar 2021, que se celebró en Arabia Saudita y culminó en la ciudad de Yeddah.

Lo de Benavides, además, tiene un tinte más importante aún porque es la primera vez que un argentino se sube a lo más alto del podio en la categoría motos. El piloto de 32 años comenzó la última etapa de este viernes en la punta de la clasificación general y el segundo puesto obtenido en la especial, detrás del estadounidense Ricky Brabec, campeón 2019, le permitió asegurarse el triunfo en la general, algo que nunca se había dado para un motociclista albiceleste.

Benavides debutó en el Dakar en 2016, en momentos que se celebraba en Sudamérica, y tuvo destacadas actuaciones, con su mejor posición como segundo en 2018. En tanto, en cuatriciclos, el bonaerense oriundo de la ciudad de Lobos Mariano Andújar alcanzó la gloria con el segundo lugar conseguido en la duodécima y última etapa, en la que se impuso otro argentino Pablo Copetti.

Por su parte, Andújar, de 24 años y piloto oficial del club Boca Juniors, debutó en 2018 cuando finalizó 29°, en 2019 fue 5° y en 2020 concluyó en el 4° puesto. Desde la llegada del Dakar a Sudamérica, los argentinos siempre se destacaron en esta categoría: en 2010, 2013 y 2016 ganó Marcos Patronelli; en 2011 y 2012 fue su hermano Alejandro el campeón, y en 2019 -ya en Arabia Saudita- se consagró el cordobés Nicolás Cavigliasso.

Ahora llegó el turno de "Manu" Andújar, que se preparó a lo largo de los últimos años compitiendo en exigentes competencias internacionales que lo llevaron a lograr la madurez necesaria para brillar en el histórico Dakar.

La emoción de Benavides

Tras consagrarse en motos, Benavides declaró: "Pocas personas saben por lo que uno tiene que pasar, y entrenarse, sacrificarse y dejar cosas de lado, por algo como esto, como este momento. Estoy muy feliz. Es la alegría más grande".



"Es mi sueño y ahora pude lograrlo. Hace muchos años que llevo buscándolo", comentó el norteño, que había sido segundo en 2018.



El argentino reconoció que esta quinta participación en la carrera de enduro más exigente del mundo fue "la más dura", porque incluso tuvo que ir "hasta el último kilómetro muy tensionado, enfocado y navegando con la mayor velocidad posible".



"Ha sido una etapa increíblemente loca. Salí tercero, pensando que iba a poder seguir la traza. Los pilotos de delante cometieron un error en el kilómetro 50 y de ahí pasé a abrir yo un largo tramo. Empujé y empujé hasta el final porque sabía que Ricky (Brabec) venía atrás y me podía descontar tiempo", explicó al llegar a la ciudad de Jeddah.



"Este Dakar ha sido increíble. Día a día ha cambiado un montón. Me siento muy feliz de conseguir esta victoria. Para mí ha sido el Dakar más duro hasta el momento de los que he corrido. Estoy muy feliz. También por ser el primer sudamericano en ganar el Dakar y hacer historia", aseguró Benavides, el primer argentino en ganar esta competencia en motos.