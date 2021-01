Los Gladiadores debutan ante Congo

El seleccionado masculino de handball de la Argentina, dirigido por el español Manuel Cárdenas, enfrentará a Congo desde las 14 (hora de Buenos Aires) en la ciudad de El Cairo, por la primera fecha del grupo "D" del mundial 2021.

Luego, "Los Gladiadores" se medirán con Bahréin el domingo 17 y cerrarán la zona con el favorito Dinamarca, actual campeón del mundo y olímpico de este deporte, destacándose que la cita mundalista se disputa sin público ni prensa y algunos equipos (por caso República Checa y Estados Unidos) y jugadores desistieron de jugar por los rebrotes de Covid-19.

El armador central Diego Simonet, máxima figura del combinado nacional de balonmano, aseguró que el equipo "Quiere pasar de ronda" en el Mundial de Egipto y admitió que "representar al país es cada vez más lindo".

"Queremos pasar de ronda, si no estaríamos muy insatisfechos. Contra Congo va a ser capital y después con Bahréin. Los dos partidos claves en los que ellos se juegan todo con nosotros y nosotros todo con ellos", afirmó Simonet desde Egipto.

"Es muy importante ganar esos dos partidos para así arrastrar algún puntito a la segunda fase, que va a estar complicada y en la que vamos a intentar meternos dentro de los ocho. Estaría buenísimo si sucede eso, pero tampoco tenemos que perder de vista a los Juegos Olímpicos", expresó.

Simonet, de 30 años y quien recibió el alta médica el 5 de noviembre pasado tras haber padecido coronavirus durante 19 días, fue doble medallista panamericano con la Argentina (oro en Guadalajara, México, 2011 y plata en Toronto, Canadá, 2015).

"Cuando uno se va poniendo más viejo va entendiendo que representar a Argentina es cada vez más lindo y hay que disfrutarlo porque nunca se sabe cuándo puede ser el último partido, el último torneo. Por eso hay que sacarle el jugo a todos los momentos compartidos con esta camiseta: encuentros y torneos que se juegan", admitió.

"En lo personal quiero seguir mejorando con el equipo, ajustando detalles, sin lesiones y con muchos triunfos", explicó "El Chino", quien representó al país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Simonet, surgido en la Sociedad Alemana de Villa Ballester, pasó de ese club a Sao Caetano de Brasil, continuó su carrera en Torrevieja (Alicante, España) y tras su paso de dos años por US Ivry recaló en 2013 en Montpellier Handball (Francia), club con el que tiene contrato hasta 2022.

En esa institución ganó cinco títulos: dos Copas de Francia (2014 y 2016), una Copa de la Liga (2016), una Supercopa de Francia (2018) y una Copa de Europa (2018), en la que fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la final con HBC Nantes.

"Estamos en el hotel en modo burbuja. Hay muchas precauciones. No nos dejan servirnos la comida, lo hace el mozo; test de PCR cada dos días, no podemos usar los vestuarios para los entrenamientos en la cancha, solo los días de partido por el tema de la Covid", concluyó Simonet.