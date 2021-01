Con presencia juninense, continúa el 67° Campeonato Nacional en González Chaves

Con un nutrido grupo de juninenses en competencia, se lleva a cabo el 67° Campeonato Nacional de Vuelo a Vela Copa Eugenio Ballester, en el distrito de González Chaves.

Hasta el momento, las condiciones climáticas han permitido el desarrollo de la mayor parte del certamen, organizado en el Club Otto Ballod, en tres categorías distintas: Clase Estándar, Clase Libre y Clase 15 Metros.

La competición comenzó a organizarse en octubre pasado, una vez que comenzaron a autorizarse algunas actividades deportivas, en el marco de la crisis del Covid-19. No obstante, el gobierno municipal, a cargo del intendente Marcelo Santillán; junto el presidente de la Federación Argentina de Vuelo a Vela (Favav), José Damiano; y el presidente del Club Otto Ballod, Iván Orellano; acordaron los protocolos sanitarios para que el evento pudiera llevarse a cabo, en el amanecer del nuevo año. Entre las medidas acordadas, aparecen la incorporación de test rápidos adquiridos por la Favav, que se realizan al azar, y no se permite el ingreso de personas ajenas a la actividad aeronáutica. La actividad se realiza al aire libre, pero las reuniones de pilotos deben llevarse a cabo por Zoom o al aire libre con distanciamiento.

Finalmente, los competidores no pueden ingresar al club acompañados por varias personas, como ocurrió en las ediciones anteriores, en las que concurrían junto a sus familias.

La clasificación de los juninenses, representantes del Club de Planeadores, al cierre de esta edición, era la siguiente:

15 Metros- Clasificación General

Pos. ...........Competidor ....................................... Puntos

1- ............... Martín Darraín ..................................... 1.709

6-............... Federico Franchini .................................1.531

21- ............. Simón San Sebastián .............................1.313



Estándar- Clasificación General

Pos. ...........Competidor ....................................... Puntos

8- .............. Dino Ghioni ..........................................1.653

11-.............. Manuel Darraín .....................................1.588

18- ............. Carlos Traverso ......................................1.499



Categoría Libre - Clasificación General

Pos. ...........Competidor ....................................... Puntos

16- ............. Claudio Larentis ....................................306.

