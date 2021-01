Lucía Ferreri: "El objetivo más grande que tengo es el Cruce del Río de la Plata"

La pasión por la natación empezó cuando era una niña para la juninense Lucía Ferreri Contreras, de 17 años y quien en este 2021 comenzará a cursar sexto año en la Escuela Comercial, en la modalidad Naturales.

Es hija única y vive con sus padres, Marta, quien es profesora de inglés, y Lucas, quien es albañil y al ser entrevistada por Democracia, inicialmente manifestó:

"A los 4 años empecé con natación. A los 5 comencé tenis, era muy mala y lo hice solo por dos o tres años, y también baile y español. Con esto continué hasta hace poco y tuve que dejar porque se me complicaba con los tiempos de entrenamientos, porque natación es lo que más me gusta. Tuve varios buenos profesores, pero debo destacar a Rosana Crocinelli y a mi actual entrenador, Diego Cuadrado", comenzó relatando Lucía en la amena charla que mantuvo con este diario.

"Siempre viví en el mismo lugar, en una quinta en la zona de Villa del Parque, muy cerca del centro. De chica jugaba a las escondidas, a la mancha, con las muñecas. De más chiquita jugaba mucho con mi abuela y mis amigos de esa época que era un vecino, Matías, y mis compañeros de la Escuela".

Sobre como fue que se decidió comenzar practicar natación, agregó seguidamente la entrevistada:

"Se fue dando de a poco, no hubo un momento preciso. Empecé a participar en los torneos organizados por el Club Junín, entidad en la cual nadé durante diez años, en pruebas organizadas por Fannba. Luego, dejé el Club Junín y pasé a formar parte del grupo ´Predadores´, con Diego Cuadrado, y allí empecé a participar regularmente en competencias de aguas abiertas. En realidad, me alejé del Club Junín porque quería un entrenamiento más orientado a las aguas abiertas".



Ampliando conceptos, remarcó que "Tuve muchas buenas carreras. Cada una tiene lo suyo, pero las que más puedo destacar fueron la Villa Urquiza-Paraná, de 21 kilómetros; la Río-Mar sobre siete kilómetros de río y tres de mar; la Copa Ciudad de Mar del Plata, sobre 5.400 metros en el mar; las competencias del Campeonato Argentino en el Parque San Martín (Mendoza), de 7,5 kilómetros; la Dique I y II en Santa Fe, sobre 7.500 metros y una más en el Río Uruguay, en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), de cinco kilómetros. Fui campeona argentina en la categoría juveniles en el año 2019, un logro que siempre recuerdo y me llena de orgullo".

No dudó luego Lucía en expresar que "Los cruces de la ´Laguna de Gómez´ son una cita obligada para mí, los que siempre disfruto. Vengo participando desde el año 2015 y los mejores resultados los obtuve a partir del 2017, ya con Diego Cuadrado como entrenador, logrando en la mayoría de los cruces el primer puesto en la general o el primer puesto en damas.

También disfruté participar de los torneos de pileta organizados por la Fenado, Federación a la que actualmente pertenezco, que fueron clasificatorios para el Campeonato Argentino de pileta durante el 2019. Éstos torneos se realizaron en Merlot, San Justo y el Palomar y culminaron con el Interfederarivo de pileta en Miramar y el Campeonato Argentino en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) dónde clasifiqué entre las doce primeras, en las pruebas de 200 y 400 metros libres".

Aspira a cruzar el Río de la Plata, desde Colonia a Punta Lara

En la actualidad, a Ferreri se la ve entrenando a diario con Mariano Pellegrinetti en aguas de la "Laguna de Gómez" y al respecto, detalló:

"Con Mariano hacemos entrenamientos de fondo en nuestra Laguna. Ello consiste en hacer largas distancias, entre 10 y 15 mil metros, que pueden ser más cuando hacemos doble turno. A eso lo complementamos con trabajo de pileta y de gimnasio. Es lo que más me gusta, las pruebas en aguas abiertas, así que veremos cómo se dan las cosas para futuras competencias".

En cuanto a un desafío quevan a tratar de concretar en breve junto a Pellegrinetti, Lucía comentó:

"Estamos pensando en cruzar el Río de la Plata. Este desafío, el proyecto que comparto con Mariano Pellegrinetti, hace que nos estemos entrenando fuertemente. Tenemos el apoyo de todo el equipo de conducción y de mis compañeros de ´Predadores´. Consistirá en unir nadando Colonia del Sacramento, en Uruguay con Punta Lara (cerca de La Plata) en la Argentina, en un trayecto de un poco más de 40 kilómetros. Ésto implica diseñar estrategias junto con los organizadores del desafío. Tenemos la intención de hacerlo en el próximo mes de marzo", detalló la joven y promisoria nadadora juninense.

A continuación, narró la encuestada:

"La verdad que Mariano es muy buen compañero, ya sea en lo deportivo como en la vida diaria. En este último tiempo nos volvimos muy cercanos, ya es casi parte de la familia. Verdaderamente, se volvió una de las personas más importantes para mí. Nos llevamos muy bien, ya sea adentro del agua como afuera. Cómo nadador es muy bueno, es rápido y tiene muchísima cabeza, piensa mucho y yo creo que eso es fundamental para poder lograr un objetivo muy grande como el que nos planteamos".

Para poder nadar, debieron ampliar la pileta de su casa

Luego de señalar, en cuanto a sus nadadores preferidos, que " Admiro mucho a Cecilia Biagioli, a Ivo Cassini y a Pilar Geijo. Y a los nadadores que admiro a nivel mundial son Michael Phelps, Katinka Hosszú y Federica Pellegrini", Lucía Ferreri Contreras se refirió a los duros momentos que vivieron y aún afrontan los deportistas en esta vigente pandemia que generó el Covid-19.

"La cuarentena y la pandemia, al principio, me afectó un poco. Estuve un mes sin poder nadar y la verdad que no la pasé bien, extrañaba el agua. Un día decidí meterme a la pileta de mí casa y probar a ver si podía nadar. Me chocaban los pies contra el piso cuando pateaba. Fue allí que mí papá me dijo: ´Si vos estás de acuerdo y me ayudás, rompemos un poco la parte baja´, donde me chocaban los pies cuando hacía la patada. Y bueno, habremos estado tres semanas trabajando. Hasta que por fin pude nadar nuevamente", señaló con evidente alegría.

Ya en la parte final de la entrevista, Lucía reconoció que "El objetivo más grande que tengo es el Cruce del Río de la Plata y -por supuesto- correr los Cruces en la ´Laguna de Gómez´, mientras que el sábado 20 de febrero voy a estar participando en la Copa ´Ciudad de Mar del Plata´, organizada por Martín Moreno", agregando como corolario:

"Quiero agradecer a todos los que me apoyan y están siempre pendientes de mí: A mis viejos, a Diego Cuadrado, a Nicolás Bogado, Gerardo Pereyra, al psicólogo Diego Carpinella, a la nutricionista Sabrina Godard, al Sindicato de Empleados de Comercio por darme la oportunidad de nadar en su pileta y también a todos mis amigos", completó la destacada nadadora local Lucía Ferreri Contreras.