Por séptima vez, "Orly" Terranova abondonó el Dakar

El piloto Orlando Terranova abandonó el Rally Dakar al sufrir "problemas técnicos" en su auto antes de realizar la sexta etapa de la competencia, en la que debía unir las ciudades de Al Qaisumah y Ha il: se ubicaba en el octavo puesto de la General de Autos, a una hora y media del líder Stephane Peterhansel.

"Por problemas técnicos no pudimos realizar la etapa de hoy. Problemas de difícil solución. Creo que se termina el Dakar para nosotros...apenado de no poder continuar, pero el reglamento está para cumplirse", señaló el mendocino en un posteo que realizó en sus redes sociales. Momentos más tarde, la organización del Dakar informó que el piloto cordillerano abandonó la competencia: es la séptima vez que Terranova no puede llegar al final de la competencia, que este año se realiza en Arabia Saudita.

El mendocino no logró llegar al final del certamen en tres oportunidades cuando corría en motos (2005, 2007 y 2009), mientras que tuvo cuatro abandonos en la categoría autos (2011, 2012, 2019 y 2021).