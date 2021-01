Nicolás Tucci entrena en España para tener un buen año deportivo

El juninense Nicolás Tucci, quien desde hace varios años está residiendo en España junto con su familia, país al que llegó para seguir buscando crecer como atleta y como persona, sigue desarrollando en la Madre Patria su pasión deportiva.

Pese a que la pandemia generada por el coronavirus sigue vigente en ese país y en otros de Europa y del mundo, "Nico" sigue entrenando personalmente y con los atletas que tiene a su cargo, con epicentro en Alicante, región donde vive nuestro representante.

En diálogo con Democracia, reconoció inicialmente: "Ahora mismo estoy entrenando, pero sin objetivos, ya que no habrá carreras importantes en los próximos meses. Entonces, entreno haciendo hincapié más que nada en el fortalecimiento muscular y en mantener mi condición física. No tengo, reitero, objetivos claros y a largo plazo en lo deportivo, pero me gustaría correr el maratón de Valencia, que será en diciembre del 2021. Supongo que ya, por entonces, habrá carreras con normalidad", expresó.

Avanzando en la charla, consideró: "Mi próxima competición a la vista sería en abril, en el medio maratón de Alicante, pero esperamos ver cómo avanza este flagelo del Covid-19, para ver si se confirma la prueba. Antes de ello, no tengo competiciones previstas, al menos por el momento".

De pretemporada

También Tucci -quien en Junín representaba a la Agrupación Atlética "Los Flamencos"- confirmó a este diario: "Ahora mismo estamos de pretemporada, haciendo junto con los atletas que entrenan conmigo mucho trabajo de fuerza, subiendo cuestas y cerros, buscando agregar además mucho volumen de kilómetros. Tenemos algunas montañas cerca, acá en Alicante, así que aprovechamos con mis alumnos".

Luego, Tucci destacó: "Tengo casi cien personas como alumnos, de 18 años en adelante, la mayoría de entre 30 y 50 años. Recién empezamos el año 2021, con mucha motivación, como siempre. Hacemos trabajos de coordinación, técnica, potencia y equilibrio, que vamos a intensificar mientras pasen los días".

Finalmente, Nicolás agregó: "Ya tenemos el 2021 planificado, pero esperemos que nos deje el coronavirus. Seguramente habrá muchas más carreras que en el 2020 y estamos todos con muchas ganas".