Fernando Serra obtuvo el torneo Maxi 48

Como lo anticipó Democracia, finalizó el certamen Maxi 48 de tenis de mesa que se disputó en las instalaciones del Club Junín.

El doctor Fernando Serra, de juego corto y agresivo y muy buena definición desde el fondo de la mesa, le ganó en semifinales a Daniel Bergamini, en un encuentro muy parejo y sumamente disputado.

Empataron en dos sets y al quinto y definitivo lo ganó Serra, por 12 a 10, accediendo a la final que se adjudicó sin jugar, ya que su rival, Hugo Basso, está en aislamiento preventivo, con lo cual Fernando se quedó con el título de campeón.

Así, finalizó el año 2020 del ranking y en categoría libres finalizó primero Juan Córdoba, de 14 años de edad, y en la divisional Maxi 48 finalizó en el tope el citado Fernando Serra.

Este torneo permitió que en plena pandemia se jugara a nivel competitivo. El profesor Luis Marcantoni logró elevar el nivel de juego de sus pupilos, agregando también más horas de práctica, videos charlas de táctica y análisis de juego, etc.

La dirigencia de Tenis de Mesa Junín hizo llegar un agradecimiento a la Dirección de Deportes de la Gobierno de Junín e informó que durante el venidero mes de enero habrá descanso para esta actividad deportiva que ha tenido gran auge en esta temporada 2020 marcada por la pandemia del Covid-19.

Por ello, a modo de mensaje final, expresaron:

"Muy feliz 2021 y que en este nuevo año podamos salir campeones: campeones en salud, en educación, prevención, economía, justicia, seguridad y muchas cosas más. Argentina copiará a los países que tienen éxito y seremos mucho más felices", señalaron.

"La idea es participar, competir y pasarla bien", expresó Serra

Fernando Serra, reciente ganador del torneo Maxi 48, señaló al ser entrevistado por Democracia:

"Cuando se incorporó el tenis de mesa en Club Junín, me anoté junto con mi hijo menor, con pocas expectativas. Pero me sorprendió la actividad de este deporte, que mejora mi salud y con poco riesgo de lesiones".

"De chico pasé por todos los deportes y, de grande, tras haber disfrutado del ping-pong solo como juego, vi que en el Club Junín se jugaba y pasé a integrar un grupo fantástico, hermoso, con el que ya estamos dejando el juego en sí para darle un poco más de profesionalidad, de mayor competencia".

Seguidamente, el ganador del Maxi 48 comentó: "Es excelente para todas las edades, no hay roces ni contacto físico ni lesiones, pero sí un buen desgaste físico y mental, especialmente cuando va y viene la pelotita, ya que hay que estar muy concentrado. En el tenis de mesa, es mucho más constante el estar en juego, uno contra uno, con la pelotita yendo y viniendo y eso es bueno en lo físico y, fundamentalmente, en lo mental".

"La idea es participar, competir y pasarla bien. No pensar tanto en el resultado, salvo cuando juego contra Daniel (Bergamini), ya que disfruto el triple cada vez que le gano (risas). Son pocas, pero esta vez me tocó ganarle con lo justo la semifinal, es un amigazo y es una gran persona y muy buen profesor de tenis de mesa".

Cerrando la charla, el doctor Serra expresó:

"Practicamos tres veces por semana en el Club Junín, lunes, miércoles y viernes. Yo en fútbol no pude progresar más en mi juventud, en tenis venía bien y me desgarré, así que desde hace unos cuatro años estoy con el tenis de mesa y me gusta mucho. Puedo practicar, jugar, me muevo e interactúo con jugadores de todas las edades y estoy muy contento, así que agradezco por dejarme ser parte de Tenis de Mesa Junín".



Martín Mendiburu: "Me conecté con un grupo de gente maravillosa"

Por su parte, Martín Mendiburu, quien hace tres meses juega tenis de mesa y viene de salir subcampeón de la Copa "Sanatorio Junín" en la categoría principiantes, le señaló a nuestro diario:

"Lo mío es muy simple. No pensé que a los 65 años iba a empezar con un nuevo deporte, aunque siempre me gustó practicarlos. Ya a esta edad, bastante ´oxidado´, no pensaba incursionar en un deporte nuevo, pero gracias a un amigo, que me invitó, me conecté con un grupo de gente maravillosa, que hace que sea muy agradable ir a practicar tenis de mesa", manifestó inicialmente.

Cerrando sus conceptos, el reciente subcampeón de la categoría principiantes de la Copa "Sanatorio Junín" expresó su agradecimiento: "A todo el grupo, que nos recibió de muy buena manera, y en especial a todos los profesores que llevan esto adelante de una manera muy linda para todos la actividad".