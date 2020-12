Los dos campeonatos de vuelo a vela en Junín “nos dejan muy bien parados”

Entre noviembre y diciembre, en el Club de Planeadores de Junín, se disputaron dos importantes torneos de vuelo a vela.

El primero fue el Regional, que lo ganó Javier Gaude/Olano (categoría Combinada) y Santiago Quevedo (Entrenadores). Este fin de semana, culminó el Nacional, cuyo campeón, también, fue Gaude, quien brindó una entrevista a Democracia.

“El Club superó con creces el desafío de haber podido hacer un campeonato Regional, que estaba planificado para el Club de Planeadores Ceres, ubicado al norte de la provincia de Santa Fe. Pero por la pandemia y la imposibilidad de moverse bien en esa provincia renunció a la sede”, comentó el piloto juninense.

“Acá en Junín, que siempre tuvimos el Club en excelentes condiciones y siempre trabajando con vistas a mejorar en infraestructura y organización, pudimos reemplazar a Ceres y realizar el torneo con el aval de la Federación, que salió excelente en cuanto a lo deportivo y lo organizativo”, reconoció.

Y continuó: “Cuando terminó el Regional, el Club de Planeadores de La Pampa, que iba a ser sede del Nacional, terminó diciendo que no lo podía hacer, ya que el gobernador no le firmaba los permisos”.

Faltando una semana para ese evento, “le dijimos a la Federación de Vuelo a Vela que nos podíamos hacer cargo de la competición para organizarla en Junín y nos designó nuevamente la sede”, recordó Gaude.

“Como veníamos del anterior encuentro, no tuvimos más que seguir trabajando en el mismo sentido y salió todo 10 puntos. En lo que tiene que ver con el Covid y el protocolo nos manejamos de maravilla en conjunto con la Municipalidad”, subrayó.

“Cerramos un campeonato Nacional con un balance positivo, lo que nos deja muy bien parados como club ante la Federación, ya que en muy corto tiempo y ante la problemática de la pandemia pudimos resolver dos campeonatos que hubieran quedado sin hacerse”, apuntó.

En cuanto a lo meteorológico, Gaude señaló que “salió todo excelente. Estamos en una temporada muy seca y favorable para el vuelo a vela. Por ejemplo, el Nacional se suspendió solamente un día y fue por el eclipse, lo que enfrió demasiado el suelo”.

“Se han volado un montón de días y, cuando sucede eso, todos los pilotos se van contentos a sus casas más allá del resultado deportivo, ya que cuando no se vuela la gente se aburre y los ánimos no son los mejores. Salieron dos campeonatos soñados”, afirmó.

Pilotos de primer nivel

Gaude reconoció que “vinieron seis equipos de seis clubes distintos con pilotos campeones nacionales de primer nivel a volar el Nacional, que puntúa para la Selección Nacional y los campeonatos mundiales”.

“Tuvimos un muy buen nivel de pilotos. De hecho, el torneo se definió faltando en los últimos días, cuando cualquiera de los ocho primeros podían ser campeones”, explicó.

“Fue muy lindo de seguir, con mucha táctica en cuanto a los equipos, ayudantes y comunicaciones y el escaneo de las frecuencias, ya que cada equipo tenía su propia frecuencia secreta”, concluyó.