El municipio acompañó al Club de Planeadores

Luego de varios días de competencia, finalizó en nuestra ciudad el 7º Campeonato Nacional de vuelo a vela, que tuvo como sede el Club de Planeadores. Los mejores pilotos del país se dieron cita en Junín, donde el representante local y multicampéon Javier Gaude se quedó con el torneo. Desde el Club de Planeadores agradecieron al Municipio por el acompañamiento, tanto para la realización del certamen regional como de este nacional.

Al respecto, el presidente del Club de Planeadores, Miguel Borgatello, sostuvo: “Estamos muy contentos y felices porque cerramos un año en el que parecía que no iba a suceder nada a nivel deportivo y logramos realizar dos campeonatos. Y no solo eso, sino que tuvimos un nacional con once campeones nacionales y 24 participantes. Además, nos quedamos con el primer, el segundo y el cuarto puesto, ya que lo consiguieron pilotos de nuestra ciudad”.

“Agradacemos a toda la gente que nos ayudó y sobre todo al municipio por estar siempre predispuestos ante cualquier solicitud nuestra. Así que ahora a disfrutar de este premio”, dijo Borgatello.

Por su parte, Claudio Yópolo, director de Deportes, manifestó: “Para nosotros es muy importante terminar el año así, en el club y con el esfuerzo que hicieron todos. Primero fue el regional, ahora el nacional y con grandes resultados para nuestra ciudad. Trabajamos con cada institución, tal como nos pide el intendente Petrecca y así lo hacemos. Queremos felicitar a Javier Gaude y a Dino Ghioni por los logros obtenidos. Vamos a continuar trabajando de esta manera”.

El ganador, Javier Gaude, expresó: “No hay como ganar en casa, es una doble alegría. Después de un año en el que no teníamos previsto realizar ningún evento, logramos hacer el regional y el nacional, ganando ambos torneos. Agradecemos al municipio por estar junto a nosotros y estar siempre a la par nuestra. Es para destacar y a nosotros nos hace muy bien poder contar con su ayuda porque- de lo contrario- no habríamos podido realizar estos dos eventos”.

Para finalizar, Dino Ghioni dijo: “Estamos muy contentos por Javier (Gaude), ya que hicimos equipo del primer día y pude quedarme con el segundo puesto. Aparte de poder disfrutarlo en casa, ya que el año pasado me quedé con el torneo y en este quedé segundo. Quiero agradecer a todos los que trabajaron para que el club pueda tener estos dos torneos”.