Gerardo Ceballos, un apasionado de las artes marciales

Gerardo Ceballos nació hace 46 años en Laboulaye (Córdoba) y es profesor de kick boxing y defensa personal, con la jerarquía de 7° Dan (norma de la Uiama) e instructor de Krav Maga, el sistema de combate israelí.

También es árbitro de las Artes Marciales Mixtas (MMA), director del Centro Marcial Argentino y, en lo laboral, se desempeña como jefe de seguridad de la Clínica “La Pequeña Familia” de nuestra ciudad.

Es hijo de Evaldo Ceballos (ferroviario) y de Rosario Páez, hermano de Silvana y Alejandra Ceballos, padre de cinco hijos (Alan, Baltasar, Nicolás, Sabrina y Giuliana, hija del corazón y radicada en España) y está en pareja con Nancy Ortíz.

Entrevistado por Democracia, Gerardo recordó inicialmente: “Nos radicamos en Junín cuando yo tenía 12 años. Fui a la Escuela Primaria N° 22 “Centenario" e hice el secundario en la Escuela Industrial. De la Primaria, entre otros amigos, tengo a Luis Argentino y Juan José Fernández. Viví con mi familia en principio en el Prado Español y mi pasión era el fútbol. Jugué en River de Junín ´La Loba´ hasta la Séptima división y, actualmente, uno de mis hijos –Baltasar- tiene esa misma pasión y juega en la Quinta división de Sarmiento de Junín, siendo toda mi familia hincha del ´verde´ de nuestra ciudad”.

Luego, sobre sus inicios en deportes de contacto, señaló: “Mi pasión por el boxeo y las artes marciales nació en los años´90. Pude conocer a mis referentes, Jorge ´Acero´ Cali, campeón de kick boxing, al ‘Ninja´Horacio Enrique (peleador de M.M.A), a los boxeadores Jorge ‘Locomotora’ Castro (campeón del mundo) y a Luis ´Cuty´ Barrera, campeón sudamericano. Empecé a entrenar kick boxing en Arano Box, en las clases que dictaba el profesor Oscar Ponce y había un grupo de 30 alumnos. Era toda una novedad el kick boxing en esa época y éramos privilegiados por tener el ring para realizar los combates y los entrenamientos. Rendí para cinto negro primer Dan y luego abrí mi primera escuela, en la sede de la Sociedad de Fomento Emilio Mitre. En el año 2000, se abrió la posibilidad de trabajar con la Unión de Artistas Marciales de América (Uiama), en Capital Federal, y con el respaldo de esta Federación Internacional, logramos tener abiertas cinco escuelas de artes marciales en Junín y la zona. Se realizó por entonces el primer torneo en el Club Sarmiento de Junín, fiscalizado por la Uiama”.



Ampliando conceptos, Ceballos manifestó: “Como competidor, participaba en la categoría Danes y entrenaba alumnos para altas competencias. Varios de ellos se posicionaron en los primeros puestos en diferentes campeonatos".

"En el año 2006, me invitaron a ser parte de la Federación de Kempo Chino (AIKA), que era dirigida por el maestro Rubén Cabezas, 7° Dan, de Capital Federal, y logramos realizar un torneo provincial abierto a todos los estilos en el Club Rivadavia de Junín".

"En el año 2010, fundé el Centro Marcial Argentino, que tuvo como objetivo difundir las artes marciales y el director de Deportes Municipal, Claudio Yópolo, nos brindó las instalaciones del Parque Borchex. Allí, los sábados se dictaban varios seminarios, con participación de profesores del Gran Buenos Aires y de la Región. Así, se respaldaba a los alumnos del Centro Marcial, a los que venían de otras escuelas, sin graduaciones, y querían sumarse y tener una salida laboral. Esto no fue positivo, ya que muchos de ellos venían a obtener una graduación y después se iban y no nos conocían. Por eso, en la actualidad todos los alumnos son formados en nuestra escuela y se logra un desarrollo integral de cuerpo y mente para que mediante la disciplina y la constancia logren alcanzar los niveles para cada graduación. Esa es mi función como entrenador".

"En el año 2015 ya estaba el furor de las Artes Marciales Mixtas, así que realicé la capacitación como árbitro de MMA, con el juez internacional Fernando Costantino".

"En el 2016 me intereso por el Krav Maga, el sistema de combate israelí y fundamos junto con mi maestro Orlando Sánchez (de Buenos Aires) la primera sede en nuestra ciudad, en calle 6 de Agosto 59, para la difusión de este sistema. Se dictaron seminarios a mi personal de seguridad y otros para mujeres que hayan sufrido violencia de género, trabajo en conjunto que venimos realizando con Martín Sánchez, integrante del CAP, el Centro de Acciones Preventivas”.

En la actualidad, el entrevistado confirmó que está dando clases mixtas “los martes y jueves en dos turnos, de 19 a 20 y de 20 a 21. El grupo de profesores e instructores está formado por Lorena Corbacho, de la sede Chacabuco, Daniela Lima, Carlos Ibáñez y Fausto Parra, los tres juninenses".

"Clases virtuales no dictamos por estar abocado al cumplimiento de protocolos con nuestro personal de seguridad en una clínica privada. De mis tantos torneos y competencias el combate más difícil que estamos viviendo todos en la sociedad es este coronavirus. Yo que trabajo en un establecimiento de salud reconozco que lo peleamos día a día junto con los médicos, ya que nuestro trabajo principal es direccionar la gente a los sectores para no contagiarse".

"Por eso, en la cuarentena, no pensábamos en abrir el gimnasio y dar clases. Envío mis condolencias a todas las familias que perdieron sin pensar un ser querido por este Covid-19".

Capacitaciones de Krav Maga

Como referenciaba Ceballos, hace ya varios meses que en las instalaciones de calle Entre Ríos 239 quedó oficialmente presentado por el instructor internacional, Orlando Sánchez, el sistema Krav Maga, utilizado por las fuerzas de seguridad israelíes y por otros países. En el seminario de presentación, se realizaron clases de técnicas defensivas contra elementos contundentes (armas blancas y armas de fuego) y sobre el uso correcto de la guardia, golpes varios; asimismo, se ofrecieron proyecciones y técnicas contra estrangulamientos de pie y en el piso, finalizando con técnicas antisecuestro.

Al finalizar el evento, se entregaron los certificados a civiles y personal de seguridad privada, para poder presentar en las empresas en las que prestan servicio quienes participaron.

También se concretó una capacitación en Lincoln, a cargo del instructor internacional Orlando Sánchez, mientras que en Chacabuco se programó otro encuentro capacitador. Fue programado para civiles y personal de seguridad con buena concurrencia.

Finalmente, Gerardo Ceballos agradeció a todos los participantes y en especial al instructor F-1, Orlando Sánchez, por su profesionalismo.

En la ocasión, se le entregó como reconocimiento un diploma del Centro Marcial Junín por ser el fundador de la primera Escuela de Krav Maga en Junín y la zona.