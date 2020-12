El atleta que representa a Junín en lanzamiento de disco, bala y martillo

Desde hace 14 años, el atleta Leandro Tecce representa a Junín en lanzamiento de disco, bala y martillo, una pasión que lleva en su sangre. Tras un tiempo de inactividad, actualmente se encuentra participando con la Agrupación Atlética de Parque Chacabuco.

“Ahora estoy volviendo para empezar a hacer algo y estar en actividad en el atletismo, que es mi gran pasión”, destacó a Democracia.

Cabe destacar que los entrenamientos los realiza en el predio de la pista de atletismo de nuestra ciudad, donde se hace presente en horas de la tarde y se prepara para los torneos.

Sobre sus inicios en estas disciplinas, Tecce afirmó: “Arranqué en la escuela salesiana de Don Bosco, en Ferré, donde un profesor me enseñó a lanzar. Desde ahí fui a los Torneos Bonaerenses. El primer año salí segundo en disco y al segundo año gané en bala”.



“Luego de esos resultados, me federé, y en la categoría juveniles di la mejor marca del año, salí campeón nacional y fui al torneo sudamericano en Rosario, donde quedé sexto y primero a nivel nacional”, recordó.

“Cuando me fui a estudiar a Capital Federal aproveché a entrenar en el Cenard con la Selección Nacional dentro del equipo, ya que estaba primero en mi categoría. Después hice varios torneos de Mayores, también compitiendo en bala”, manifestó.

“Después hice un viaje a Brasil con Germán Lauro y un equipo que estuvo compitiendo en el Mundial. En Porto Alegre participé de un torneo interuniversitario, ya que yo estudiaba Educación Física: quedé segundo en martillo, primero en bala y tercero en disco. Me traje tres medallas”.

El fin de semana pasado, el atleta juninense participó del Torneo Metropolitano, el más importante de Capital Federal, que se realizó en el Parque Olímpico de la Juventud.

“Tiré 36,7 metros en disco de dos kilos y quedé tercero en categoría Mayores y segundo en el ranking metropolitano”, informó.

“Mi idea a futuro es volver a hacer martillo y retomar el lanzamiento de bala para ser parte de los torneos”, se esperanzó.

Por último, agradeció “a la gente de Toyota Plan y a Suplementos Junín que me están apoyando en mi carrera como atleta”.