Jonatan Monje, un apasionado del juego ciencia

En el contexto mundial de pandemia, el deporte que más crecimiento tuvo fue, sin dudas, el ajedrez. En las páginas más conocidas para la práctica de este han tenido un crecimiento de un promedio del 30% personas nuevas registradas. Debemos destacar que este nuevo interés por el ajedrez por sobretodo de personas nuevas sin conocimiento alguno se debe en gran medida también a la miniserie producida por Netflix (Gambito de Dama), que es un verdadero éxito de audiencia.

Al respecto, el joven árbitro nacional del juego ciencia, el juninense Jonatan Monje, fue entrevistado por Democracia y se refirió al trabajo local en el ajedrez, como así también las nuevas experiencias internacionales que lleva adelante. La entrevista se desarrolló en estos términos:

- ¿Hay clases de ajedrez en Junín y de qué se tratan ?

- Hay clases en Junín en formato online y son totalmente gratuitas. Cuando comenzó este año iba a dictar talleres en La Casa de Unidad Ciudadana y en el Centro Cultural Comuna Emergente pero, como sabemos, había que cuidarse y la presencialidad no era una alternativa. Así que empezamos a finales marzo a diagramar estos dos talleres con dos miradas diferentes.

El taller de Comuna Emergente está orientado a la formación, se explican diferentes conceptos del ajedrez.Este taller se lleva adelante los martes a las 19 horas. Y terminará el 15 de este mes.

Y el taller de los jueves de La Casa de Unidad Ciudadana repasa la historia del ajedrez a través de las diferentes jugadoras y jugadores, conociendo así sus trayectorias, sus frases o libros y al concluir cada clase se muestra una partida comentada de la jugadora/o. En este taller podemos destacar que hemos visto jugadores como nuestro amigo el gran maestro Diego Flores (siete veces campeón argentino), Judit Polgar (única mujer en ubicarse entre 10 mejores del ranking mundial), Aleksandra Kostenuik (campeona mundial femenina 2008), Carolina Luján (número 1 del país en ajedrez femenino), Garry Kasparov (excampeón del mundo, Rusia), entre otros. Este taller finalizará el próximo jueves 17 de diciembre.

Pero para no dejar afuera a aquellas personas que no tenían conocimiento alguno o también el entrenamiento y la preparación de jugadoras/es ya formados con formato de clases particulares (on line por el momento) y comencé a sacar una serie de videos (4 videos por el momento, salen cada 15 días aprox.) en los que explico cómo iniciarse en el ajedrez y pueden encontrarlos en mis redes sociales. Facebook y YouTube: Jonatan Monje y/o al Instagram: @monjejonatanjunin

- ¿Estás dando algunas otras clases a jugadores fuera del país?

- Si hay algo en la pandemia que nos dejó claro es que lo virtual en el ajedrez -que si bien hacía tiempo que ya existía- vino para quedarse. Es así que comenzamos a organizar un grupo de jugadores latinoamericanos y esto me abrió la puerta para poder empezar a enseñarle a Enrique Garza, quien vive en México, y a Juan José González González, quien vive en Colombia. Tanto Enrique como Juan José no tenían conocimiento alguno del ajedrez. Por otro lado, estoy enseñando al pequeño de 9 años Simón Via, quien se encuentra viviendo desde hace unos años en la India.

- ¿Cuáles son los proyectos que se vienen ?

- Aunque el año casi termina, la verdad es que no se para nunca la actividad ya que estoy organizando seguir con un taller virtual y la vuelta de la presencialidad. Aquellas personas interesadas en contactarme pueden escribir al mail: monjejonatanjunin@gmail.com o al WhatsApp (236) 4266178".

Su trayectoria

Jonatan Darío Monje tiene 33 años y desde hace varias temporadas transita por el apasionante mundo del ajedrez, tanto en lo competitivo como a nivel educacional.

Fue profesor de la Escuela Municipal de Ajedrez de Junín entre 2003 y 2009; a los 17 años se graduó como árbitro nacional de ajedrez y desde marzo 2012 hasta mayo de 2014 fue encargado y profesor de ajedrez de la ONG Pensar Junín, además de fundador y presidente de Unidos Por El Ajedrez (UPEA, asociación que lleva actividades adelante desde septiembre de 2012).

Además, ha brindado clases del juego ciencia en varios establecimientos educacionales de Junín, por ejemplo, en el Centro Cultural Tierra del Fuego (supervisado por sus pares de la Escuela Municipal de Ajedrez de Junín) y arbitró gran cantidad de torneos de este deporte en Junín (entre ellos el tradicional Encuentro Internacional de Ajedrez, ”Peoncito”, como juez adjunto), en distintas ciudades y provincias y en el exterior, especialmente en Paraguay.

Asimismo, ha preparado a varios trebejistas, entre ellos a los locales Agustín Garrido, Yamila Ábalo, Tomás Montull y Date Loguzzo, al paraguayo Marcelo Gómez Harika y a los linqueños Matías Agüero Arce y Francisco Suárez, entre otros jugadores.