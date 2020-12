Los Pumas empataron con Australia y terminaron en el segundo puesto

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, igualó ayer ante Australia 16-16 (PT 13-6), por la sexta y última fecha del torneo Tres naciones desarrollado en tierra australiana y que consagró campeón a Nueva Zelanda, en una muestra de temperamento y convicción para sobrellevar una semana previa en donde los conflictos alteraron la preparación del compromiso.

El partido se jugó en el Bankwest Stadium de Sydney, con el arbitraje del australiano Angus Gardner, quien amonestó a los argentinos Marcos Kremer y Lucas Paulos, también al local Michael Hooperm, y expulsó al oceánico Lukhan Salakaia-Loto.

Los tantos de Argentina se concretaron con un try de Bautista Delguy, una conversión y dos penales de Domingo Miotti, y un penal de Nicolás Sánchez.

Para el local, Hooper hizo un try y Reece Hoodge tres penales más una conversión.

Los All Blacks finalmente ganaron el certamen con 11 unidades, seguido por Argentina con ocho (-28 de saldo de tantos), quedando tercera Australia con ocho (-36).

El goleador del torneo fue el tucumano Nicolás Sánchez con 43 puntos,

En lo estrictamente deportivo, la performance de Los Pumas en el Tres Naciones fue muy buena. Un gran balance con un histórico triunfo ante All Blacks (25-15), los empates ante Wallabies (en 15 y 16 puntos) y la única caída frente a Nueva Zelanda (38-0).

Ante los Wallabies, el máximo rival de Argentina fue el clima que precedió el partido por lo sucedido en una semana previa en la cual enrarecieron el ambiente de trabajo las disidencias por el homenaje a Diego Maradona, los viejos y erróneos mensajes xenófobos y discriminatorios proferidos en redes sociales de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, ocho años atrás, sumado a las malas decisiones de los directivos de la UAR.

Ese fue el mayor mérito del equipo dirigido por Mario Ledesma, más allá de su tenaz defensa: pasar por alto todo lo malo vivido, lo que no pudo practicarse en forma adecuada y así y todo jugarle de igual a igual a una potencia como Australia.

El desarrollo del encuentro fue condicionado por una pertinaz lluvia. Fue el personaje principal del partido, cambió el juego y los planes. La pelota se hizo difícil de controlar, complicada para manejar y ante esa realidad ambos equipos debieron apostar al kicks como manera de avanzar al terreno adversario.

La defensa volvió a ser el destacado aspecto del juego argentino, férrea, con buen tackle, implacable en el contacto y con actitud, pero esas virtudes se vieron afectadas debido a las constantes infracciones cometidas que sumaron siete en los primeros 20 minutos.

Lo positivo fue que pese a las faltas, al dominio local y a jugar 10 minutos con 14 jugadores al recibir tarjeta amarilla Marcos Kremer, el partido estaba igualado 3-3, por un penal de Hoodge y el empate de Miotti, quien reemplazó unos minutos a Sánchez luego de que éste recibió un fuerte golpe en la cabeza por parte de Hooper, amonestado por esa acción.

A los 34 minutos llegó el desequilibrio para Los Pumas, en un desarrollo mucho más equilibrado, con el try de Delguy luego de una gran trabajo en el maul, la habilitación de Felipe Ezcurra y la corrida imparable del wing, incluido un notable handoff.

En el segundo tiempo, Australia fue dueño de las acciones y Argentina soportó el inclemente ataque de los oceánicos, pese a que jugaron con 14 hombres por la expulsión de Salakaia-Loto.

El empate en 16 llegó como lógica consecuencia para los Wallabies a través un try de Hooper y en los últimos 10 minutos el triunfo coqueteó con los dos equipos.

El equipo dejó claro en el Tres Naciones que está lejos de encontrar su techo, tuvo muchos debutantes que no desentonaron y consiguió un sólido crédito teniendo como objetivo al mundial de Francia 2023.