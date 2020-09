Francisco Guaragna completa los entrenamientos en Junín y se prepara para los Juegos Olímpicos

Pese a la pandemia que generó el coronavirus y a la prolongada cuarentena aún vigente en muchos rubros, el equipo olímpico de yachting que encabeza Francisco Guaragna encontró en nuestra ciudad el lugar ideal para poder prepararse en las mejores condiciones posibles, en la parte inicial de los entrenamientos que tienen como único y central objetivo deportivo los Juegos Olímpicos Tokio 2021, que se iban a realizar este año pero los frenó el coronavirus.

Todo se inició hace varias semanas, debido a las gestiones realizadas por la Federación Argentina de Yachting (FAY) y que tuvieron eco y respuesta favorable del Gobierno de Junín que encabeza el intendente Pablo Alexis Petrecca, de las autoridades del Club Náutico local, que preside Joaquín Gaude, y de otras personas y entidades, entre ellas el Centro Empleados de Comercio.

Todo está saliendo al pie de la letra acá, como se planificó, y nos iremos muy satisfechos con todo lo hecho. Francisco Guaragna Velista

Por fin van a aumentar las becas deportivas, ya que no se venían ajustando desde el año pasado. Hacía falta. Francisco Guaragna Velista

Tras varias semanas de intensa preparación en nuestro medio, con jornadas muy frías en el pasado invierno, pero poniendo todo lo mejor de sí, tanto Pancho" Guaragna como sus colaboradores completan esta semana los entrenamientos. Ya se cerraron en lo relacionado a regatas y realizan ensayos en las aguas de la Laguna de Gómez, que tendrán hasta el sábado varios kilómetros de ciclismo (pedaleando en el camino de acceso al Parque Natural) y trabajando en el gimnasio del Club Los Miuras, bajo la supervisión del profesor de la Selección nacional de Yachting, Matías Galardi.

En diálogo con Democracia, Guaragna confirmó: "Trabajaremos hasta el fin de semana próximo en Junín y el domingo 4 viajamos a Capital Federal, porque al día siguiente debemos realizarnos distintos testeos, físicos y médicos, en las instalaciones del Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo). En estas dos últimas semanas no trabajamos en el agua, sí lo hicimos en el gimnasio del Club Los Miuras y con sesiones de ciclismo, pedaleando generalmente en el camino de acceso al Parque Natural y dentro de él".

Al analizar lo trabajado en nuestro medio junto con todo su equipo, "Pancho" reconoció: "Todo está saliendo al pie de la letra acá, como se planificó, y nos iremos muy satisfechos con todo lo hecho, seguramente. El lunes nos haremos al menos cinco testeos con profesores de la Federación Argentina de Yachting, en el Cenard, y si todo sale como esperamos, el martes 6 viajaremos con todo el equipo a Mar del Plata, para entrenar allí el resto del mes de octubre".

Ampliando conceptos, manifestó: "Vamos a realizar intensos entrenamientos en el mar, porque en Mar del Plata las condiciones del agua son similares a las de Tokio (sede de los Juegos Olímpicos),con mucho viento, fuertes olas, bien grandes, bien de mar, las que nos van a castigar el cuerpo y van a generar el estímulo necesario arriba del barco", dijo el destacado deportista argentino, quien trabaja junto a Nicolás Shargorosky (entrenador nacional), los sparrings, Juan Pablo Cardozo (suplente olímpico) y Andrés Cloos, y el preparador físico Matías Galardi, quienes se alojan en cabañas del complejo que el Centro Empleado de Comercio (CEC) posee en el Parque Natural local.

Contento por el aumento de la beca deportiva

Luego que el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, anunciaran un incremento de 30 por ciento en las becas de los atletas de representación nacional y una partida extra de 30 millones de pesos para apoyar a las Federaciones deportivas nacionales de deportes convencionales y adaptados, Francisco Guaragna se refirió a ese aumento presupuestario que a él lo beneficia, al igual que a muchos deportistas de la Argentina.

Al respecto, "Pancho" dijo con alegría: "Por fin las van a aumentar (a las becas deportivas), ya que no se venían ajustando desde el año pasado. Sin dudas, no es lo mismo para nosotros lo que recibíamos en enero/febrero con lo que nos dan ahora, porque todo se devaluó en el país, como ya es sabido, así que vendrá muy bien el incremento del treinta por ciento. Yo, por ejemplo, uso el dinero de la beca para mantenerme, para subsistir mes a mes. Me mantengo con las comidas, suplementos que tomo y con todo lo relacionado a los entrenadores. Hacía falta este ajuste y, por suerte, se dio", completó el rufinense-juninense que se prepara a conciencia para destacarse en los Juegos Olímpicos 2021.

Sobre dicho plus a los becarios, Lammens remarcó:

“Teníamos la preocupación de dar un respaldo a las instituciones, por eso gestionamos esta partida extra. El deporte había terminado siendo una agencia, hoy se lo pone dentro del organigrama como ministerio en lo simbólico y en el día a día hay un apoyo material concreto, que es muy importante”, para finalmente agregar, tras el anuncio:

"La cartera (Turismo y Deportes) hizo un gran esfuerzo, porque el deporte ha sufrido un desfinanciamiento grande en los últimos años, y queremos ponerlo en el lugar que se merece”.



Por su parte, la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, destacó que “estas medidas tienen que ver con sostener a las instituciones, por un lado, y también a sostener al recurso humano, que son las que llevan el deporte de nuestro país adelante, por otro. Los deportistas son los verdaderos protagonistas y las becas son su sustento de vida, porque ponen el cuerpo para representar al país de la mejor manera”.

Entre los representantes de las Federaciones, tomó la palabra el presidente de la Confederación Argentina de Patinaje, Daniel Ventura, quién ponderó “el esfuerzo y la predisposición de la Secretaría, por atendernos siempre, por haber generado ya ocho o nueve reuniones con nosotros, apoyándonos y ayudando para en este tiempo de pandemia poder ir ordenando el regreso de los deportistas que estaban afuera, de los que tenían que viajar desde acá y para la vuelta a los entrenamientos”.

Por su parte, Agustín Calleri, exjugador en la ATP y actual presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), destacó que “el deporte argentino va por el buen camino y estamos muy agradecidos del esfuerzo que están haciendo”.

En tanto, Mario Moccia –presidente de la Confederación Argentina de Handball y miembro del Comité Olímpico Argentino- coincidió en resaltar el acompañamiento del Ministerio y de la Secretaría de Deportes “siempre atentos a escuchar para trabajar en lo que hace falta”.

El grupo de deportistas y dirigentes participantes (entre ellos los representantes de la Federación Argentina de Yachting) celebró el anuncio y transmitió sus inquietudes respecto a detalles relacionados con los entrenamientos en el contexto de pandemia.

“Está buenísimo tener este diálogo, ver tantos deportistas conectados, y celebramos estos anuncios, porque las becas venían muy desfasadas con la realidad del país”, comentó la leona Delfina Merino. Y la judoca Paula Pareto completó: “La noticia es muy buena para todos”.

Estuvieron presentes dirigentes de las federaciones, asociaciones y confederaciones deportivas nacionales, capitanes y capitanas de seleccionados nacionales; la jefa de Gabinete de la Secretaría de Deportes, Jorgelina Bertoni, los subsecretarios Daniel Díaz y Sergio Palmas y los directores y directoras de las diferentes áreas de ese organismo.

--

--> ¿Queres vender algo? Publica en Qué Destacados