Ariel Castillo: "La cuarentena nos reinventó a todos"

Ariel Iván Castillo vive y piensa con el deporte como premisa y a diario se lo ve entrenando junto a sus dirigidos en diferentes disciplinas, como los atletas, boxeadores, automovilistas (Franco Morillo entre ellos) y lo hace con muchas ganas, pasión y dedicación.

Él mismo le señaló inicialmente a Democracia, al ser entrevistado, lo siguiente: "Tengo una familia hermosa, compuesta por mis padres, Ricardo Castillo y Edith Gregori, y mis cuatro hermanos: Ever, Ezequiel, Marcos y Eva".

Siguió manifestando: "Mis deportes favoritos, de niño y de adolescente, fueron el fútbol y el boxeo, siendo en la actualidad un apasionado por el pugilismo. Jugué al fútbol en varios clubes de Junín, en Mariano Moreno, Villa Belgrano, River Plate, Jorge Newbery y B.A.P. Una anécdota futbolera que tengo para destacar es que cuando jugaba en River Plate de Junín, nos tocó visitar a San Martín de Chacabuco, en su cancha, y tuvimos inconvenientes en ese partido. La hinchada de ellos terminó invadiendo el campo de juego para agredir a todo nuestro plantel, y tuvimos que salir del estadio entre esquives, empujones, para zafar de esa difícil e insólita situación.

A todos los deportistas los acompañamos para que puedan lograr sus objetivos personales.

"En cuanto al boxeo, empecé con mi viejo, también entrené bajo las órdenes de Luis`Cuty´ Barrera y con ambos competí en el amateurismo. Una noche, fui a pelear a General Pinto dirigido por `Cuty´ Barrera y en el primer round, en un descuido y por no tener la guardia arriba, me pescaron en la pera y me derribaron. Luego me recuperé -ya que estaba superentrenado por `Cuty´- y salí a dar batalla en lo que quedaba del primer round, al igual que con los otros dos asaltos, y terminé adjudicándome la victoria por puntos. Eso me dejó un aprendizaje de por vida, sobre que hay que estar con la guardia siempre arriba", amplió risueñamente.

Comentó: "Luego de recibirme de profesor en Educación Física empecé a conocer y a capacitarme en los deportes que siempre practiqué, como fútbol y boxeo, y a correr de manera individual, lo cual genera sensaciones maravillosas a nivel personal. Me dediqué luego a trabajar en esas disciplinas, como lo hago en la actualidad", enumeró seguidamente:

"En fútbol, trabajé en las inferiores del Club Villa Belgrano, Mariano Moreno y River Plate de Junín. En boxeo trabajamos de manera recreativa y con pugilistas amateurs y profesionales. En tanto, por el amor a correr en la actualidad tenemos un grupo de trote que se llama TC Running. También en la actualidad me encuentro trabajando con Franco Morillo, piloto del Top Race, en una nueva experiencia personal para mí, ya que estaremos incursionando en algo nuevo desde la preparación física con un piloto de automovilismo. Quiero aprovechar para agradecerle a Morillo por elegirme para trabajar junto a él. Como profesor en Educación Física, siempre trato de capacitarme y, en la actualidad y vía Zoom, estoy haciendo el curso de técnico de boxeo, que dura dos años y es avalado por la Federación Argentina. Mis referentes en el boxeo son todos los técnicos que se cruzaron en mi camino: Mi padre, `Cuty´ Barrera, Darío `Colo´ Fernández, Oscar Farías, Sergio Rafael Liendo y Juan Martín `Látigo´ Coggi. Del atletismo tengo como referente a Julio César Gómez, un sabio en la materia y a quien tuve el placer de tenerlo como profesor en el Instituto 20".

Cómo entrenarse en tiempos de tan larga cuarentena

Avanzando con la entrevista, Ariel Castillo dijo:

"El boxeador tiene que estar siempre preparado, `siempre puesto´, como se dice en la jerga del pugilismo, ya que generalmente se enteran un par de semanas antes de pelear. Hablo de la gran mayoría de los boxeadores profesionales, y con mucha suerte un mes antes. Pero desde el momento que uno sabe qué día pelea, se empiezan a ajustar todos los aspectos, físicos, técnicos, tácticos, psicológico, etc.".

La cuarentena nos reinventó a todos, en mi caso pude sustentarme con las clase virtuales para que la gente entrene en su casa. Usé al boxeo como medio para lograr que se muevan. Las clases siguen estando en la actualidad y son realizadas vía Instagram y en vivo los días lunes, miércoles y viernes desde las 19 desde el Instagram `boxeoencasa´. Con los boxeadores profesionales (que preparo) y los runners nunca perdimos el vínculo. Con los atletas entrenamos vía Zoom la parte de flexibilidad y brindamos charlas sobre preparación física. Cuando la cuarentena se fue liberando un poco, pude evaluarlos y pasarle una planificación individual. Con los boxeadores la cosa se complicó un poco más, porque la comunicación solo es vía WhatsApp y llamadas particulares, entendiendo la problemática de cada uno de ellos. Pero siempre entrenaron. A todos los deportistas, nosotros solo los acompañamos para que puedan lograr sus objetivos personales y, obviamente, siempre evaluándolos, planificando de manera individual, yendo de menor a mayor y respetando los principios del entrenamiento, ya que todos somos diferentes. La distancia genera sensaciones, experiencias y aprendizajes diferentes".



Luego manifestó: "Debimos adaptarnos a los protocolos, porque era eso o nada. Soy consciente de la realidad y demandaba adaptarnos sí o sí, ya sea en horarios, higiene personal, distanciamiento social, etc. Por eso, en la actualidad todos están entrenando, tanto runners como boxeadores. La realidad es que ambas disciplinas dependen de un calendario de competencia para preparar, ya sea, una pelea o una carrera, y eso en la actualidad no está pasando, ya que está todo parado en la Argentina".

"Acá lo primero que hay que hacer es inventar objetivos personales y si no los tenemos, los inventamos. También estar en contacto permanente con todos, charlar con ellos, y por nuestra parte también estar entrenando, estar en movimiento. Todo esto contagia energías positivas y así nos retroalimentaremos. Me siento orgulloso de poder llevar adelante algo que comenzó mi viejo hace algunos años. Un placer doble por hacerlo junto a mi hermano Marcos, quien es un fierro, va para adelante y tiene una manera de ser muy particular. Nos complementamos bien para lo que hacemos y creo que ahí radica mucho nuestro secreto de laburo (risas). Justamente los deportes en los cuales trabajamos son individuales. Tanto el boxeo como el atletismo son deportes superexigentes, los cuales merecen mucho esfuerzo, dedicación, constancia, paciencia, sacrificios, respeto, tiempo y mucha práctica. Yo les digo siempre que solo respeten al deporte, porque de lo contrario, a la larga o a la corta te pasa factura. Todos tienen derecho a vivenciar y saber qué generan los deportes, pero para mí el boxeo es un capítulo aparte. Te dañan si no estás preparado como corresponde y en el futuro los golpes te pasan factura, tanto a nivel físico como mental".





Correr para atrás

Sobre el invento de correr pruebas atléticas hacia atrás, Castillo narró: "La verdad que a los momentos hay que aprovecharlos, la `locura´ de correr para atrás lo hice en el momento justo, igual. Si lo seguiré haciendo va a depender de dónde me encuentre con mi trabajo de preparar deportistas. Si para ese entonces tengo ganas de usar ese tiempo y entrenar para correr hacia atrás, lo haré con mucho gusto y placer. La idea surgió con el objetivo de hacer algo distinto, también para regalarle a mi viejo esa locura, ya que él, cuando éramos chicos, nos decía: `Si te duele tal lugar, corre para atrás y nosotros lo mirábamos´, como diciendo ¿Qué dice éste loquito? Con el tiempo hice esa locura y cuando les contaba que lo iba a hacer a mis amigos y colegas, se reían y eso me daba más ganas de seguir ganando metros y kilómetros corriendo para atrás. En definitiva, creo que nosotros solo nos limitamos, ya sea por nuestra cabecita en lo personal o por el qué dirán. Con lo que hice, dejé demostrado que se puede hacer lo que sea y mi satisfacción personal por hacer algo distinto a lo que hacen todos no tiene precio".

Para completar la nota, el entrevistado agradeció: "Primero a mi viejo (Ricardo), por inculcarnos los buenos valores y la pasión por el boxeo, a mi hermano Marcos, ya que gracias a él pude cumplir varios objetivos personales. También a todos los que se cruzaron y se cruzan en mi camino para que pueda seguir vivenciando experiencias personales, ya sea en el ámbito del boxeo, del grupo de trote y otros deportes. No quiero nombrar a nadie porque seguramente me olvidaré de muchas personas importantes, pero resumo: gracias entrenadores, boxeadores amateurs y profesionales, gente del boxeo recreativo (los que pasan por el gym, que regentea actualmente en las instalaciones del Club Atlético Mariano Moreno), a todos los runners que pasaron por nuestro equipo y los que están en la actualidad. A ellos, ¡gracias totales!", finalizó Ariel Iván Castillo.