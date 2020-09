Jorge Newbery contará con un gimnasio y un salón de usos múltiples a partir del 2021

Todas las instituciones deportivas de la ciudad se han visto afectadas por la actual crisis derivada de la pandemia. Sin embargo, Jorge Newbery es una de las excepciones a la norma ya que ha continuado con la asistencia de personas a su predio. En este caso, de dirigentes y albañiles para no mermar el avance en la construcción del gimnasio y salón de usos múltiples que se inaugurará el año próximo.

Sobre los proyectos en ejecución, en una entrevista exclusiva con Democracia, el presidente del club Lautaro Mazzutti compartió el estado actual de las obras y analizó el panorama deportivo.

“Estamos felices porque se ha adelantado mucho con la obra del gimnasio y del salón de usos múltiples que habíamos proyectado a principio de año. Es el proyecto principal que teníamos en lo que refiere a construcciones en el club. Estamos en una etapa bastante avanzada”, inició.

Siguió: “Al ser un proyecto muy grande, no lo vamos a terminar en la brevedad. Seguramente entremos al 2021 con esta obra”, y adelantó a este medio:“Estamos analizando si arriba de lo que va a ser el gimnasio y el salón, vamos a hacer una platea. Es algo que todavía estamos planificando”.

En tal sentido, aclaró: “No es un palco, sino que pensamos hacer una extensión como la platea que hay arriba de los vestuarios”.

Por otro lado, Mazzutti también compartió aquellas obras secundarias que se han realizado en este contexto de cuarentena, para no perder el tiempo. Sobre ello, dijo: “Estuvimos arreglando los bancos de suplentes y los parapelotas. Son trabajos que, cuando uno está en actividad, cuesta hacerlos o reparar en ellos. Ya teníamos una necesidad de arreglarlo”.

Uso del gimnasio

El gimnasio que dispondrá el club a partir del año venidero será de 11m x 7m, con un SUM de 13 x 7. Acerca de lo que es la obra principal, el presidente de Newbery comentó: “La idea es que sirva para optimizar el entrenamiento tanto de las divisiones juveniles como de la Primera del club. Después, si puede ser utilizado por el socio y la gente que pueda venir al club, bienvenido sea”.

Por otro lado, también dejó entrever la calma para con el proyecto y dijo: “El tema del equipamiento lo vamos a ver en la próxima etapa, no nos queremos apurar”.

Suspensión de actividades

Pese a la alegría por el crecimiento del club año tras año, el escenario actual derivado por la crisis del coronavirus acentúa el delicado escenario de los clubes de barrio. Sobre esto, Mazzutti compartió sus sensaciones: “Estamos tristes, no nos gusta esta situación de tener el club vacío y sin actividades".

Añadió: "Nosotros somos felices cuando llegamos a la tarde y vemos que está lleno de nenes y nenas haciendo actividades, ver a las familias compartiendo del espacio y viendo las prácticas”.

La ausencia de personas es algo a lo que se han tenido que acostumbrar las instituciones deportivas y también es un escenario que persistirá por algunos meses más debido a la decisión de suspender toda actividad hasta el 2021. “Sabemos que tenemos una responsabilidad por el tema sanitario, que es cumplir todas las medidas posibles y estamos totalmente de acuerdo en la decisión que hemos tomado los clubes en conjunto a la Liga Deportiva del Oeste en suspender hasta el año próximo la actividad", afirmó.

Y completó: "No estábamos en condiciones de poder arrancar, la situación en la ciudad está atravesada por el momento más crítico respecto a la cantidad de contagios. Lo principal es cuidar la salud”.

Asimismo, descartó toda posibilidad de que vuelva a correr la pelota sin público: “Para los clubes de Junín jugar sin gente es prácticamente imposible. Ningún club lo puede costear”.

El análisis de la gestión

Por último, Mazzutti abordó el estado actual del club y analizó: “El balance es netamente positivo, entrado el 2000 decidimos poner todo nuestro esfuerzo económico para que el club sea el que es hoy. Iniciamos con riego artificial, con el paredón perimetral de todo el predio, con las luces, la siembra del campo de juego y su mantenimiento, hicimos la pileta, el salón de fiestas. Todo eso fue producto de centrar toda la actividad del club en el predio”.

Siguió: “También el crecimiento futbolístico que hemos tenido al haber jugado en seis Argentino B, donde nos hemos mantenido en la categoría y en los últimos años nos propusimos que el club tenga más actividades, una mayor vida social y mayor concurrencia. Volvimos a tener fútbol femenino, escuela de fútbol, ping pong, taekwondo, zumba y la colonia de vacaciones".

“Agregamos actividades al club para que la gente se acerque. Ahora la pandemia lo impide pero en una época normal, uno va a la tarde a la cancha y hay alrededor de 300 nenes y nenas junto a muchas familias disfrutando. Ese es el objetivo”, concluyó.

