Importantes mejoras en el complejo Santa Paula

En cuarentena, el Gobierno de Junín continúa trabajando para mejorar las instalaciones del complejo Santa Paula. Luego de haber puesto en funcionamiento la pileta después de mucho tiempo de abandono, las tareas continúan con la colocación de un nuevo perímetro con alambrado olímpico, extracción de árboles y mejoras en los ingresos.

Al respecto, el presidente del Consejo Escolar, Marcelo Alsina, manifestó: “El complejo Santa Paula es la sede del CEF 55 en la parte de natación, pero también se utiliza mucho para la realización de diferentes actividades. Años atrás se hicieron todos los trabajos necesarios para que la pileta vuelva a funcionar y nos quedaba pendiente el tema del predio”.

Añadió: “En ese sentido, estamos haciendo acciones de prevención, mantenimiento y seguridad. En lo que se refiere a prevención y mantenimiento, podemos destacar la colocación de bombas de desagote en los vestuarios y válvulas de retención para que, cuando llueve mucho, no ingrese agua al sector. Además, nos tomamos este tiempo en el que los chicos no pueden concurrir, para hacer las tareas de mantenimiento de la pileta como la pintura, el arreglo de grietas y algunas llaves en la parte del natatorio”.

Completó: “Ahora comenzamos con trabajos que tienen que ver con la seguridad del predio: se extrajeron las plantas del frente y estamos trabajando en todo el perímetro, colocando un alambrado olímpico. Además, estamos trabajando en el ingreso y egreso -que no serán los mismos- para que sea más seguro al momento de transitar".

“Luego de todas estas tareas, vamos a dar paso a la tercera etapa que será la de iluminar este lugar", agregó Alsina y detalló: "El complejo es utilizado por varias instituciones, como la escuela de natación municipal y varias escuelas de la ciudad. Además, se hacen los torneos intercolegiales organizados por ambos CEF. Por eso también estamos haciendo algunas obras en el espacio del CEF 55, ya que eran muy necesarias para el mantenimiento del lugar”.