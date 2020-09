Ante un posible retroceso de fase, Mazzarino remarcó que "la salud está antes que todo"

Carlos "Curly" Mazzarino Alonso es uno de los jugadores más representativos del plantel superior del Club Los Miuras. En la actualidad, el rugby es uno de los pocos deportes grupales permitidos para realizar entrenamientos, pero ese permiso se ve amenazado ante el aumento de los casos de coronavirus en nuestra ciudad.

En diálogo con Democracia, Mazzarino aseguró que cada entrenamiento se toma como el último, pero remarcó que "la salud está antes que todo".

- ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando?

- Estamos a la expectativa de ver lo que ocurre porque con la cantidad de casos que se están dando lo más lógico sería que regresemos a la Fase 3. Y en la Fase 3 los deportes al aire libre y los gimnasios no están permitidos, pero, si estas decisiones son una buena medida para evitar los contagios, debemos respetarlas. Lógicamente que la decisión no me gusta para nada, porque tendría que dejar de trabajar y de entrenar, pero esto es un tema serio y tenemos que pensar en el bien de la comunidad. La salud está antes que todo.

- En este contexto, cada entrenamiento pareciera que es el último. ¿Cómo lo viven ustedes?

- Es tal cual. Esta semana un compañero tuvo que aislarse porque su mujer dio positivo de coronavirus. Y hoy (por ayer) nos confirmaron que un excompañero también dio positivo. Pero este último compañero no estuvo en contacto con el plantel porque no estaba viniendo a entrenar. No tuvo contacto ni con los jugadores ni estuvo en el club, por eso no nos afecta. Esto nos indica que el virus está cerca. Estamos en el punto en el que todos conocemos a alguien que lo tiene o lo tuvo y ahí nos damos cuenta de la magnitud del momento.

- ¿Cómo se vive el momento dentro del plantel?

- Hace un mes volvimos a entrenar y lo estamos haciendo siempre respetando todos los protocolos. Nos costó muchísimo volver a entrenar, adaptarnos, y está claro que lo último que queremos es dejar los entrenamientos. Nos cuidamos muchísimo, respetamos los protocolos, sobre todo el distanciamiento y entrenarse al aire libre. Pero bueno, en la evolución que uno puede hacer de la realidad, con 50 casos en un día, pareciera que en el horizonte no está muy lejos que tengamos que retroceder a la Fase 3. El aumento de casos es evidente.

- ¿Cuál es tu mensaje?

- Si todo esto se frena, seguramente tendrá sus motivos y luego de un tiempo vamos a poder volver a los entrenamientos y a seguir haciendo todo lo que nos gusta. De cualquier forma, tenemos que seguir haciendo actividad física, porque la actividad física, junto con la alimentación y el buen descanso, hacen que nuestro sistema inmunológico se potencie. No nos quedemos sentados en el sillón, no dejemos de hacer actividad física porque es fundamental en la situación que estamos viviendo.