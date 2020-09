Un nuevo proyecto deportivo para que el sóftbol continúe creciendo en Junín

Desde hace mucho tiempo, Fernando Orsi practica sóftbol con muchas ganas y pasión y fue uno de los pioneros de este deporte en Junín, especialmente con los equipos del barrio La Rufinita, quienes, cuando representaron a nuestra ciudad en diferentes competencias, cumplieron buenas actuaciones.

Ahora, Orsi encabeza un nuevo proyecto deportivo, que surgió al dejar de estar en el elenco barrial anteriormente citado, y a la hora de referirse a esta iniciativa, Fernando comenzó expresando:

"Lástima que con este problema de la pandemia no pudimos seguir entrenando y realmente no tuvimos la oportunidad de -por lo menos- jugar un partido. Hay que esperar, que todo esto del coronavirus pase. Con quienes inicié este nuevo proyecto, estamos permanentemente comunicados con Zoom y redes sociales. Ya tenemos protocolos para empezar a entrenar si esto continúa (el Covid-19), siguiendo por supuesto todas las medidas sanitarias que nos den".



Seguidamente, Orsi le dijo a Sergio Gabriel, del programa radial "Deportes en Acción" de F.M. Metrópoli: "La idea es jugar la Liga del Noroeste como lo hacíamos con el otro equipo, la torneos de la Asociación de Sóftbol de Buenos Aires, además del campeonato nacional que se juega todos los años, en el mes de febrero. Ojalá que al menos podamos jugar el Argentino de febrero 2021, pero es todo tiempo al tiempo, ver cómo avanza la pandemia y qué podemos disputar".

El destacado jugador de sóftbol local detalló luego que "La Rufinita (equipo) se dividió, algunos chicos siguieron allí y a nosotros se nos sumaron otros jugadores. Yo fui a jugar con otros pibes a Los Toldos, participamos en el Nacional 2020 disputado en febrero y salimos terceros, con lo cual ascendimos de categoría. Por eso, como la idea era que Junín no se quedara sin equipo y mantener lo mucho que se logró en poco tiempo, los muchachos me llamaron para armar un equipo nuevo, conmigo a la cabeza. A los jugadores de Los Toldos les pedí disculpas, ya que no iba a poder seguir compitiendo con ellos, porque empezamos este proyecto nuevo acá, con lo cual se va a sumar otro equipo -el nuestro- a la Liga Regional".

Preseleccionados para un combinado nacional juvenil

Avanzando en la charla, Orsi confirmó: "Se sumaron jugadores de Alberdi, que es donde yo supe jugar anteriormente, y la idea es, cuando se pueda y nos autoricen, entrenar en el Centro de Educación Física (en el Complejo Municipal "General San Martín"). El sóftbol de Junín creció mucho, hay varios pibes de 12, 13, 14 años que juegan muy bien y algunos de ellos, entre ellos mi hijo, quien se desempeña como pitcher, y el hijo de Juan Leiva, están preseleccionados para la Selección Nacional de esa categoría, lo cual es muy importante, porque pueden tener la posibilidad de jugar algún certamen Panamericano y otros campeonatos internacionales. Sin dudas, hay pibes con muchas condiciones para la práctica del sóftbol en nuestra ciudad".



"Nunca bajamos los brazos, decidimos seguir jugando porque nos apasiona y, además, vale fortuna el material que compramos, como pelotas, guantes, bates, etc., todo lo compramos con mucho esfuerzo, saliendo el dinero de nuestros bolsillos". Fernando Orsi completó la entrevista manifestando:

"Al equipo, seguramente lo denominaremos Combinado, porque hay unos diez jugadores de nuestra ciudad y el resto son de Alberti (cinco o seis), en alguno torneos jugaremos como Combinado del Noroeste y, más adelante, nos llamaremos Junín. Yo siempre tengo vigente esta pasión, he jugado cuatro nacionales y otros partidos y torneos importantes y voy a seguir trabajando para que este deporte siga creciendo acá", cerró el destacado jugador de sóftbol.