Muy buena convocatoria tiene la Escuela de Patinaje en Línea de nuestra ciudad

El patín carrera supo tener en nuestra ciudad muchos adeptos, a través del trabajo que hicieron profesores que dejaron su sello, como Rocío Tuñón, "Santi" Riera y otros referentes de esta actividad.

Tratando de "reverdecer laureles", Martín Banffi y quien es su colaboradora, Estefanía Velazco, están abocados a formar un buen semillero de chicos y también han incorporado a patinadores mayores, para que se arme un gran grupo, con la esperanza y compromiso, además, de formar un equipo de caballeros mayores de hockey sobre patines, para poder competir en amistosos o en algún torneo de esta disciplina.

Martín Banffi señaló: "Ya comenzamos a entrenar con el grupo que quedó luego del primer tiempo de la larga cuarentena, trabajando con el grupo de patinadores avanzados y los iniciales. Con niños de ocho años empezamos ya hace algo más de un mes, siempre adaptándonos a la situación que se vive con el Covid-19".

Añadió: "También iniciamos con los más chiquitos y algunos adultos, este el último grupo creado, conformado especialmente para hombres que antes habían patinado, junto a otros que quieren iniciarse y tener su propio espacio, para pasar un buen rato".

"Hemos acercado a quienes hicieron hockey sobre patines en Junín y la idea es armar también un equipo de hockey. Queremos convocarlos para que se acerquen al Club Mariano Moreno, para pasar un buen rato arriba de los patines, porque por ahora no se pueden jugar partidos, por la cuarentena", agregó.

"Se notó mucho la cuarentena"

También Banffi , profesor de la Escuela de Patinaje en Línea "Sprint" de nuestra ciudad, le manifestó a Sergio Gabriel, conductor del programa radial "Deportes en Acción" de la F.M. Metrópoli:

"Yo también quiero jugar (al hockey sobre patines), me encantaría y porqué no, podamos competir en alguna Liga de la zona, estamos viendo cómo se presenta para este deporte, que es medio `áspero´, porque hay mucho contacto físico".

Agregó: "Con respecto a las clases, se notó mucho la cuarentena, los chiquitos se volvieron un poco sedentarios. Los separamos en carrilles en el salón del Club Moreno, para que no tengan contacto físico entre ellos. Les damos técnica y expontánea del patín, volviendo a la base con todos los participantes, básicamente corrigiendo detalles y se están acostumbrando muy bien, sin lesiones".

Completó: "Tuvimos una respuesta mejor a la esperada, conformándose dos grupos de chiquitos y luego abrimos otro grupo más. Además, a las dos semanas se conformó un tercer grupo de menores de seis años. Me acompaña Estefanía Velazco, mi ayudante, asistente y técnica también. Con ella ya nos conocemos desde hace un tiempo y sabemos a qué apuntamos con la Escuela, con lineamientos y objetivos claros".

Finalmente, a modo de convocatoria, Martín Banffi repitió que "la actividad para los mayores está abierta para todos los hombres que quieran practicarlo, para hacer hockey sobre patines, participar en carreras, salir por la ciudad a patinar, lograr un mejor estado físico, en definitiva, conformar un grupo ameno, para pasarlo bien".

"Cuando se logre armar el grupo, vamos a estipular un horario de entrenamientos que nos convenga a todos, cumpliendo por supuesto con los protocolos sanitarios dispuestos, con hasta diez personas entrenando, y la idea a futuro, una vez que pase esta pandemia y la cuarentena, es poder entrenar de noche, en horario a estipular", completó Martín Banffi.