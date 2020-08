Coppolino: "Lo más importante del deporte es formar buenas personas, eso ya es ganarse una medalla"

"De chico me gustaba jugar a todo y a los cinco años arranqué a practicar básquet en el Club San Martín, que me quedaba a tres cuadras de casa, en el barrio Villa Belgrano, donde nací y pase una hermosa infancia con mis amigos de la actualidad e íbamos todos a la Escuela Nº 16. El básquet fue un paso fugaz, ya que a partir de los seis años comencé a jugar al fútbol en el Club Independiente, donde mi padre (`Pichuco´ Coppolino) jugó muchos años. Mi abuelo Saverio (recordado dirigente de jubilados y pensionados) era el que me llevaba todos los días, porque me quedaba muy lejos. Ahí conocí e hice muchos amigos nuevos, pasé por todas las inferiores y jugué hasta los 24 años, ya que al final se me hacía muy difícil entrenar por la carga horaria de las cursadas del Profesorado de Educación Física y por algunos trabajos que ya tenía", comenzó señalando Julián Coppolino al ser entrevistado por Democracia.

El citado profesor de Educación Física y guardavidas, quien viene trabajando desde hace un tiempo en natación, tiene 35 años, es hijo de Liliana Mangini y del destacado exfutbolista Antonio Coppolino (pareja que tiene otro hijo mayor, Lucas). Julián y su esposa, Malvina Liberatore, tienen un hijo, Agustín.

Siguiendo con su relato, el entrevistado continuó expresando: "En la adolescencia, jugué siempre al fútbol y en la temporada de verano, después de los entrenamientos, con mis compañeros nos quedábamos en la pileta y nadábamos. Llegué a participar de algún torneo de natación de verano, pero siempre me incliné por el fútbol. Con la escuela, participábamos de los Intercolegiales y de los Torneos Juveniles Bonaerenses, y cuando los profesores preguntaban, yo me anotaba en todo, ya que jugábamos al handball, al sóftbol y alguna que otra posta de natación".



Sobre sus primeras experiencias laborales en Junín, dijo: "Arranqué en el Club Mariano Moreno trabajando en la Escuelita de Fútbol, con los profesores Martín Rabbia y Germán `Biyu´ Gaspar. Allí estuve dos años, hasta que me llamó Martín Funes para ir a trabajar a Sarmiento y ahí estuve ocho años, pasando por la Escuelita y por varias categorías formativas. El último año allí terminé desempeñándome como profesor de la Cuarta división y de la Primera local, junto con el director técnico Diego Morosini".

"También trabajé con un proyecto muy lindo de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Unnoba) y todos los jugadores eran alumnos universitarios. Con el equipo de fútbol de la Unnoba trabajé cuatro años, acompañado del profesor Manuel Miguel", señaló.

Añadió: "En medio de todo eso, me llamó el profesor Julián Aiub para trabajar de guardavidas en el Club Junín y, de a poco, me fui involucrando con el equipo de natación. Actualmente, estoy con nadadores de las categorías infantiles y menores, junto con los profesores Gabriel Caporaletti y Paula Sosa. Mi primer trabajo fue en la pileta del Sindicato Empleados de Comercio, donde estuve varios años como profesor, con los colegas Diego Cuadrado y Ariel Colman. Después, trabajé en la pileta de la Sociedad Italiana, como guardavidas, y de ahí llegué al Club Junín, hasta la actualidad".

Natación y fútbol: "Son diferentes, pero tienen similitudes"

Consultado sobre qué elegiría, si tuviera que optar entre trabajar en fútbol o en natación, Coppolino aseguró:

"Si tuviera que elegir, buscaría la manera de complementarlos. Cada uno tiene sus particularidades y atractivos, son muy diferentes, pero a su vez tienen muchas similitudes. La natación es un deporte individual, que necesita de un equipo para poder ir creciendo y superándose día a día, mientras que el fútbol es un deporte en equipo, pero se necesita que cada jugador individualmente esté muy bien entrenado y concentrado para favorecer el desempeño del equipo", y narró seguidamente una anécdota sobre ambos deportes:

"A Osvaldo Valencia, de nacionalidad colombiana y actual jugador de las inferiores de River Plate de Buenos Aires, lo tuve en las categorías formativas de Sarmiento y en las temporadas de verano; cuando cortábamos los entrenamientos de fútbol, lo invitaba a nadar al Club Junín. A él mucho no le gustaba, pero logramos que participe en los cruces de la Laguna y en algún torneo de pileta".

"El año pasado, en las vacaciones de invierno, yo estaba entrando al Club Junín y Valencia estaba en la plaza `Eusebio Marcilla´. Me llamó para saludarme y me agradeció por haberle enseñado e insistido en que nade durante las vacaciones de verano aunque a él no le gustara, porque me decía que en los estímulos de entrenamientos de natación con River él era el único que los disfrutaba, entre todos los jugadores", completó.

Un gran trabajo al que le puso freno la vigente pandemia

Sobre cómo estaban trabajando hasta que llegó la pandemia del coronavirus, Coppolino destacó: "Veníamos haciendo un gran trabajo en el Club, estábamos gestionando la posibilidad de federar a doce nadadores y sumar a nuevos chicos de los grupos de la colonia a Promocionales. La pandemia nos perjudicó muchísimo, debido al nivel que habíamos logrado con todos los nadadores en la temporada de verano. Veníamos con mucha participación en competencias locales y zonales, ya sea torneos en piletas y en aguas abiertas. Pero con todo esto (Covid-19), se perdió la posibilidad de continuar con los entrenamientos en el agua".

Agregó: "Nos mantuvimos en contacto siempre con los nadadores, mediante rutinas de trabajos físicos que les dábamos, pero no deja de ser un complemento a los trabajos que hacemos en la pileta, no es lo mismo. Nosotros tratamos de mantenerlos activos, pero el nadador quiere estar en el agua con sus compañeros de equipo. Recién pudimos volver al Club hace unas semanas bajo los protocolos sanitarios, ahora a esperar la posibilidad de poder volver a la pileta".



Tras reconocer que "si la Ciudad se mantiene en Fase 5, la pileta climatizada estaría lista para arrancar los primeros días de septiembre y los protocolos ya fueron aprobados. Funcionaría de lunes a sábados, en principio de 10 a 18 h, con la posibilidad de ir extendiendo el horario", Julián afirmó que "las capacitaciones son constantes, siempre que uno pueda tiene que hacerlas".

Remarcó: "En la cuarentena se hicieron muchas online, vía Zoom, con entrenadores nacionales e internacionales, también con diferentes nadadores, nutricionistas, psicólogos, todas muy interesantes. Con Gustavo Langone, entrenador del equipo de natación de River Plate de Capital Federal, estamos siempre en contacto los entrenadores locales y lo pudimos traer en tres oportunidades, para dar capacitaciones al Club Junín".

Para cerrar la entrevista, Julián Coppolino pidió "a los chicos que prueben hacer todos los deportes que puedan, que sean felices, apasionados y que disfruten lo que hacen".

"Es la única manera de mantenerse en actividad por muchos años y lo más importante del deporte es formar buenas personas, eso ya es ganarse una medalla", completó la charla el actual profesor de natación del Club Junín.