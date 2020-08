Guaragna sigue entrenando en nuestra ciudad

Lentamente, se está acercando la fecha dispuesta para el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio (el viernes 23 de julio de 2021), el gran desafío deportivo para Francisco Guaragna, el timonel nacido en Rufino -afincado y con lazos familiares en nuestra ciudad- que representa al Club Náutico Junín.

La justa olímpica se iba a realizar este año pero por la pandemia del coronavirus, que afectó e infectó a todo el mundo, los JJ. OO. se pasaron para el 2021, y tras las dudas iniciales que se generaron en nuestro país a fines de marzo, con la irrupción del Covid-19 en nuestro país, "Pancho" Guaragna y el equipo que lo ayuda y asiste se radicaron en Junín y vienen trabajando desde hace varias semanas en aguas de la Laguna de Gómez, alojándose en las cabañas que el Sindicato Empleados de Comercio posee en el Parque Natural local.

El clima invernal no tan crudo como otros años y los días con mucho viento que se vienen registrando hacen que la preparación de Guaragna y sus colaboradores se venga llevando adelante con buenos resultados y al respecto "Pancho" le dijo a Democracia:

"Seguimos entrenando a fondo, con la etapa de preparación física como principal objetivo, pero obviamente sin descuidar lo técnico. Estamos navegando en la Laguna, haciendo trabajos fuertes en el gimnasio y -además- salimos tres veces a andar en bicicleta, completando unos ciento treinta kilómetros semanales. En lo personal, la idea que tenemos con mi equipo es que me ponga fuerte en estos meses de entrenamiento en Junín, porque no voy a participar en algunas competencias internacionales".

Entrenamiento abierto

Al respecto, Guaragna señaló: "No voy a poder participar del circuito olímpico en Italia, en Grecia y en Polonia, como teníamos previamente planificado, ya que las condiciones no estan dadas para asistir. Sigo entonces entrenando acá en Junín con el mismo equipo de siempre y el fin de semana pasado hicimos un entrenamiento abierto, con los navegantes de la categoría Laser del Club Náutico, para `simular´ regatas con más barcos en el agua", afirmando luego: "Todo el grupo está muy bien, concentrado en el trabajo que se ha planificado".

Recordemos que junto al rufinense-juninense trabajan en el Parque Natural Laguna de Gómez el entrenador nacional Nicolás Shargorosky y sus "sparrings", Andrés Cloos y Juan Pablo Cardozo, siendo este último suplente para los Juegos Olímpicos del año venidero.

Pese a la pandemia y a la prolongada cuarentena, el equipo olímpico de yachting que encabeza Francisco Guaragna encontró en nuestra ciudad el sitio ideal para poder prepararse en las mejores condiciones posibles para este momento, merced a las gestiones realizadas por la Federación Argentina de esta actividad (FAY) y que tuvieron eco y respuesta favorables del Gobierno de Junín que encabeza el intendente municipal Pablo Alexis Petrecca, más el aporte de la dirigencia del Club Náutico local, que preside Joaquín Gaude, y de otras personas y entidades, entre ellas el Centro Empleados de Comercio, que brinda el lugar de alojamiento de los calificados deportistas náuticos.