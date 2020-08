Proponen que los Juegos Bonaerenses sean una vía de expresión en el marco de la pandemia

El subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Javier Lovera, aseguró ayer que la edición virtual de los Juegos Bonaerenses tiene como propósito "que los jóvenes y los adultos mayores encuentren una vía de expresión de las emociones en este contexto histórico y particular para todos" por la pandemia de coronavirus.

Los Juegos Bonaerenses -creados en 1992 por el entonces gobernador Eduardo Duhalde- son la principal competencia deportiva de la provincia de Buenos Aires y, año tras año, se desarrolla en etapas: la instancia local para cada municipio, la regional y la final.

Este año, la autoridades decidieron que los Juegos sean estrictamente culturales y se realicen mediante una edición virtual, debido a la situación epidemiológica por la Covid-19.

"Trabajamos para poder realizar una versión diferente de la competencia. Encontramos en la edición virtual la opción más viable para estos Juegos Bonaerenses, para incluir a la mayor cantidad de gente posible este año", explicó el funcionario.

Lovera sostuvo que se continuará "con disciplinas culturales y deportes electrónicos, actividades que ya se practicaban en ediciones anteriores", pero que se sumarán "tres nuevas disciplinas: malambo, stand up y la improvisación musical (freestyle)".

El funcionario bonaerense graficó que "el malambo es la actividad que más vínculo va a tener con el deporte este año" porque "conlleva una destreza física impresionante y es muy practicada en la Provincia, sobre todo en el interior".

Sobre la incorporación del freestyle, que formará parte de la competencia a modo de exhibición, resaltó "el potencial que tiene sobre todo en las nuevas generaciones", por lo que lo ponderó como "un canal de expresión importante" para los pibes y las pibas para que "puedan dar testimonio de lo que les está pasando en este contexto tan particular".

El subsecretario indicó que la premiación incluirá "premios inspiracionales", en lugar de medallas y diplomas, y puso como ejemplo que "el ganador o la ganadora de campo tenga la posibilidad de grabar sus canciones en un estudio profesional de música".

"Todos y todas competirán de forma remota y virtual, desde sus casas. Con un celular, con los mínimos requerimientos ya pueden participar y subir sus participaciones a la web de los Juegos Bonaerenses", explicó y añadió que "habrá jurados especializados encargados de la recepción de los materiales y de darles una devolución a los y las participantes".

Por otra parte, confió en que los juegos "sean un documento de la realidad" de los adultos mayores, "una franja etárea muy atacada por la pandemia, por ser un grupo de riesgo ante el virus" y que están atravesando la pandemia "muchos de ellos en soledad y sin poder salir de la casa".

"Buscamos que la comunidad bonaerense tenga un objetivo, un horizonte, una motivación, que esperamos que coincida con la época en que comencemos a transitar el camino de salida de la pandemia", reflexionó y señaló que "las actividades culturales promueven la creatividad, alivianan el estrés y funcionan como un canal de expresión en esta época tan particular".

Inscripciones y categorías

Quienes deseen participar de esta competencia libre y gratuita podrán inscribirse desde hoy y hasta el 30 de septiembre en www.juegos.gba.gob.ar.

Entre las disciplinas de cultura juvenil se encuentran canto, cuento, dibujo, fotografía digital, freestyle, malambo, narración oral, objeto tridimensional, pintura, poesía, solista vocal, stand up y videminuto.

Cuento, dibujo, objeto tridimensional, pintura, poesía y solista vocal son las categorías en las que pueden participar los adultos mayores.

En tanto, en deportes electrónicos, los rubros son: Clash Royale, Fortnite, Free Fire y League of Legends.

Apertura de más actividades deportivas en la Provincia

Javier Lovera también afirmó ayer que, "si comienza a darse una tendencia a la baja, podrán habilitarse más actividades" deportivas en territorio bonaerense.

"Somos una gestión del deporte. Todo nuestro equipo está vinculado al deporte hace muchos años. Nuestro objetivo es que más gente haga deporte en la provincia de Buenos Aires y que, sobre todo, lo practiquen como herramienta de salud y de desarrollo humano", explicó el funcionario y apuntó que, "lamentablemente, el contexto de la pandemia limita la actividad".

Contó que en aquellos municipios que se encuentran en fase 4 y 5 del aislamiento social "están permitidas varias actividades deportivas y de esparcimiento" y apuntó que, "de este modo, en más de 90 municipios, de los 135, ya se está practicando deporte".

"La expectativa es que toda la Provincia tienda a ir progresando a las fases 4 y 5, eso quiere decir que se va resolviendo el problema y vamos a poder realizar más actividades en transición a la normalidad pospandemia", reflexionó.

Lovera estimó que, "si comienza a darse una tendencia a la baja, podrán habilitarse más actividades", pero aclaró que desde el área se impulsan las actividades deportivas "de forma escalonada en todas las fases tanto sea individuales y/o de esparcimiento hasta de conjunto con distanciamiento en fase 5, dentro de los parámetros epidemiológicos y criterios definidos por el ministerio de Salud".

"Nuestra expectativa es que en la medida que se resuelva la pandemia, tanto sea por un tratamiento efectivo, por una vacuna como la recientemente anunciada por el presidente (Alberto Fernández), o las dos opciones, se vaya logrando una normalización progresiva de las actividades similar al estado prepandemia", opinó.