Te seguiremos escuchando, "Turco"

Cuando relataba el "Turco", uno prendía la radio, más allá de las camisetas que jugaran. Cuando gritaba el gol con esa "O" caudalosa, espesa, ensordecedora y llena de pasión, uno lo escuchaba, como se escucha a un tenor en el momento culminante del aria que le toca interpretar.

Osvaldo Wehbe gritaba los goles como si fuera hincha perro del equipo que convertía. Era rápido para narrar, pícaro para la chicana que permitía la impronta del juego, sabía de fútbol, porque lo había jugado y porque lo había visto desde todos los lugares de una cancha, y lo había escuchado de miles de relatores por la radio.

No podía disimular su amor por San Lorenzo de Almagro, pero cuando le tocó transmitir por Radio Rivadavia la campaña en la que Huracán ascendió a Primera, tras su primer descenso, lo hizo como si hubiera vivido toda la vida en Parque los Patricios. Un señor...

Creador de un lenguaje propio, de frases inolvidables. La Curva "B" y la Curva "T", según jugaban Belgrano o Talleres de Córdoba y poblaban las tribunas populares en el viejo estadio Chateau Carreras, por recordar algunas. Escuchar un Talleres-Belgrano con los relatos de Osvaldo Wehbe era como disfrutar jamón del medio. Con los comentarios de Víctor Brizuela se quedaban con más del 90 por ciento de la audiencia en la radiofonía cordobesa.

Cuando iba a relatar al punto del mapa que fuera, terminaba el partido y volvía lo antes posible a su lugar en el mundo: Río Cuarto. Allí, donde vivió casi toda su vida y desde donde partió el pasado jueves 13, en una tarde fresca pero soleada, mientras se disputaba un partido de cuartos de final de la Champion.

El "Turco" también le hizo al boxeo. Por LV-16 Radio Río Cuarto, narró veladas organizadas por ´Peluquín´ San Miguel en el Club Central Argentino, en tiempos de los campeonatos nacionales de Víctor Robledo y de Raúl Roque Bianco.

Viajó una vez a la cancha de Vélez para la multitudinaria pelea entre Sergio Martínez y el inglés Martin Murray, en una noche de lluvia en la que "Maravilla" ganó sin brillar. Y se despidió del mundo de los puños con una serie de transmisiones, las dos del "Chino" Maidana frente a Floyd Mayweather, por Cadena 3.

Si sos relator, tenés dinámica y lenguaje, le metés pasión, sos sensible, y encima tu vieja te trajo a este mundo con una garganta privilegiada, pues entonces cuando ya no estés y dejes de gritar goles, tendremos que escarbar en los archivos y poner aquellos relatos de los buenos viejos tiempos para no sentir la ausencia.

Se nos fue Osvaldo Wehbe. Uno de los irremplazables. Lo lloran todos, los hinchas de cualquier camiseta, ni que hablar lo goleadores a los que musicalizó con relatos sus momentos gloriosos, y hasta los arqueros que los sufrieron, porque gritaba como nunca mientras ellos la iban a buscar la pelota adentro del arco, masticando bronca.

Lo que son las cosas. Murió un 13 de agosto, justo el día en que se cumplían seis años de la consagración de su "San Loreee" campeón de América.

Duele la muerte del "Turco". Porque se nos fue uno de los sensibles. Lo vamos a extrañar. Pero no dejaremos de escucharlo, como lo seguimos haciendo con Carlos Gardel o Edmundo Rivero.

(*) Periodista de Ascensión (partido de General Arenales), actualmente radicado en Córdoba.