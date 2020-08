Con ayuda estatal, los clubes barriales enfrentan las consecuencias de la pandemia

Clubes barriales e instituciones deportivas de las provincias reciben ayuda de programas del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y de las propias jurisdicciones para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus que los dejó en "una compleja situación" mientras mantienen su "función social" de contención y asistencia en sus comunidades.

De acuerdo a un relevamiento, entre los principales apoyos que el estado nacional dispuso para estos clubes se destacan el Plan RED para la Recuperación de Entidades Deportivas, que otorgará 60 mil pesos, la incorporación al Programa de Asistencia en Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el de Clubes en Obras, por el cual las entidades recibirán 500 mil pesos para actualizar sus instalaciones.

En ese marco, el subsecretario de Deportes bonaerense, Javier Lovera, dijo que "la situación de los clubes de barrio es compleja, cuando asumimos en junio nos encontramos con datos muy desactualizados. Hicimos un relevamiento y ese mapeo es fundamental para desarrollar una planificación de políticas públicaS, durante la pandemia se implementó un registro voluntario para que los clubes puedan colaborar con el Estado".

Sebastián López, dirigente del Deportivo Infantil de Villa Elisa, contó que "trabajamos con la subsecretarÍa en la solicitud de subsidios del programa 'Clubes en Obras'. Albergamos a 450 chicos, queremos sumar fútbol femenino y debemos invertir en infraestructura".

Clubes de fútbol de la Liga Amateur Platense sostuvieron que consiguieron ayuda del gobierno del programa ATP para poder abonar sueldos a empleados y mantener las instalaciones.

En La Plata, clubes de básquet reconocieron a que la situación es "delicada y recién se piensa en una competencia para el 2021". Voceros de la Asociación Platense de Básquet explicaron que "varios clubes dudan en poder seguir compitiendo y manteniendo actividades".



Subsidios y más asistencia

La Agencia Córdoba Deportes (ACD) entregó subsidios no reintegrables de $40.000 a 500 entidades deportivas como ayuda financiera.

El presidente de la ACD, Héctor "Pichi" Campana, sostuvo que "todos los que somos del deporte hemos comenzado nuestra vida y pasamos nuestra infancia en un club, donde nos hemos formado y educado".

Sebastián Arrigoni, secretario administrativo del Club Universitario, contó que el club recibió el aporte para cubrir gastos de "remodelación de vestuarios, que se están reacondicionando para cumplir protocolos sanitarios".

En Santa Fe, la provincia puso en marcha el programa "Cuidar nuestro club" para asistencia con aportes no reintegrables de 70 mil pesos, con una inversión de 35 millones de pesos para los clubes que debieron cerrar en marzo por la pandemia.

El presidente del club Barrio Reyes de San Justo, Leonardo Vegetti, señaló que la ayuda "es de vital importancia" y remarcó que "el rol deportivo" de las instituciones se suma a la "función social que cumple el club durante la pandemia, con diferentes entregas, como las meriendas a los niños".

Luciana Balansino, de Belgrano Atlético Club de Las Rosas, remarcó que la "ayuda económica hoy es muy importante para las instituciones, porque son muy pocos los ingresos que estamos teniendo".

"Esta nueva normalidad no nos permite mantener la institución con recursos propios, por lo que necesitamos de estas ayudas", concluyó la dirigente.

También hay críticas

En Mendoza, el secretario de Deportes Federico Chiapetta dijo que de "los aportes de Nación que depende del Ministerio de Turismo y Deportes, en el área de la Secretaría de Deportes provincial, no ha llegado ninguna ayuda".

"Los clubes han solicitado la ayuda, que son subsidios pequeños, que lo han realizado de manera online de acuerdo a los requisitos, y han hecho toda la presentación con toda la documentación, pero no han tenido noticias", acotó.

Chiapetta dijo que desde su cartera "tenemos planificada una ayuda pero no sabemos cuándo la podemos dar, tampoco lo prometimos, vamos a ver cómo sigue esto, pero por el momento los clubes están funcionando y algo les ha permitido cobrar, que fue el objetivo de la reapertura de los clubes".

"Acá los clubes tienen la ventaja de que hace dos meses está vigente una nueva normalidad, con entrenamientos, un estricto protocolo y funcionan de alguna manera, aunque no es la ideal, y con eso tener el pago de cuotas e ir recaudando algo del aporte de los socios", finalizó.

En Entre Ríos fueron aprobados unos 40 proyectos de 500.000 pesos del programa "Clubes en Obra" y se presentaron unos 200 más, mientras el Gobierno Nacional asistió a 180 instituciones provinciales con aportes no reintegrables de hasta $60.000 del programa Ayuda de Emergencia a Clubes de Barrios y la Provincia creó un programa de ayuda a otras 150 instituciones deportivas, con una inversión de 6 millones de pesos.

"En esta emergencia que afecta a los clubes, es importante llegar con acciones para paliar esta situación", dijo el gobernador Gustavo Bordet y pidió pensar "en la pospandemia" para darle "valorización a los clubes para seguir con sus prácticas".

Chubut, a su vez, dispuso una línea de ayuda a las entidades deportivas por 2.500.000 pesos que "se distribuyeron entre 71 clubes y federaciones, quienes recibieron montos de entre 25.000 y 40.000 pesos según los casos" explicó Gustavo López, presidente de Chubut Deportes, sociedad de economía mixta. López dijo que "la ayuda se canalizó a través de los municipios a los que les bajamos los fondos de acuerdo al requerimiento individual porque nos encontramos con la dificultad de que muchos de los clubes estaban flojos de papeles y no podíamos darles directamente los fondos asignados".

Sobre los planes nacionales anunciados hace una semana, López aseguró que ninguna entidad de Chubut recibió aportes aún y que "en general por lo que sé al dialogar con otras provincias, se bajó a muy pocos clubes".

"Hay un problema de tipo administrativo que dificulta el acceso a los fondos, porque los clubes tienen problemas de inscripción, algunos no cuentan con número de CUIT o se les cerró las cuentas bancarias y eso hace muy difícil que sean destinatarios de fondos públicos", aclaró.

Uno de los casos emblemáticos fue el club atlético Germinal de Rawson, que se encontró en pleno proceso de cambio de autoridades y no pudo registrar la nueva comisión directiva ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

"Hicimos todo como corresponde pero no pudimos inscribirnos en el IGJ por la circunstancia de la pandemia y se nos hizo imposible completar el trámite, cosa que intentamos corregir", explicó Jorge Durán, quien hace una semana terminó el mandato como presidente y pasó el mando a Pedro Bravo González.

Desde Río Negro, el subsecretario de deportes Dardo Echepare dijo que 33 instituciones recibieron la ayuda nacional, de unas 49 inscritas.

Y, señaló que en el programa "Río Negro Más Deportes" se inscribieron 250 clubes para recibir en cuotas una ayuda económica de hasta $80.000.

De ese universo, 190 están en condiciones de percibir las primeras cuotas, "y el resto lo realizará mediante la administración de los municipios que serán los encargados de fiscalizar las inscripciones para que los montos sean cobrados y rendidos de forma legal", aclaró.

La Rioja y Tucumán

El secretario de Deportes de La Rioja, Jorge Córdoba, dijo que "Nación hizo un cambio rotundo durante la pandemia, a través de distintos programas de ayuda a instituciones deportivas. Primero con subsidio para servicios como el agua o la luz y luego con los clubes que tenían empleados a cargo".

"A través de 'Ayuda a los Clubes de Barrio', son 18 los que van a recibir la ayuda en La Rioja y 60.000 pesos serán destinados a compra de materiales deportivos", agregó y destacó que con el nuevo programa Clubes en Obra, "cada club recibirá 500.000 pesos. Ya se inscribieron 45 clubes, tal vez puedan hacerlo algunos más ya que cierra el día 14 la inscripción".

Asimismo, resaltó que desde la gobernación "comenzamos a trabajar con ayuda económica a instituciones públicas y privadas que no tenían hasta ahora actividad", como a los "gimnasios que se les dio 20.000 pesos en dos partes, a propietarios de complejos de paddle, de fútbol 5, fútbol 8, escuelas de fútbol, a las asociaciones de fútbol de veteranos y a clubes que no recibieron ayuda de la Nación".

En Tucumán, más de 50 clubes completaron los trámites para acceder a los diferentes programas nacionales y según el director de Deportes, Ricardo Solbes, "los programas de ayuda son varios y muy necesarios en momentos en que los clubes deben hacer frente a los problemas provocados por la pandemia".

