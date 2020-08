Luis Marcantoni: "Lo que comenzó siendo un pasatiempo divertido se transformó en pasión"

"Mi primer contacto con el tenis de mesa lo tuve siendo muy chico, jugando en la casa de la familia Francescutti. Luego, ya en mi adolescencia, comencé a jugar en la mesa de la familia Ferroni. Guardo recuerdos imborrables de esas tardes de ping-pong", comenzó expresando Luis Fernando Marcantoni a Democracia, al ser entrevistado sobre lo referente a esta actividad deportiva que está ganando muchos adeptos en nuestra ciudad, en la Región y en el país.

Luis nació en Junín hace 48 años (sus padres son Mirta Noemí González y Fernando Julio Marcantoni y tiene una hermana mayor), está en pareja desde hace doce años y tiene dos hijas, una tiene 9 años y otra 6 meses. En cuanto a cómo siguió su pasión por esta actividad deportiva, seguidamente expresó:

"Empecé a practicar tenis de mesa en forma amateur en la casa en la cual me crié, junto a algunos amigos. Y lo que comenzó siendo un pasatiempo divertido se transformó en una pasión. Pasaron un par de años y viajé a distintos centros de entrenamiento del país, como La Plata, Capital Federal y Rosario, para aprender más y desarrollarme en la actividad. No me considero un autodidacta pero, debido a la distancia con esos centros urbanos, nunca tuve un entrenador particular. Sin embargo, tengo varios referentes destacados, tales como los entrenadores Daniel Chu y Damián Rajmil".

"La pandemia nos dejó sin nada"

Posteriormente, Marcantoni remarcó: "Comenzamos el 2020 con mucho impulso y se comenzaba a notar en el nivel del grupo, pero como a la mayoría, de un día para el otro la pandemia nos dejó sin nada. Intentamos mantener las ganas bien arriba, trabajando de forma virtual, pero la mesa es insustituible. El virus nos privó de entrenar y jugar por por más de tres meses. Cuando entramos en Fase 5 recuperamos la práctica y ahora esperamos poder volver a competir", dijo con esperanza.

En otro pasaje de la entrevista, el jugador y profesor recordó: "Desde hace unos seis años, junto con Daniel Bergamini y Ramiro Pinto, desde las instalaciones del Club Junín, intentamos difundir este hermoso deporte con toda la pasión y la seriedad que se merece. Actualmente, lo hacemos con tres clases semanales y un Taller Municipal, a través del cual deseamos transitar este particular momento de la manera menos traumática posible y esperamos con ansias poder volver a entrenar y competir con la intensidad que lo hacíamos antes de la pandemia".

"Desafíos extremos" para los profesores

Sobre cómo están entrenando en el Club Junín en esta fase de la cuarentena social, preventiva y obligatoria aún vigente, el tenista de mesa comentó:

"Actualmente, tenemos unos 16 alumnos con amplio rango etario. Trabajamos con dos grupos de alumnos, uno de ellos tiene mayor carga horaria de entrenamientos, a fin de que puedan competir y disputar torneos, y el otro grupo tiene un entrenamiento más liviano y lo integran alumnos que prefieren un enfoque más divertido de nuestro deporte. En términos generales, las clases están estructuradas en etapas: calentamiento, entrenamiento y partidos. Los desafíos de un profesor de tenis de mesa son bastante extremos, van desde integrar alumno recién llegado, que apenas puede golpear la pelota, hasta dar indicaciones tácticas y motivacionales a un alumno que está perdiendo, por ejemplo, la final de un torneo".

Ampliando conceptos, Marcantoni señaló: "Generalmente, a los alumnos recién llegados los invitamos a realizar peloteo y partidos informales, para entonces diagnosticar sus condiciones físicas y técnicas iniciales. Con esa información se puede elegir el curso de acción adecuado. Como regla general, los alumnos que han practicado deportes de paleta o raqueta se adaptan muy rápidamente, mientras que el resto debe pasar por un período de adaptación más largo, que puede resultar muy divertido. Como en cualquier deporte, las capacidades requeridas por el tenis de mesa se pueden desarrollar y mejorar con el entrenamiento adecuado. En este deporte son esenciales: coordinación, reacción, velocidad y concentración".

"El jugador argentino con mejor ranking en la ITTF es Horacio Cifuentes y tiene un gran futuro. A nivel internacional, Lin Yun Ju (de Taiwán) y Harimoto Tomokazu (de Japón) parecen estar rompiendo años de hegemonía china en nuestro deporte. Y si tengo que mencionar a quienes me han inspirado en lo personal, nombro a J.O. Waldner, K. Keanga y Timo Boll", Luis agregó finalmente.

"Existen varias opciones de capacitación, bibliografía, cursos y clínicas presenciales para entrenadores, videos de capacitación en Internet (algunos son gratuitos) y charlas virtuales con entrenadores o jugadores de jerarquía que organizan las diferentes federaciones y, por supuesto, las consultas personales con otros entrenadores", completó Luis Fernando Marcantoni.