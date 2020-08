Estefanía Martínez y su pasión por el atletismo

Estefanía Martínez Guzmán se inició antes en el atletismo que en el ciclo educacional, ya que antes de ingresar al Jardín de Infantes, cuando tenía dos años y medio de vida: "Arranqué en `Los Flamencos´, porque iba mi hermana. Los primeros años iba a jugar y con el paso del tiempo se volvió algo importante para mí. Las competencias empezaron a ser más trascendentes y, además, habíamos formado un lindo grupo de amigos, entonces me gustaba mucho ir a entrenar y viajar a competir", dijo la profesora de educación física, de 28 años y mamá de Benjamín.

Siguiendo con la entrevista que le concedió a Democracia, Stefi manifestó:

"Mi entrenador fue y es actualmente Julio César Gómez y cuando era chica, me dedicaba a las carreras de velocidad y con vallas, específicamente los 100 metros con vallas. Recuerdo que mis mayores logros fueron llegar a la final Nacional de los Juegos `Evita', que en ese momento se realizaban en Embalse Río Tercero (Córdoba), y pude así llegar al Nacional de mi categoría en 100 con vallas. Hice esa prueba hasta que tuve una lesión, a raíz de una caída en una competencia en la ciudad de Rosario, y le tomé mucho miedo a las vallas y abandoné esa prueba. Actualmente, después de haber estado alejada del atletismo por unos años, estoy entrenando para probar con el medio fondo".

Martínez, quien está en pareja con el boxeador profesional juninense Nicolás "El Titán" de León, remarcó: "Decidí ser entrenadora cuando empecé a estudiar Educación Física. Con el paso de los años, gracias a la recomendación de Julio (Gómez), entré en el Programa Nacional de Escuelas Deportivas y pude hacer el curso de entrenadora de atletismo Nivel I de la IAAF", tras lo cual reconoció: "Para que un joven atleta pueda destacarse, considero que debe tener muchísima disciplina y ser muy constante. Al principio, se destacan por el talento natural, pero para que perduren en el deporte tienen que ser constantes y conscientes a la hora de entrenarse".

"La cuarentena nos afectó muchísimo a nivel motivacional"

Al ser consultada seguidamente sobre cómo incidió la pandemia que generó el coronavirus y el estar por ello varias semanas sin que los atletas (y la mayoría de los deportistas) no puedan entrenar ni competir, Martínez manifestó:

"La cuarentena nos afectó muchísimo a nivel motivacional. Este año apuntábamos a estar presentes en varias competencias, tanto los chicos como nosotros, los atletas mayores. Es difícil querer entrenar cuando no tenés objetivos claros en la mira. Durante este período, les mandábamos a los chicos las rutinas por el grupo de Whatsapp y estábamos abiertos a todas las consultas. Pero, obviamente, no era lo mismo que poder entrenar en una pista. Debo destacar que no buscamos ayuda psicológica o de otros profesionales, porque el mayor apoyo lo teníamos por parte de las familias de nuestros atletas. Sinceramente, no sé cuándo volverá todo a la normalidad, pero ¡espero que sea pronto! Nosotros, por suerte, ya volvimos a los entrenamientos en la pista de atletismo, obviamente siguiendo todos los protocolos indicados. Estamos dando clases de atletismo en diferentes horarios para niños, adolescentes y el pasado lunes 10 arrancamos con los adultos también".

Siguiendo con la temática del Covid-19, Estefanía remarcó:

"Mantener la motivación durante la cuarentena era algo muy complicado, los chicos estaban con mil obligaciones escolares desde la casa y se los notaba agotados. Mandábamos rutinas para que encontraran en el ejercicio un momento de distracción y que no sintieran que era un compromiso más. El entusiasmo volvió enseguida cuando pudimos retomar. Y más sabiendo (por contacto con otros entrenadores) que somos unas de las pocas ciudades en el país que retomó con los entrenamientos presenciales. Ellos saben que ahora pueden sacar ventajas. Las familias cumplen un rol fundamental en el desarrollo atlético de los chicos. Principalmente en cuanto al acompañamiento. Cuando un chico comienza a destacarse, es importante que su entorno haga crecer ese desarrollo desde el núcleo familiar, sin exigir, con paciencia, alentando, escuchando, tranquilizando frente a posibles frustraciones. Sin contención nada es posible".

"Es casi todo en mi vida", dijo de "Los Flamencos"

Sin dudarlo, tras la consulta sobre que significa la Agrupación "Los Flamencos" en su vida, la atleta respondió:

"Sin dudas, 'Los Flamencos' es casi todo en mi vida. De ahí saqué mis mejores recuerdos de la infancia y de la adolescencia, me quedaron amigos de oro, obtuve logros importantes y ahora, como entrenadora, es mi fuente de trabajo y de realización. Poder ver a muchos chicos disfrutar sanamente de todas las cosas que yo disfruté antes para mí lo es todo. Además, es el club que me brinda la posibilidad de desarrollarme profesionalmente,con toda la libertad del mundo".

En el final de la entrevista, la profesora de educación física, atleta y entrenadora hizo llegar un amplio agradecimiento: "A mi mamá (Mónica Guzmán), quien me acercó a la actividad y estuvo al lado mío siempre; a Julio Gómez, que es la persona que me impulsa a ser una mejor entrenadora y a no conformarme con absolutamente nada, y a mi novio Nicolás (siempre él me agradece a mí, hoy me toca agradecerle a él), que me brinda su apoyo y me acompaña con todo lo que conlleva vivir del deporte en la Argentina", cerró Estefanía Martínez Guzmán.

