"Marita" Ríos fue invitada por el equipo del Club Círculo Policial de Uruguay para el Tour 2021

La ciclista de nuestra ciudad, María Ofelia "Marita" Ríos, ha venido desarrollando una metódica campaña como pedalista, de menor a mayor, y estaba en un gran momento deportivo cuando se desató la pandemia que generó el Coronavirus, con la amplia cuarentena social, preventiva y obligatoria aún vigente.

Desde que los bikers pudieron salir a entrenar, Ríos volvió a hacerlo con muchas ganas, especialmente porque recibió una importante invitación para formar parte del equipo del Club Círculo Policial del Departamento Las Palmeras (Rocha) de la República Oriental del Uruguay, que va a competir a comienzos del próximo año en el Tour 2021, a realizarse en suelo "Charrúa".

A comienzos del corriente año, en enero pasado y durante cuatro días, "Marita" fue a correr el Tour en el vecino país, formando equipo con dos chicas de San Luis, una de la categoría Junior y la otra Mayor, en el que terminaron cuartas en la clasificación general en parciales de muchos kilómetros y en terrenos extremadamente difíciles, inclusive mucho más que el de la categoría Elite caballeros, con jornadas de intenso calor.

Del otro lado del charco, Ríos cosechó amistades en el grupo de colegas uruguayas, quienes -seguramente considerando su buen nivel ciclístico- la invitaron a formar parte del team del Club Círculo Policial, que tendrá once integrantes, nueve locales y dos argentinas.

Además de la representante de Junín y Anabel Ruíz de nuestro país, competirán para el Círculo Policial las uruguayas Natalia Silva, Paola López, Silvina Silva, Mariana García, Yoana Núñez, Ana Ceijas, Carla Moncher, Vanessa Pilón y Carla Rega.

Será muy exigente

Sobre la competencia para la que ya se prepara, la biker juninense le confirmó a Sergio Gabriel, conductor del programa radial "Deportes en Acción", que el Tour "será nuevamente muy exigente, con muchas subidas y bajadas (como si acá, en nuestro país, corriéramos en Córdoba o en San Luis). Hay poco terreno plano y tenemos además una Crono Escalada a plena subida y muy difícil, con un recorrido sumamente complicado, con muchas subidas y pocas bajadas, lo que amerita que me deba preparar muy bien y durante bastante tiempo, al igual que el resto de las ciclistas del equipo".

Al respecto, destacó: "Ya hace dos meses que lo vengo haciendo, trabajando con pesas en el gimnasio que armé en casa, con todos los elementos que necesito, como siempre con mi profesor Matías Bogado, con quien estamos preparando todo, con pesas, trabajo de potencia, para poder correr tan extenuante carrera. Prefería armar todo en mi casa para no ir a un gym particular, para cuidarme de la pandemia", bosquejó, ampliando luego con estos conceptos:

"Los lunes y miércoles cuatro o seis horas de doble turno, más la tareas de gimnasio que inicio a las ocho de la mañana, anexando por la tarde un par de horas de pedalear en ruta, todo por la motivación que me da este Tour, tal vez no para estar en lo alto del podio pero si para cumplir buena actuación. Se logra un muy buen nivel de corredoras, y el equipo Fénix lo hizo el año pasado subiendo al podio (ganó un equipo argentino), cambiando ahora el nombre al del Club Círculo Policial".

Añadió: "La carrera comienza en la ciudad de Minas, todas las etapas empiezan ahí, y se van tocando diferentes ciudades. El primer día serán 80 kilómetros, al igual que la segunda etapa, luego viene la Crono Escalada otro día a la mañana y luego -ese mismo día- una prueba por la tarde, de 60 kilómetros. Todo será en enero 2021, seguramente con mucho calor, aunque no tan húmedo como en la Argentina. La de este año tuvo jornadas de 45, 44 grados y como se larga siempre poco antes del mediodía, realmente es todo muy duro".

"Yo nunca había estado en una carrera tan exigente, que exige mucha hidratación y un trabajo previo que yo ya inicié hace varios días. Las pedalistas se comienzan a hidratar el día de la carrera a eso de las cinco de la mañana para largar seis horas más tarde, un trabajo que yo no había realizado nunca anteriormente y que voy a implementar en la edición de enero próximo", completó.

Para finalizar, "Marita" se mostró muy feliz porque -dijo-: "Es importante que se acuerden de mí, que me tengan en cuenta, te alegran el alma. Yo pongo todo mi compromiso y responsabilidad, desde el día `1' que me invitaron".

