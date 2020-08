Julián Clarke: “Soy un golfista al que le gusta jugar mucho con estrategias”

Julián Clarke transita desde hace años las instalaciones de su querida entidad, el Junín Golf Club (JGC), ya que su familia es una de las tradicionales dentro de la institución con predio a la vera de la Ruta Nacional Nº 7.

Tiene actualmente 30 años (nació en nuestra ciudad el 6 de abril de 1990), y desde pequeño comenzó a tomar los palos de golf, a recorrer los links y con el paso de los meses, se fue transformando en gran jugador, uno de los mejores de toda la historia del JGC.

En pareja con la olavarriense María Eugenia Boubee y feliz papá de la hermosa Felicitas, de diez meses, Julián analizó con Democracia sobre su recorrido en el deporte que lo apasiona, el golf.

Sobre cómo fueron sus inicios en esta actividad, hace más de cinco lustros, Julián comenzó detallando:

“Mi pasión por el golf se inició debido a que mi familia paterna jugaba, y a que mi abuelo ‘Sony‘ fue fundador del club. Debido a esto, toda mi infancia se desarrolló aquí, rodeado de amigos, disfrutando de sus instalaciones. Juego al golf desde los cuatro años y siempre entrené en el J.G.C. con mi profesor, Marcelo Mussi, con quien comencé en la Escuela de Menores. Cuando empecé a integrar los equipos nacionales, fui becado por la Escuela de la Asociación Argentina de Golf, para entrenar en Pilar. Comencé a viajar para competir y además entrené durante algunos años en Buenos Aires, hasta que a los 18 años me instalé en la Capital Federal, para dedicarme a entrenar tiempo completo allí”.

Sobre sus “preferidos” en este deporte, Clarke reconoció que “Las personas a quienes miraba por su buen juego a nivel local, cuando era chico, fueron Martín Molnar, Pedro Bocaccio, José Borruto; a nivel nacional los jugadores que me gustaban fueron Ángel Cabrera, Andrés Romero y Ricardo Gónzalez y a nivel mundial a Phil Mickelson, Tiger Woods y Sergio García. En los torneos nacionales de menores admiré mucho a Estanilao Goya, Luciano Giometti y Sebastián Saavedra”, definiéndose tras ello como es su juego:

“Soy un golfista al que le gusta jugar mucho con estrategias, pensando donde ubicar la pelota desde el tee de salida. Tengo mucha confianza en lo que es mi juego corto, y sé que la parte floja de mi juego es desde el tee de salida”.

Sus mejores torneos

En lo relativo a los principales torneos que jugó hasta que llegó la pandemia del coronavirus, el entrevistado dijo: “A los siete años ya empecé a jugar torneos de Federación, y a partir del año 2001, con 11 años, pude empezar a participar de torneos del Ranking Nacional de Menores. Mi primer torneo de este ranking fue en el Club Estudiantes de Olavarría. Después de ir adquiriendo experiencia en los campeonatos y de mejorar mi juego con el entrenamiento, en el 2004 gané mi primer torneo Nacional en el Jockey Club de Tucumán. Esto me permitió obtener un puesto en el equipo argentino pre juvenil que disputó el Sudamericano en San Pablo, donde salimos segundos por equipos. En esta época también integraba el equipo de Interclubes, representando a Junín Golf Club. En 2005, con 15 años de edad, gané mi segundo torneo como menor, jugando en el Rosario Golf Club, y con la particularidad de que mi score fue el más bajo del torneo, ganándole a los menores de 18 años. Ese año también participé del Optimist International Junior Golf Championship, que se disputa en Palm Beach, Estados Unidos, ocupando la séptima posición”.

Tras ello afirmó que “En septiembre de 2005, integré por segundo año consecutivo el equipo argentino pre juvenil de menores, que disputó el Sudamericano en Bogotá. Ahí ganamos la categoría por equipos y además quedé primero en la categoría individual. A final de año gané el campeonato del J.G.C. y en 2007 se disputó el Campeonato Argentino de Menores en Praderas de Luján, mi último torneo como menor, en que me tuvo como ganador. Además, fui bicampeón del certamen ‘Ciudad de Rosario’ 2010/2011”.

Complicaciones que generó el covid-19

Al analizar cómo lo afectó la irrupción del Covid 19, Clarke no dudó en manifestar: “La verdad que la pandemia nos complicó mucho, el club estuvo cerrado, por lo que no podía entrenar el juego. Lamentablemente estuve cien días sin jugar. Todos los torneos a nivel nacional fueron suspendidos y no hay fecha estimada para volver a competir. Ahora, tengo la suerte de que el Club está abierto y bajo todos los protocolos sanitarios, he podido volver a practicar en mi ciudad. Hay que destacar que la parte física afecta mucho el rendimiento del jugador. En mi caso debería darle más importancia, y también influye mucho la parte psicológica”.

Sobre qué le manifestaría a un joven que quiere empezar a jugar al golf, Julián dijo que “Lo primero que le diría es que se acerque al Club, que se divierta adentro de la cancha. Que es un deporte hermoso, en el cual se disfruta del aire libre durante casi cinco horas, que es aproximadamente el tiempo que requiere jugar 18 hoyos”, en tanto a cómo se involucra él en el J.G.C., destacó que “Hace varios años que estoy radicado nuevamente en Junín y desde entonces colaboro más que nada con los capitanes de la cancha, en el marcado de los links, en la organización de torneos del Club y dando una mano en todo lo que pueda ayudar desde mi lugar. Yo agradezco en primer lugar a la dirigencia del Junín Golf Club que me abre las puertas para poder entrenar. También a mis sponsors y a mi familia, obviamente, que me apoya en esto que me gusta tanto, completó la entrevista con Democracia el destacado golfista Julián Clarke.