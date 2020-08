Inscriben para el Campeonato del Junín Golf Club

El prolongado tiempo de inactividad debido a la cuarentena preventiva, social y obligatoria impuesta por la pandemia del coronavirus motivó que muchos torneos importantes de golf queden postergados.

Entre ellos el Campeonato del Club por parejas, el cual – al igual que el certamen Match Play individual- deja a los ganadores inscriptos en la pared coronados del JGC.

Desde la entidad con predio a la vera de la ruta nacional Nº 7 se pidió a los golfistas las duplas y anotarse, para jugar el certamen ni bien se aprueben los protocolos para la vuelta de la actividad en los links locales.

Las parejas deberán no superar los cinco golpes de hándicap entre ambos jugadores y el torneo se disputará en tres categorías, que son Primera, Segunda y Damas.

El corte entre categorías será dependiendo de la cantidad de parejas inscriptas, que en la edición anterior fue de 0 a 9 y 10 al máximo, mientras que en Damas se jugó en categoría única.

Ya son más de 20 las parejas inscriptas para el Campeonato del Club, debiendo los golfistas verificar que su matrícula esté activa, ya que -caso contrario- no podrá participar de este torneo.



Clases en los links locales

Ya se brindan clases colectivas en los links del Junín olf Club, para caballeros, menores y principiantes.

Deben reservar turnos para agrupar no más de seis personas cada 40 minutos.

Cocina solidaria

Hoy miércoles en el Junín Golf Club se va a cocinar de manera solidaria, ya que se entregará lo producido al comedor de la Sociedad de Fomento del barrio “Villa del Parque”.

El JGC señaló: “Sabemos que mucha gente del barrio y sus familias necesitan ayuda. A varios los hemos visto pasar por el Club, como caddies, empleados o simplemente como vecinos".

El texto añade: "Hoy por hoy, con esta situación que nos afecta a todos, no viene mal un día de comida solidaria, así que el que quiera colaborar con algo para la olla, será bienvenido. Se puede colaborar entregando papas, zapallo, calabaza, fideos mostacholes, puré de tomate, cebollas, carne picada, etc".

"Lo que sobre será para dejar en stock y organizar una olla solidaria más. Muchas gracias y perdón por el mangazo”.