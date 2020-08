Luján Lugli asegura: “Hay que disfrutar cada carrera, eso es lo más importante”

La juninense Luján Lugli tiene 27 años, es profesora de Educación Física, entrenadora, guardavidas y triatleta y, al ser entrevistada por Democracia, inicialmente expresó:

“De chica fui una apasionada por los deportes, practiqué varios de ellos en equipo, tanto de manera recreativa como competitiva. También jugué durante diez años al básquet, obteniendo muy buenas experiencias en general, pero cuando comencé a estudiar y trabajar, quería hacer alguna actividad en la que pudiera acomodarme los horarios a mi disposición. Nadar sabía desde chica y correr lo hacía frecuentemente, así que con una bicicleta que tenía, de paseo, empecé a salir a pedalear y ahí surgió la idea de participar en un triatlón”.

Ampliando conceptos, la joven reporteada dijo:

“Comencé a hacerlo sola, de manera recreativa, sin saber bien de qué se trataba y todas las particularidades que tiene el deporte. Corrí mi primera carrera acá en Junín, la cual me gustó mucho y para mi fue un viaje de ida. En ese momento, me asesoré con mi profesor, Raúl Scaglione, quien ya tenía experiencia en la disciplina y hasta me prestó el casco para la primera carrera, porque yo no tenía. Y, además, Marcela Crottollini me guió en la parte de natación, algo que hace hasta la actualidad.

Después quien fue mi maestro y me enseña mucho de triatlón es Daniel Carpi todos ellos docentes a los que admiro y aprecio mucho”.

Prosiguió expresando: “Apenas llevo cinco años en este deporte, así que todavía siento que tengo por delante mucho tiempo. Sin embargo, hasta el momento fui mejorando mis marcas en las distancias short y olímpica. Mi próximo objetivo es el Half Ironman. En la última temporada las carreras que más disfruté fueron en Rosario, Azul y acá en Junín, por supuesto, por estar compitiendo en mi lugar”.





Consejos y condiciones

Consultada sobre qué le aconsejaría a alguien que quiera ingresar al triatlón, a dar sus primeros pasos en la disciplina, Luján señaló:

“Aconsejaría que pruebe este deporte tan amplio pero sin volverse loco, comenzando a entrenar para la distancia más corta, sin improvisar, sino que guiado por un profesional. Hay que respetar los procesos, realizar los chequeos médicos necesarios. No obsesionarse además con tener todo lo último, sino que hay que disfrutar cada carrera, eso es lo más importante”, mientras que sobre cuáles son las principales condiciones que debe tener un atleta, a su criterio, remarcó:

“A nivel amateur, en mi opinión esto es lo lindo, toda persona puede convertirse en triatleta, hace falta esfuerzo, disciplina y constancia. Es necesario organizar los entrenamientos, los descansos, la rutina y las comidas, con los especialistas que corresponden”.

También Lugli señaló: “A nivel mundial sigo mucho a los triatletas argentinos, porque sé el sacrificio que hacen para estar a ese nivel. Respecto de los de categoría Elite, de otros países que tienen políticas deportivas más desarrolladas, me gustan Palacio, Biagioli, Taccone, Morandini, por dar algunos nombres. También admiro mucho a triatletas amateurs que logran grandes resultados sin ser profesionales y haciendo muchos esfuerzos paralelamente a su vida personal, ya sea por trabajo, estudio, familia”.

Tiempos de pandemia

En cuanto a la actualidad, atravesada por la pandemia que generó el coronavirus y a la extensa cuarentena social, preventiva y obligatoria, la triatleta detalló:

“En estos momentos estamos capacitándonos los entrenadores de manera virtual, realizando una clínica nacional. Tal vez hay bastante conocimiento en la Argentina de los tres deportes individualmente (natación, ciclismo y pedestrismo), pero no tanto del triatlón, porque esto es otra cosa y se entrena de manera distinta. En mi caso, me capacito continuamente con bibliografías extranjeras.

La pandemia afectó mucho, ya que nos limitó los entrenamientos. Pero cada uno fue adaptando su realidad y posibilidades para seguir entrenando como se podía. En la sección de ciclismo, no hubo demasiadas complicaciones, porque por lo general contamos con un rodillo para pedalear dentro de casa, pudiendo con ello entrenar eficazmente. Sí las partes de natación y de pedestrismo hubo que modificarlas, haciendo trabajos que contemplen la situación. Pero de a poco vamos volviendo a manejarnos como antes de la pandemia”.

Planes futuros

Sobre cuáles son los planes de acá a fin de año, Luján Lugli dijo: “Todavía las carreras están todas suspendidas, así que no hay un objetivo concreto. Por lo pronto, voy a seguir entrenando y a la espera de que se reanude todo”, para finalmente señalar:

“Es importante la difusión de este hermoso deporte. Deseo agradecer a la Agrupación ‘La Legión´, que trabaja por la misma pasión y a todas las personas que siempre me apoyan y acompañan”, completó la profesora y deportista Luján Lugli la entrevista con Democracia.