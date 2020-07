Francisco Guaragna: "Estamos entrenando a fondo, por suerte, con todo el equipo olímpico"

Pese a la pandemia y a la prolongada cuarentena, el equipo olímpico de yachting que encabeza Francisco Guaragna encontró, en nuestra ciudad, el sitio ideal para poder prepararse en las mejores condiciones posibles para este momento, merced a las gestiones realizadas por la Federación Argentina de esta actividad (FAY) y que tuvieron eco y respuesta favorable del Gobierno de Junín que encabeza el intendente Pablo Alexis Petrecca, de las autoridades del Club Náutico local, que preside Joaquín Gaude y de otras personas y entidades, entre ellas el Centro Empleados de Comercio.

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 debieron postergarse hasta el próximo año, precisamente por la crisis sanitaria mundial que generó el Covid-19, y ya pensando en la máxima cita del deporte, en 2021, "Pancho" Guaragna y su equipo trabajan con muchas ganas en nuestra ciudad, en aguas del Parque Natural "Laguna de Gómez", alojándose el equipo completo en ese mismo predio, en las cómodas dependencias que posee el Centro Empleados de Comercio (CEC), cumpliendo con todos los protocolos sanitarios.

Sobre cómo están entrenando y para analizar las condiciones climáticas favorables que para esta actividad náutica brindaron los últimos días del corriente mes de julio, consultamos al destacado Francisco Guaragna, nacido en Rufino pero netamente deportista juninense, ya que aquí desarrolló "Pancho" toda su trayectoria en yachting y -además- aquí tiene a buena parte de sus afectos, como familiares, amigos y colegas , más un Club (el Náutico) que conoce como la palma de su mano, desde que era niño.

Inicialmente, dijo que "Estamos entrenando a fondo, por suerte, ya que seguimos en la Laguna de Gómez con todo el equipo olímpico. Tuvimos tremendos días, con condiciones muy buenas para las cosas técnicas que necesitábamos trabajar sobre el agua, así que todo va muy bien. Trabajo junto a Nicolás Shargorosky (entrenador nacional) y mis sparrings, Juan Pablo Cardozo (suplente olímpico) y Andrés Cloos. El grupo está muy bien, concentrado en el trabajo y nos alojamos en las cabañas del complejo del Centro Empleado de Comercio (CEC), acá en el Parque Natural", expresó "Pancho" a Democracia.

El apoyo del municipio fue fundamental

Recordó además que "Estoy muy contento con esta posibilidad de poder estar con mis compañeros y entrenadores. Acá en Junín comenzó todo, son mis orígenes (como deportista náutico) y estar entrenando en este lugar me da mucha emoción. Siempre le agradezco al intendente Pablo Petrecca, porque estuvieron desde el comienzo y siguen al lado nuestro. Siempre están predispuestos para con nosotros y es muy importante sentirse acompañado por el Gobierno municipal".

Ello, debido a que el jefe comunal y el Club Náutico Junín pusieron todo lo necesario para que el equipo olímpico entrene en nuestro medio, preparándose en aguas de la Laguna de Gómez para los Juegos Olímpicos de Tokio pospuestos para el 2021, algo que destacó el regatista Alejandro Closs, quien también entrena en nuestra ciudad.

"Quiero destacar que Junín fue el primer lugar donde deportistas olímpicos iniciaron la actividad, porque la dirigencia entendió que se podía hacer y lo hizo con responsabilidad. Muchos municipios no lo hicieron, pero en esta ciudad se mostraron predispuestos, pusieron todo a disposición para que así sea y por eso estamos acá. Estamos muy contentos de poder estar en Junín y no dudamos que `Pancho´ estará muy bien preparado para los Juegos del próximo año".

También en su momento, Closs remarcó: "Siempre navego y vengo periódicamente a Junín, cuando se hacen las fechas del Grand Prix, y fue así que estuvimos compitiendo en marzo pasado (antes de la cuarentena). Vine con toda la familia, porque este es un lugar que nos encanta".

Como cabeza de grupo, el entrenador nacional Nicolás Schargorodsky reconoció que "Ya conocía Junín por venir a competir, pero los chicos de Buenos Aires no. Ellos son reacios a salir de Capital, pero el trabajo que hicieron el intendente (Petrecca) y el Club Náutico de apoyar a `Pancho´, hizo que todos estemos acá. Estamos disfrutando del lugar, ya que encontramos un hábitat impresionante, con lugares de sobra para entrenar, para andar en bicicleta, para ir al gimnasio y hacer varias cosas más. Tenemos todo cubierto para entrenar como nos gusta", sentenció Schargorodsky.