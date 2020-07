El equipo del Círculo Juninense aspira a adjudicarse hoy la "Liga Chess de Julio"

El equipo del Círculo Juninense de Ajedrez viene participando en diferentes competencias del juego ciencia a nivel nacional y hoy buscará adjudicarse el campeonato online de la modalidad "Batalla por equipos" denominado "Liga Chess de Julio", que hoy disputará la cuarta y última fecha del corriente mes.

En la ronda jugada el 18 pasado, tercera jornada del torneo, recordemos que el conjunto del C.J.A. fue el ganador de dicha ronda y pasó a ocupar el segundo puesto en la general, detrás del team del Círculo de Ajedrez del Atlántico (CADA), elenco con el cual luchará seguramente por el título en la jornada trebejística de hoy.

Los diez tableros que sumaron puntos para el C.A.J. hace siete días fueron Francisco Varacalli (maestro internacional de Capital Federal, invitado del team) con 43 unidades; el maestro internacional juninense Franco Villegas aportó 34; el candidato a maestro, Enzo Leto, con 28; Nelson Luján (de Saladillo, invitado), 25; Ramiro Troilo Celerino, con 24; Gerardo Santopietro (de General La Madrid, otro invitado), 24; Marcelo Sánchez, 23; Lucas Rumi (de O´Brien), con 22; Jonathan Cazaux, 19; y Dante Loguzzo, también 19 puntos, completándose el equipo del Círculo Juninenses con otros doce jugadores.

Restando la última fecha, a jugarse hoy, luchan "cabeza a cabeza" por el título el Círculo de Ajedrez del Atlántico (CADA), con 796, y el Círculo Juninense de Ajedrez, con 753, siendo las siguientes las posiciones generales hasta el momento:

En La Liga Chess COVID++CUP 2020

El equipo representativo del Círculo Juninense de Ajedrez quedó nuevamente muy cerca de lograr el ascenso a la Liga "Manuel Belgrano", la divisional "B" de la batalla por equipos virtual denominada Liga Chess Covid++ Cup 2020 que organiza el árbitro internacional Marcelo Mariano Hermida.

El team de nuestra ciudad se ubicó cuarto (ascienden los dos primeros), cuenta entre sus tableros al gran maestro Diego Flores y al maestro internacional Franco Villegas, y deberá buscar el próximo miércoles el ascenso, con lo que dejará de estar en la Liga "C" que se denomina "Domingo Faustino Sarmiento", a la que accedieron ya hace un par de semanas, tras lograr tres ascensos anteriores.

El pasado miércoles, el team del C.J.A. sumó 142 unidades en esta competencia que se lleva adelante utilizando la plataforma Lichess, que se disputa semanalmente, a un ritmo de juego de 3 minutos + 2 segundos de incremento.

El elenco del Círculo Juninense terminó en cuarto lugar, muy cerca del ascenso (a solo siete puntos), detrás de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), campeón con 162 puntos, el team de la Federación Mendocina, 149, y ambos ascendidos, mientras que terminó tercero el representativo de Socios Club de Ajedrez Pensado, con 145 unidades.

El equipo santiagueño tuvo como primer tablero a Fernando Bertona, como refuerzo al maestro internacional Robert Lončar (de Croacia) y a Iván Zaidman, Facundo Soria Milet, Juan Manuel Soria Milet, Cristian Jorge y Gastón Zaidman Rivero, entre quienes sumaron para el team ganador.

Por el equipo de la Federación Mendocina jugaron y aportaron valiosas unidades los maestros internacionales Gastón Needleman y Leo Duarte, los maestros FIDE Francisco Salguero, Jorge Fernández y Cristian Luconi, Martin Cortegoso (Martin Krug), Leonardo Elías y Martín Herrera.

Por su parte, los siete trebejistas del Círculo que sumaron puntos fueron Diego Flores y Hernán Catelli, ambos con 28 unidades; Laureano Zilli (invitado), 20; Jonathan Cazaux y Franco Villegas, 17; Enzo Leto, 16; y Jerónimo Mechedze, 16 puntos.

Luego del Círculo Juninense se ubicaron: 5º) Ajedrez Banfield, con 142 puntos; 6º) Wilde Azulado, 121; 7º) Club Atlético Lanús, 118; Justo José de Urquiza, 117 (hasta allí siguen en la Liga "C", junto a los juninenses y Socios Club de Ajedrez Pensado, mientras que descendieron Ajedrez Tres Caballos, 108 puntos, y el Club de Ajedrez Colegio San Martín de Avellaneda, con 106 unidades, al terminar en la novena y décima posiciones, respectivamente.

Se agregan a la zona "C" para el próximo miércoles los descendidos de la "B", Gimnasia y Esgrima de La Plata y Ajedrez La Pampa, y los ascendidos de la Liga "D", Escuela Grau de Morón (Buenos Aires) y El Mundo del Ajedrez de Comodoro Rivadavia (Chubut).